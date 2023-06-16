Путин наградил Терешкову Орденом Гагарина в день 60-летия ее полета в космос

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении депутата Госдумы Валентины Терешковой Орденом Гагарина. Ее наградили за заслуги в освоении космоса и активную общественную и международную деятельность. Награда учреждена в конце мая, госпожа Терешкова стала первым кавалером ордена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Валентина Терешкова в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Валентина Терешкова в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность»,— говорится в указе.

В 1960-м году Валентина Терешкова вошла в первый отряд космонавтов. 16 июня 1963 года космический корабль «Восток-6» с госпожой Терешковой, первой женщиной-космонавтом, отправился на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Она провела почти трое суток в космосе.

Валентину Терешкову избрали депутатом Госдум от «Единой России» в 2011 году. До этого она была депутатом Ярославской областной Думы.

Анастасия Ларина