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Белорусские доски ложатся на восток

«Технониколь» выкупила производство литовской компании

Российский производитель стройматериалов — компания «Технониколь» Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова — выкупил у литовской VMG Group деревообрабатывающее предприятие недалеко от Минска. Стоимость сделки могла достичь оценочно 2,7 млрд руб. Предприятие было ориентировано на экспорт в ЕС, но из-за санкций Белоруссия практически лишилась этого рынка. Новый собственник намерен переориентировать вывоз продукции на страны Юго-Восточной Азии.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Технониколь» закрыла сделку по покупке дочернего деревообрабатывающего предприятия литовской VMG Group Swoods Export в Борисове под Минском, сообщили “Ъ” в самой компании. В VMG Group не ответили на запрос “Ъ”.

Среди активов Swoods Export — лесопильня мощностью 600 тыс. куб. м перерабатываемой древесины в год, цех по производству до 120 тыс. тонн топливно-древесных гранул и до 24 тыс. куб. м готовой продукции в год. Новый владелец предприятия планирует внедрить на заводе технологии для производства продукции более высоких переделов: строганых погонажных изделий для внутренней и внешней отделки, клееных деревянных комплектов и домокомлектов. Инвестиции в проект планируются на уровне €20 млн, или около 1,8 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, уточнили “Ъ” в «Технониколь».

У компании, производящей на 52 предприятиях в России кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, в Белоруссии уже есть пять промплощадок. Оборот «Технониколь» в 2022 году достиг 200 млрд руб. Основные владельцы — Игорь Рыбаков и Сергей Колесников.

В VMG Group входят 20 предприятий в ЕС и Белоруссии, где расположены, в частности, мебельные заводы, поставлявшие продукцию шведской IKEA. В марте 2022 года, после начала военной спецоперации РФ на Украине, группа заявила о приостановке работы в Белоруссии. В «Технониколь» уточнили, что Swoods Export прекратил выпуск только комплектующих для мебели.

Справедливая стоимость бизнеса Swoods Export даже с учетом потери рынков сбыта в странах ЕС могла составить около €50 млн, но, учитывая санкции в отношении Белоруссии, литовцы могли продать актив значительно дешевле — в пределах €30 млн (2,7 млрд руб. по курсу ЦБ), считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Управляющий партнер «Аверта Групп» Алексей Шаров не исключает, что сумма сделки не превысила 0,5 млрд руб.

Основной рынок сбыта продукции нового предприятия «Технониколь» — Белоруссия, уточнил управляющий партнер компании Сергей Колесников. Кроме того, по его словам, планируется наладить экспорт в Узбекистан, Азербайджан, Турцию. При снижении стоимости логистики в страны Юго-Восточной Азии «Технониколь» будет рассматривать возможность поставок и в этом направлении. Переориентация экспорта в эти страны связана как раз с невозможностью поставок такой продукции из Белоруссии в ЕС, констатирует Михаил Бурмистров.

Объем вывоза стройматериалов из Белоруссии за рубеж в 2022 году впервые превысил $1 млрд, уточнял ранее глава Министерства архитектуры и строительства Руслан Пархамович. В России такой показатель не раскрывается. Эксперты называли только данные по экспорту пиломатериалов: в 2022 году показатель снизился на 20,8% год к году, до 23,328 млн куб. м, подсчитали в «Рослесинфорге».

За последний год экономические, транспортные и логистические связи Белоруссии со странами Азии расширились, это будет способствовать продвижению продукции на эти рынки, считает Алексей Шаров. Однако Михаил Бурмистров, напротив, сомневается в этом, считая, что эффективность поставок из Белоруссии в Азию может оказаться под вопросом из-за сложности логистики.

Дарья Андрианова

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