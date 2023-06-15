На атомной станции сойду

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг вновь посетил Запорожскую атомную электростанцию: на сей раз, чтобы узнать, как сказалось на ее работе разрушение расположенной неподалеку Каховской гидроэлектростанции. О каких-то серьезных последствиях прорыва плотины он по итогам визита не сообщил, но дал понять, что крайне встревожен безопасностью АЭС в условиях продолжающегося украинского контрнаступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добравшись до Запорожской АЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично убедился в отсутствии причин для тревоги в связи с недавним разрушением плотины Каховской ГЭС

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters Добравшись до Запорожской АЭС, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично убедился в отсутствии причин для тревоги в связи с недавним разрушением плотины Каховской ГЭС

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

Это был третий по счету визит делегации Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с сентября прошлого года. Во вторник глава МАГАТЭ побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и изначально предполагалось, что в город Энергодар на левом берегу Днепра, где расположена станция, он прибудет в среду. Но планы пришлось подкорректировать. По словам Рафаэля Гросси, из-за усилившихся боестолкновений в этом районе он до последнего не знал, доберется ли до ЗАЭС.

Между тем у делегации МАГАТЭ было несколько важных задач на станции. Ключевая: оценить последствия разрушения каховской дамбы и обмеления водохранилища для ЗАЭС.

Станция с осени 2022 года не вырабатывает электроэнергию, но реакторы и другое оборудование все равно необходимо охлаждать. Основной источник «внешней воды» для ЗАЭС — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения.

Осмотрев этот пруд, Рафаэль Гросси заявил журналистам, что воды в нем на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются. «С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой — были приняты ряд мер для стабилизации ситуации»,— сказал он по итогам поездки на ЗАЭС (цитата по «Интерфаксу»).

Руководство станции также заверяет, что причин для тревоги в связи с разрушением плотины нет. «На настоящий момент Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии. Пять блоков находятся в состоянии холодный останов, один — в состоянии горячий останов. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано,— говорится в официальном Telegram-канале ЗАЭС.— Гидротехнические сооружения АЭС работают в штатном режиме. Имеющихся запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, даже при условии полного прекращения его подпитки».

Напомним, даже после того, как в марте 2022 года российские силы взяли Запорожскую АЭС под свой контроль, ею еще полгода продолжал управлять украинский «Энергоатом». Но после объявления о присоединении Запорожской области к России в сентябре 2022 года станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). Бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили на территорию Украины: по версии российской стороны, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. В конце ноября новым гендиректором был назначен бывший главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук. Он в четверг и водил людей из МАГАТЭ по станции.

Еще одной важной задачей Рафаэля Гросси было обеспечить ротацию экспертов МАГАТЭ, постоянно находящихся на ЗАЭС. До сих пор на станции было по два специалиста агентства, но теперь после восьмой по счету ротации их будет уже четыре. МАГАТЭ добивалось расширения своего присутствия на ЗАЭС, чтобы тщательнее следить за обеспечением безопасности этой крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Предполагается, что специалисты агентства будут следить в том числе за тем, как выполняются «пять принципов Гросси». Глава МАГАТЭ представил их 30 мая в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Соблюдение этих правил должно, по словам Рафаэля Гросси, помочь предотвратить ядерную аварию «с катастрофическими последствиями для Украины и России». Речь идет о запрете атак любого рода с территории ЗАЭС или против нее, запрете на размещение на ЗАЭС тяжелых вооружений (например, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков) и военного персонала, отказе от создания рисков прекращения подачи электроэнергии извне на электростанцию, защите станции от диверсий. Последний пункт — обещание соблюдать первые четыре положения.

Добиться подписания документа о соблюдении этих принципов сторонами конфликта Рафаэлю Гросси пока не удалось (Россия говорит о недоговороспособности Украины, власти которой, в свою очередь, настаивают на «полной демилитаризации и деоккупации станции»). Однако в ходе визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ все равно старался излучать оптимизм. По словам господина Гросси, члены Совбеза ООН поддержали его план, а значит, политический консенсус есть, пусть и на словах. «Достижение письменного соглашения было бы нереалистично на данном этапе, потому что, как мы знаем, нет переговоров о мире или прекращении огня между сторонами. Но мы смогли достичь твердого политического соглашения»,— сказал глава МАГАТЭ.

На заседании Совбеза ООН 30 мая большинство стран действительно заявили о поддержке «плана Гросси», однако позиция России и Украины была не столь однозначной. Российский постпред при ООН Василий Небензя заверил, что РФ и так уже всех предложенных принципов придерживается, в то время как украинский дипломат Сергей Кислица дал понять, что Киеву обсуждаемых мер мало.

Впоследствии, впрочем, российские официальные лица на разных уровнях заявили о полной поддержке «принципов Гросси», в то время как украинские этого пока не сделали.

Сам глава МАГАТЭ, судя по его заявлениям в четверг, крайне обеспокоен тем, что может произойти со станцией в ходе продолжающегося украинского контрнаступления. В ходе визита на ЗАЭС он сказал: хотелось бы, чтобы мир «осознал опасность» того, что может произойти «крупная авария» (цитаты по AFP). «Чего я ожидаю, так это того, что все международное сообщество, Российская Федерация, Украина и все остальные поддержат нас, чтобы этого не произошло»,— заявил он по итогам визита.

Елена Черненко