Игры обкитают новую схему

Российские власти обсуждают c китайскими схему, по которой отечественные разработчики игр смогут быстро выйти на рынок КНР. По данным “Ъ”, удалось достичь договоренностей о выделении квоты для российских проектов в рамках ускоренной схемы лицензирования в Китае. Но участники рынка опасаются, что преимущества получат только крупные разработчики. Российские платформы, со своей стороны, готовы привлекать китайские игровые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ”, близкого к правительству, власти РФ и КНР договорились о поддержке выхода российских видеоигр на китайский рынок. Собеседник “Ъ” в отрасли уточнил, что вопросом занимается Минэкономики:

«Министерство обсуждало с китайскими властями перспективы выделения квот российским играм для преимущественного выхода в КНР».

В Минэкономики “Ъ” сказали, что совместно с Минцифры «прорабатывают спектр вопросов, направленных на развитие цифровой экономики и поддержку разработчиков креативных индустрий, включая компьютерные игры, в том числе по ряду международных направлений». В Минцифры “Ъ” не ответили.

Российские разработчики еще в марте просили правительство упростить порядок доступа на рынок КНР (см. “Ъ” от 31 марта). Один из источников “Ъ” утверждает, что в правительстве РФ уже определили квоту по числу отечественных проектов, которые смогут получить лицензию в Китае по ускоренной схеме. Отбором, по его словам, займется Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, учреждена весной VK, Astrum Entertainment, United Games и другими), которую возглавляет директор VK Play Александр Михеев.

Представители проектов должны будут обратиться в АПРИОРИ, после прохождения отбора они заключат соглашение с китайским партнером, который возьмет на себя функции издателя, поясняет собеседник “Ъ”.

Он добавляет, что VK, со своей стороны, может привлечь на платформу VK Play китайские игры. Господин Михеев “Ъ” не ответил, а в VK от комментариев отказались.

Дело в том, объясняет продюсер в российской игровой студии, что разработчик из любой страны для вывода продукта на китайский рынок должен найти местного партнера, который оценит игру на соответствие законодательству, в случае необходимости попросит доработать и направит Национальному управлению по делам печати и публикаций (NPPA), которое выдает лицензию.

«Лицензирования может занять несколько лет, а партнер затем получает 10–50% с прибыли от продаж игры в зависимости от комплекса услуг, которые оказывает, например, может входить маркетинговая поддержка»,— уточняет собеседник “Ъ”. Ряд российских игровых проектов уже имеют лицензии в КНР, например, Pixonic, входивший в My Games. Партнером Pixonic в Китае с 2018 года стал издатель iDreamSky. Разработчик, говорит собеседник “Ъ”, ждал лицензию шесть лет: «NPPA не публиковало список новых одобренных зарубежных игр с конца июля 2021 года по середину 2022 года».

Сейчас, объясняет источник “Ъ” на рынке разработки игр, есть две очереди на лицензирование игр в Китае: в приоритетном порядке идут проекты локальных разработчиков, следом — зарубежные. Если схема заработает, фактически появится третья очередь из российских проектов, полагает он: «Вероятно, они будут идти вторыми после локальных».

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, об образе русских в Call of Duty, 26 апреля во время выступления на марафоне «Знание»: «Главный отрицательный герой — плохой русский, причем они говорят, что это русский генерал. Он стреляет, убивает, пьет водку».

Важно, чтобы эта инициатива была полезна для всех российских разработчиков, а не только представителей одной корпорации и аффилированных с ней компаний, подчеркивает владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев. «Выход на рынок КНР может быть полезен студиям, у которых уже есть развитые онлайн-игры — это, например, 1С со своим шутером "Калибр" и той же Lesta Games ("Мир Танков" и "Мир Кораблей"), если она решит разрабатывать новые игры». Эксперт добавляет, что крупные игровые проекты не смогут окупиться только на внутрироссийском рынке, доля которого составляет 1,5% от мирового.

Объем рынка консольных, компьютерных и мобильных игр в Китае, по данным Niko Partners, в 2022 году достиг $45,5 млрд, на страну приходится 37,1% общемировых доходов от мобильных игр и 33,4% — от ПК-игр. Российский рынок в 2021 году в My Games оценивали на уровне $2,1 млрд.

Юлия Тишина, Никита Королев