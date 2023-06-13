Госдума одобрила закон об обязательном страховании пассажиров такси

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет норму об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси. Если документ будет одобрен Совфедом и подписан президентом России, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Как следует из проекта закона, юрлицо или индивидуальный предприниматель (ИП), получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн руб. за причинение вреда жизни каждому пассажиру (сейчас пассажиры такси могут быть застрахованы лишь по договору ОСАГО на 500 тыс. руб.). Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика участники юрлица и ИП, занимающиеся частным извозом, должны будут заключить в течение 60 дней.

«Страховка пассажиров такси будет такая же, как и у пассажиров общественного транспорта, а не как у застрахованного по ОСАГО водителя такси — сегодня это разница в четыре раза. То есть, если причинен ущерб здоровью или жизни, то вилка компенсации ущерба между такси и общественным транспортом сегодня очень значительная. Законопроект будет работать в интересах пассажиров такси, он позволит полноценно застраховать гражданскую ответственность перевозчика»,— рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов еще в марте 2018-го и прошел первое чтение в октябре того же года, но впоследствии был отложен. Авторы законопроекта отмечали тогда, что легковые такси остаются единственным видом транспорта, не подпадающим под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.

Александр Кислов