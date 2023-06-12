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Коммерсантъ FM
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Экс-глава En+ окапывается в Бразилии

Артем Волынец приобрел никелевые и медные рудники

Бывший глава En+ Артем Волынец приобрел за $1 млрд никелевый и медный рудники в Бразилии. Компания бизнесмена планирует поставлять сульфид никеля и медный концентрат в Европу для дальнейшей переработки. Конечным потребителем станут автоконцерны. По мнению аналитиков, шансы на успех предприятия есть, несмотря на более высокую, чем у российских проектов, себестоимость производства.

Бизнесмен Артем Волынец

Бизнесмен Артем Волынец

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бизнесмен Артем Волынец

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) ACG российского предпринимателя Артема Волынца договорилась о приобретении двух рудников в Бразилии за $1 млрд. По условиям сделки, ACG приобретает никелевый рудник Санта-Рита и медный рудник Серроте у фондов прямых инвестиций, консультируемых Appian Capital. В дальнейшем сульфид никеля и медный концентрат с этих рудников будут поставляться для переработки в Европу и Северную Америку, а затем автоконцернам для производства электромобилей.

Сделка поддерживается швейцарской торговой компанией Glencore, а также автоконцерном Stellantis и консалтинговой компанией La Mancha Resource Capital, каждый из которых согласился выкупить акции ACG на $100 млн. Кроме того, ACG получит еще $100 млн от PowerCo (подразделение VW по выпуску аккумуляторов для электромобилей) в качестве предоплаты за полученный никель с Санта-Риты. Кредиторами сделки выступают Citigroup, ING и Societe Generale, которые в общей сложности выдали кредиты на сумму $300 млн.

В ходе реализации сделки ACG будет переименована в ACG Electric Metals, а также выпустит новые акции. В результате Glencore, Stellantis и La Mancha будут владеть 51% акционерного капитала компании, а 49% будут зарезервированы для свободного обращения, сообщил Reuters Артем Волынец.

Артем Волынец в своем заявлении назвал приобретенные рудники высококачественными, что позволит компании стать поставщиком экологически чистых металлов для западных автопроизводителей электромобилей.

Перспективы этого рынка действительно выглядят оптимистичными. «Норникель» в своем майском обзоре рынка металлов прогнозировал, что в долгосрочной перспективе спрос на никель продолжит устойчиво расти благодаря увеличивающемуся потреблению в секторе аккумуляторных батарей и строительству мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников. «При этом в 2023 году было запущено массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей, которые также содержат никель в своем катодном материале, что является дополнительным источником спроса на металл»,— отметила российская компания.

Артем Волынец работал в структурах Олега Дерипаски с 2007 по 2013 год. До 2010 года он руководил направлением стратегии и корпоративного развития «Русал Глобал Менеджмент». С 2010 по 2013 год он был председателем совета директоров En+, объединяющей активы Дерипаски в металлургии и энергетике. В 2018 году господин Волынец возглавил компанию Chaarat Gold, которая развивает золоторудный проект «Чаарат» в Киргизии и действующее золотополиметаллическое предприятие «Капан» в Армении, а в 2021 году покинул компанию.

Себестоимость производства в Бразилии в 1,5–2,5 раза выше, чем в России, говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Тем не менее капитальные затраты в Бразилии существенно ниже, так что проект имеет все шансы окупиться, несмотря на низкое содержание никеля в руде на уровне 0,31%.

Кирилл Сарханянц, Евгений Зайнуллин

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