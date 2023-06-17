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Коммерсантъ FM
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ПМЭФ-2023, визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС и африканская миротворческая миссия

Чем запомнилась неделя 12–17 июня: цифры, цитаты и факты

Африканская миротворческая миссия

Африканская миротворческая миссия

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Африканская миротворческая миссия

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Цитаты недели

«Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы,— а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде,— они, мягко говоря, неэффективны» (президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле).

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой — были приняты ряд мер для стабилизации ситуации» (директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам поездки на Запорожскую АЭС).

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу» (глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе сессии ПМЭФ).

«Мой KPI на следующий год — чтобы вернулись пессимисты» (министр финансов Антон Силуанов об уехавших россиянах).

«Если союзники договорятся… это означало бы, что за одним столом будет 32 равных участника. Это будет орган, который сможет принимать решения» (генсек НАТО Йенс Столтенберг о возможной трансформации комиссии Украина—НАТО).

Инициативы недели

Лидеры стран Африки в Санкт-Петербурге обсудят с Владимиром Путиным мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ранее члены делегации встретились в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если станут участниками спецоперации.

Минфин хочет на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход.

Российские производители электроники просят ужесточить требования по определению происхождения автоматизированных рабочих мест.

Президент Владимир Путин выступил на ПМЭФ с рядом социальных и экономических инициатив, в том числе объявил об индексации МРОТ и предложил освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека и окружающей среды.

ФАС требует от нефтекомпаний увеличить объемы продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Российским разработчикам могут увеличить квоты поставок в КНР.

Минюст ведет проверку екатеринбургского Ельцин-центра на предмет деятельности иностранного агента.

Новое семейство бюджетных автомобилей на основе глобальной платформы CMF-B получит название Lada Iskra.

ЛДПР презентовала участникам ПМЭФ пилотную версию нейросети «Жириновский».

Сделки недели

Экс-глава En+ Артем Волынец приобрел за $1 млрд никелевый и медный рудники в Бразилии.

Владевший 25% в структурах «ЭксОйл Групп» Михаил Зурабов вышел из бизнеса.

«Технониколь» выкупил у литовской VMG Group деревообрабатывающее предприятие недалеко от Минска.

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем нефтесервисной компании «ВэллТех» с долей 51%.

По букве закона

Центризбирком после консультаций с ФСБ и Минобороны разрешил проведение выборов на новых территориях 10 сентября — в единый день голосования.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина.

Суд приговорил к пожизненному заключению вора в законе и лидера крупнейшей в Коми ОПГ Юрия Пичугина.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.

Цифры недели

В первом квартале активы зарубежных клиентов российских брокеров выросли на 35%.

К началу июня котировки на российское подсолнечное масло снизились примерно на 18%, до $710–740 за тонну.

МЧС оценило ущерб от затопления Херсонской области в 1,2 млрд руб.

В январе—мае общий спрос на смартфоны увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%.

На фоне ухода от платежей в долларах и евро доля рубля в экспорте выросла с 12% до 34%.

США в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента.

«Русал» планирует инвестировать 400 млрд руб. в строительство глиноземного завода в Ленобласти.

Число продавцов на площадке «AliExpress Россия» сократилось на 27% год к году.

Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности вынесенных ему обвинений может грозить до 400 лет тюрьмы.

Отставки и назначения

Бывший технический директор фестиваля «Золотая маска» Анна Волк возглавила Пермский театр оперы и балета.

Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев.

ПСЖ в ближайшее время может расстаться с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Санкт-Петербург. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун (слева), президент России Владимир Путин (в центре) и американский политолог Дмитрий Саймс во время пленарной сессии ПМЭФ

Санкт-Петербург. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун (слева), президент России Владимир Путин (в центре) и американский политолог Дмитрий Саймс во время пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Министр финансов России Антон Силуанов во время пленарной сессии ПМЭФ

Санкт-Петербург. Министр финансов России Антон Силуанов во время пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев на ПМЭФ

Санкт-Петербург. Генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время ПМЭФ

Санкт-Петербург. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Презентация нейросети «Жириновский» во время ПМЭФ

Санкт-Петербург. Презентация нейросети «Жириновский» во время ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Стенд «Роснефти» на ПМЭФ

Санкт-Петербург. Стенд «Роснефти» на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гостья Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург. Гостья Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Член высшего союзного совета ОАЭ, шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими (слева) на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург. Член высшего союзного совета ОАЭ, шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими (слева) на полях ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гостьи ПМЭФ в национальных арабских костюмах

Санкт-Петербург. Гостьи ПМЭФ в национальных арабских костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гости ПМЭФ

Санкт-Петербург. Гости ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Музыкант Вячеслав Бутусов выступает на торжественном приеме для гостей ПМЭФ

Санкт-Петербург. Музыкант Вячеслав Бутусов выступает на торжественном приеме для гостей ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гости фестиваля духовых оркестров, организованного в честь Дня России на территории Петропавловской крепости

Санкт-Петербург. Гости фестиваля духовых оркестров, организованного в честь Дня России на территории Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Нижний Новгород. Житель города просит милостыню

Нижний Новгород. Житель города просит милостыню

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Санкт-Петербург. Репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

Санкт-Петербург. Репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Крым. Празднование дня рождения детского лагеря «Артек»

Крым. Празднование дня рождения детского лагеря «Артек»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Гость детского лагеря «Артек»

Крым. Гость детского лагеря «Артек»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Гости финала программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле»

Москва. Гости финала программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Педагог гимназии №1 города Волоколамска Татьяна Бабурова (в центре) во время вручения медали «Герой Труда РФ» в Кремле

Москва. Педагог гимназии №1 города Волоколамска Татьяна Бабурова (в центре) во время вручения медали «Герой Труда РФ» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Актриса Юлия Пересильд (в центре) во время вручения государственной премии в области литературы и искусства в Кремле

Москва. Актриса Юлия Пересильд (в центре) во время вручения государственной премии в области литературы и искусства в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст с дочерьми во время вручения госпремии в Кремле

Москва. Продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст с дочерьми во время вручения госпремии в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Санкт-Петербург. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун (слева), президент России Владимир Путин (в центре) и американский политолог Дмитрий Саймс во время пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Министр финансов России Антон Силуанов во время пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Презентация нейросети «Жириновский» во время ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Стенд «Роснефти» на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гостья Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Член высшего союзного совета ОАЭ, шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими (слева) на полях ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гостьи ПМЭФ в национальных арабских костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гости ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Музыкант Вячеслав Бутусов выступает на торжественном приеме для гостей ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гости фестиваля духовых оркестров, организованного в честь Дня России на территории Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Нижний Новгород. Житель города просит милостыню

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Санкт-Петербург. Репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Крым. Празднование дня рождения детского лагеря «Артек»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Гость детского лагеря «Артек»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Гости финала программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Педагог гимназии №1 города Волоколамска Татьяна Бабурова (в центре) во время вручения медали «Герой Труда РФ» в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Актриса Юлия Пересильд (в центре) во время вручения государственной премии в области литературы и искусства в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст с дочерьми во время вручения госпремии в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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