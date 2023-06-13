Капиталы возвращаются в РФ

В первом квартале активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35%, до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в четыре-восемь раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию, обслуживания иностранных активов, операций в рамках внешнеэкономической деятельности. Однако из-за ужесточения контроля интерес к таким странам снижается, и центр роста может сместиться в сторону дружественных юрисдикций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Санкции и изоляция российского рынка не остановили поток иностранных инвесторов в Россию. По оценкам “Ъ”, основанным на данных ЦБ, по итогам первого квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров достигло 24,6 тыс., увеличившись с начала года на 6,5%. Более значительный рост отмечается в части активов на фоне бурного роста российского рынка. За квартал активы зарубежных клиентов выросли на 35%, до 863 млрд руб., и почти весь прирост обеспечили юрлица, активы которых выросли до 827 млрд руб.

Рекордные темпы роста объемов активов показали ряд дружественных юрисдикций. Так, активы на счетах клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выросли в восемь раз, до 63 млрд руб., и по этому показателю переместились с шестого места на третье. Больший объем средств имеют только резиденты Кипра (более 512 млрд руб.) и Великобритании (75,6 млрд руб.). Почти весь прирост в счетах инвесторов из ОАЭ пришелся на юрлиц, активы которых увеличились с 7,7 млрд руб. до 62,7 млрд руб. Схожая картина наблюдается и у клиентов с Виргинских и Каймановых островов — активы выросли соответственно в пять и четыре раза, до 38 млрд руб. и 4 млрд руб. В обоих случаях рост также происходил за счет юрлиц.

Участники рынка считают, что основная часть новых клиентов из этих юрисдикций — это компании с российскими корнями. Управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская обращает внимание, что российские активы в существенных объемах перетекли в ОАЭ в марте—мае 2022 года на фоне массового отъезда из РФ части представителей класса upper-intermediate. «ОАЭ после 2022 года стали финансовым хабом для многих состоятельных российских лиц, и многие из них решили открыть компании в этой стране для инвестирования в значительно подешевевший российский рынок»,— отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Компании с Каймановых и Виргинских островов традиционно выступают налоговыми гаванями и позволяют минимизировать налоги, чем активно пользовались резиденты России. «Банки офшорных юрисдикций сейчас открывают счета крайне неохотно, особенно компаниям с российскими бенефициарами. Но если у бенефициаров появляется другое гражданство, то шансы на открытие счетов увеличиваются»,— говорит Мария Аграновская.

По словам собеседника “Ъ” в крупной инвесткомпании, из-за санкций российским компаниям и крупным инвесторам приходится решать задачу по репатриации капитала. «Иностранное юрлицо может создаваться для решения проблемы с разрушенным междепозитарным мостом Euroclear / НРД»,— отмечает собеседник “Ъ” в инвесткомпании. Такие структуры могут создаваться и для решения вопросов возвращения экспортной выручки российских компаний, которые так или иначе находятся под санкциями, добавляют собеседники “Ъ” на финансовом рынке. «Из-за санкций компании сталкиваются со сложностями осуществления расчетов по ВЭД. Тем более что переводы денег все сложнее как в "токсичных", так и в "дружественных" валютах»,— отмечает топ-менеджер крупной УК.

Изменение ландшафта счетов продолжится еще несколько месяцев и закончится ближе к концу 2023 года, если не будет ужесточения санкций в адрес дружественных юрисдикций, не исключают участники рынка. Вдобавок к этому из-за ужесточения контроля в ОАЭ и офшорных зонах стали очевидны их недостатки как с точки зрения защищенности активов и доступности банкинга вообще для держателей российских паспортов. «Некоторые крупные банки ОАЭ объявили об ограничениях в обслуживании россиян, введении секвестровых счетов»,— отмечает Мария Аграновская. Вместе с тем может продолжиться тенденция по притоку капитала из дружественных юрисдикций. Сейчас, поясняет собеседник “Ъ” в крупной УК, идет открытие счетов в таких странах, выстраивание инфраструктуры, после чего могут начаться операции.

Виталий Гайдаев