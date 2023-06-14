Из масла экстрактировался инвестор

Владевший с 2019 года 25% в структурах крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп» бывший посол РФ на Украине, экс-глава Минздрава Михаил Зурабов вышел из этого бизнеса. Его доли отошли основному владельцу группы Карену Ванецяну, который может готовить интеграцию активов с купленным у американской Bunge маслоэкстракционным заводом. Цены на масло снижаются, но маржа в отрасли остается высокой, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Зурабов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Зурабов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бывший посол России на Украине, экс-министр здравоохранения Михаил Зурабов вышел из капитала структур крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп», следует из ЕГРЮЛ. По данным СПАРК, с 2019 года господин Зурабов владел по 25% в ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье"». В конце марта 2023 года эти доли перешли основному владельцу «ЭксОйл Групп» Карену Ванецяну. Господин Ванецян комментарий не предоставил. В компании «Кроннер», где совладельцем выступает Михаил Зурабов, “Ъ” не ответили.

«Черноземье» управляет маслоэкстракционным заводом мощностью переработки более 2 тыс. тонн сырья, способным выпускать до 900 тонн растительного масла и до 740 тонн шрота в сутки. В сезоне-2021/22 предприятие выпустило 233 тыс. тонн масла и 201 тыс. тонн шрота, говорится на сайте «ЭксОйл Групп». ТД «Черноземье», по имеющимся у “Ъ” данным, в этом сезоне занимает четвертое место по экспорту подсолнечного масла в РФ, отгрузив с сентября 2022 по март 2023 года более 120 тыс. тонн продукции. Выручка ТД «Черноземье» в 2022 году выросла на 30,6%, до 32,22 млрд руб., оборот «Черноземья» увеличился на 12,9%, до 6,09 млрд руб.

Одновременно с выходом из капитала «Черноземья» и ТД «Черноземье» Михаил Зурабов получил 50% в ООО «Терминал Ильинка». Судя по опубликованным вакансиям, компания управляет объектами приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов в Ильинке Астраханской области. «Терминал Ильинка» был учрежден УК «ЭксОйл Групп» в 2019 году, а затем сменил несколько собственников, следует из СПАРК. В отчетности ООО «Терминал Ильинка» «ЭксОйл Групп» упоминается в списке связанных сторон на январь 2022 года в связи с проведением финансовых операций. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что сделки похожи на обмен активами. Он не исключает, что Михаил Зурабов участвовал в «ЭксОйл Групп» как финансовый инвестор и полученные от продажи долей средства, скорее всего, вложил в другой бизнес.

Консолидация «ЭксОйл Групп» Кареном Ванецяном может быть связана с покупкой бизнесменом маслоэкстракционного бизнеса американской Bunge в России. Завод в Воронежской области мощностью 200 млн бутылок подсолнечного масла в год с брендами «Олейна» и Ideal перешел под контроль господина Ванецяна в феврале 2023 года. Как рассказывал бизнесмен РБК, владельцы «ЭксОйл Групп» изучают вопрос об интеграции бизнеса с бывшим активом Bunge. Как отмечали собеседники “Ъ” на рынке, если у «ЭксОйл Групп» были сильные позиции в экспорте сырого масла, то у бывшего завода Bunge — на локальном рынке масла в бутылке.

Цены на подсолнечное масло сейчас снижаются. К началу июня стоимость российского масла на мировом рынке опустилась до $710–740 за тонну (FOB), что соответствует уровню мая 2020 года, что уже негативно сказывается на темпах экспорта. На внутреннем рынке, по данным «Совэкона», подсолнечное масло на неделе 5–9 июня подешевело на 2 тыс. руб., до 64,32 тыс. руб. за тонну (см. “Ъ” от 13 июня).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что производство растительного масла с уже выстроенным экспортом при текущих пошлинах остается крайне высокорентабельным бизнесом. В июне на экспорт подсолнечного масла установлена нулевая пошлина, вывоз подсолнечника до 31 августа 2023 года ограничен пошлиной в 50%. По словам господина Сизова, доходность в отрасли может ухудшиться при условии сокращения предложения подсолнечника, что вероятно после 2024 года.

Анатолий Костырев