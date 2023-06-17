ПМЭФ-2023, визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС и африканская миротворческая миссия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканская миротворческая миссия

Фото: Gleb Garanich, Reuters Африканская миротворческая миссия

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Цитаты недели

«Началась специальная военная операция, и очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы,— а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде,— они, мягко говоря, неэффективны» (президент России Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле).

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой — были приняты ряд мер для стабилизации ситуации» (директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам поездки на Запорожскую АЭС).

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу» (глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе сессии ПМЭФ).

«Мой KPI на следующий год — чтобы вернулись пессимисты» (министр финансов Антон Силуанов об уехавших россиянах).

«Если союзники договорятся… это означало бы, что за одним столом будет 32 равных участника. Это будет орган, который сможет принимать решения» (генсек НАТО Йенс Столтенберг о возможной трансформации комиссии Украина—НАТО).

Инициативы недели

Лидеры стран Африки в Санкт-Петербурге обсудят с Владимиром Путиным мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ранее члены делегации встретились в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если станут участниками спецоперации.

Минфин хочет на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 года на налог на дополнительный доход.

Российские производители электроники просят ужесточить требования по определению происхождения автоматизированных рабочих мест.

Президент Владимир Путин выступил на ПМЭФ с рядом социальных и экономических инициатив, в том числе объявил об индексации МРОТ и предложил освободить от проверок бизнес, не связанный с рисками для человека и окружающей среды.

ФАС требует от нефтекомпаний увеличить объемы продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Российским разработчикам могут увеличить квоты поставок в КНР.

Минюст ведет проверку екатеринбургского Ельцин-центра на предмет деятельности иностранного агента.

Новое семейство бюджетных автомобилей на основе глобальной платформы CMF-B получит название Lada Iskra.

ЛДПР презентовала участникам ПМЭФ пилотную версию нейросети «Жириновский».

Сделки недели

Экс-глава En+ Артем Волынец приобрел за $1 млрд никелевый и медный рудники в Бразилии.

Владевший 25% в структурах «ЭксОйл Групп» Михаил Зурабов вышел из бизнеса.

«Технониколь» выкупил у литовской VMG Group деревообрабатывающее предприятие недалеко от Минска.

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем нефтесервисной компании «ВэллТех» с долей 51%.

По букве закона

Центризбирком после консультаций с ФСБ и Минобороны разрешил проведение выборов на новых территориях 10 сентября — в единый день голосования.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина.

Суд приговорил к пожизненному заключению вора в законе и лидера крупнейшей в Коми ОПГ Юрия Пичугина.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси.

Цифры недели

В первом квартале активы зарубежных клиентов российских брокеров выросли на 35%.

К началу июня котировки на российское подсолнечное масло снизились примерно на 18%, до $710–740 за тонну.

МЧС оценило ущерб от затопления Херсонской области в 1,2 млрд руб.

В январе—мае общий спрос на смартфоны увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%.

На фоне ухода от платежей в долларах и евро доля рубля в экспорте выросла с 12% до 34%.

США в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента.

«Русал» планирует инвестировать 400 млрд руб. в строительство глиноземного завода в Ленобласти.

Число продавцов на площадке «AliExpress Россия» сократилось на 27% год к году.

Экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности вынесенных ему обвинений может грозить до 400 лет тюрьмы.

Отставки и назначения

Бывший технический директор фестиваля «Золотая маска» Анна Волк возглавила Пермский театр оперы и балета.

Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев.

ПСЖ в ближайшее время может расстаться с французским форвардом Килианом Мбаппе.