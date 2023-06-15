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Коммерсантъ FM
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Мониторы борются за рабочие места

Российские производители электроники просят избавить их от зарубежных конкурентов

Минпромторг и ряд российских производителей электроники обсуждают изменение регулирования отрасли. В частности, участники рынка просят ужесточить требования по определению отечественности автоматизированных рабочих мест, в состав которых сейчас попадает не только российская, но и зарубежная электроника, например, принтеры, клавиатуры и печатная техника, из-за чего спроса на подобную российскую технику почти нет. Участники рынка считают меру нужной, но преждевременной.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора ООО «Бештау Электроникс» (производит моноблоки, мониторы, клавиатуры и т. д.) Варктеса Галустяна заместителю руководителя Минпромторга Василию Шпаку от 9 июня. Топ-менеджер утверждает, что в реестр отечественной электроники (его ведет министерство) стали попадать автоматизированные рабочие места (АРМ, включают как минимум моноблок и монитор, в ряде случаев печатную технику, периферию и т. д.), в составе которых только моноблоки российского происхождения, а остальная техника — иностранная.

В связи с этим, подчеркивает господин Галустян, возникла угроза для отечественных производителей периферии: «их товары становятся невостребованными, производство периферии нерентабельным, а вложенные в развитие инвестиции теряются». В «Бештау Электроникс» предлагают ввести требования по локализации производства всех составляющих АРМ в РФ. Компания прямо заинтересована в этом, потому что выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию.

Вопрос «обсуждается в отраслевых чатах», в том числе участниками АНО «Вычислительная техника», добавляет топ-менеджер российского производителя электроники: «Ряд компаний готов вложиться в производство составных частей АРМ, в том числе и периферии. Они хотят защитить свои инвестиции и стимулировать спрос». Соучредитель «Бештау» Олег Осипов в беседе с “Ъ” подтвердил, что подобные изменения «стимулируют появление в России производств периферии, мониторов, печатной техники и бесперебойных блоков питания».

«Концептуально министерство поддерживает предлагаемый подход, но инициатива еще требует дополнительной проработки с отраслью»,— сказали “Ъ” в пресс-службе Минпромторга. В АНО на запрос не ответили.

АРМ, основной спрос на которые формирует госсектор, выпускает ряд российских компаний, включая «Аквариус», Depo, ICL, IRU и т. д. В феврале 2023 года на этот рынок также решила выйти «F+ tech-Марвел»: компания купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit (см. “Ъ” от 7 февраля).

Собеседник “Ъ” в одном из производителей электроники говорит, что в год в РФ продается порядка 1,7 млн АРМ в минимальной комплектации (монитор и моноблок), средняя цена одного составляет около 50 тыс. руб. Таким образом, минимальный объем рынка может достигать 85 млрд руб.

Источник “Ъ” в российском производителе электроники уточняет, что сейчас в реестре отечественной электроники «почти нет мониторов, мышей, клавиатур и других составных частей АРМ», поэтому он считает идею преждевременной. «Российским производителям необходимо увеличивать степень локализации, поэтому в целом мы поддерживаем предложенные меры. Но стоит избегать скоропалительных решений, двигаясь поэтапно, с учетом возможностей отечественных вендоров»,— соглашается управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников. В ICL и «Аквариусе» отказались от комментариев, в Depo и Getmobit на запрос не ответили.

Есть и другая проблема, добавляет один из собеседников “Ъ”: за последние три года регулирование в сфере производства электроники кардинально уже менялось несколько раз. «Сначала были требования по определенной адвалорной доле, затем ключевым параметром при определении отечественности стало наличие российского процессора, потом появилась балльная система. В такой ситуации трудно планировать развитие бизнеса»,— поясняет он, добавляя, что при текущих условиях регулирования реестр электроники «постепенно наполнится отечественной периферией».

Никита Королев, Юлия Юрасова

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