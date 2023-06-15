Крупнейшей в Коми ОПГ начислили сроки

Верховный суд Коми 15 июня на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных вынес приговор участникам крупной организованной преступной группировки, на протяжении длительного времени действовавшей в республике. На ее счету, по данным правоохранителей, убийства, вымогательства и другие особо тяжкие преступления. Лидер ОПГ Юрий Пичугин и член группировки Хадис Азизов получили пожизненное заключение, остальные подсудимые — длительные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный авторитет Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС Криминальный авторитет Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Уголовное дело в отношении Юрия Пичугина и других членов преступной группы было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Коми (в оперативном сопровождении расследования также участвовало региональное МВД). Недавно присяжные признали Юрия Пичугина организатором и руководителем преступной организации, названной по его фамилии. Что касается конкретных преступлений, то большинство присяжных заседателей проголосовали за то, что причастность лидера ОПГ к трем убийствам доказана, а еще к трем — не доказана.

Как ранее сообщал «Ъ», ОПГ была сформирована Юрием Пичугиным в 1994-м и считалась крупнейшей в Коми (она действовала и в соседней Архангельской области). При этом в зону влияния «пичугинцев» не входила Воркута — всю территорию шахтерского моногорода контролировала местная ОПГ Владимира Ифы и Юрия Козлова.

По версии следователей, Юрий Пичугин привлек в группировку спортсменов и бывших военных из спецподразделений вооруженных сил и правоохранительных органов.

Квалифицирующими признаками ОПГ стали единые для всех членов нормы поведения, распределение ролей в соответствии с иерархией, унифицированная система наказаний за неисполнение поручений, а также общие для всех правила безопасности и конспирации.

Как указано в материалах дела, члены группировки Сергей Вануйто и Хадис Азизов координировали деятельность всей ОПГ, оказывали помощь семьям тех бандитов, которые попадали в места лишения свободы. Хадису Азизову также был доверен контроль за «общаком», пополняемым главным образом путем вымогательства денег у предпринимателей, которым группировка навязывала «крышу».

Как считает следствие, Хадис Азизов также разрабатывал схемы экономических преступлений, а Виктор Карпов — схемы хищения природных ресурсов. Октай Эфендиев, Ахмед Исаев и Максим Абубакаров обеспечивали безопасность членов организации, в том числе защиту от конкурентов. Эфендиев и Исаев также отвечали за схроны с оружием (они были обнаружены в ходе обысков). Сергей Солдатов выполнял отдельные поручения и поддерживал «коллег» в местах лишения свободы.

В 2003–2006 годах накопленные средства ОПГ вкладывала в легальный бизнес, открывая предприятия в сферах общественного питания, досуга, пассажирских перевозок, лесозаготовок.

Члены ОПГ использовали жесткие методы запугивания коммерсантов, отказывавшихся платить — убивали.

Так, в 2005 году во дворе дома в Сыктывкаре в предпринимателя, не возвратившего долг, было произведено не менее шести выстрелов. Он скончался через месяц в больнице. В том же году в подъезде дома в Усинске был застрелен член группировки, заявивший о намерении выйти из нее. В зоне промузла в Сыктывкаре выстрелом в голову был убит давший показания следствию мужчина, раскрывший мошеннические схемы «пичугинцев».

В 2010-м в Сыктывкаре был похищен и забит топором в промзоне за неисполнение поручений участник ОПГ (его тело скинули в яму, облили горючей жидкостью и сожгли). При разделе сфер влияния в 2012 году в городе Котлас в своем автомобиле «пичугинцами» был застрелен криминальный авторитет из Архангельской области.

Как сообщила «Ъ» представитель СУ СКР по Коми Светлана Коровченко, сегодня, 15 июня, на итоговом заседании суда Юрию Пичугину за вмененные 28 криминальных деяний был вынесен обвинительный приговор, ему назначены пожизненное заключение в колонии особого режима, а также штраф 3 млн руб. Также пожизненный срок получил Хадис Азизов.

Остальные фигуранты, чья деятельность в составе ОПГ признана доказанной, получили следующие сроки: Анатолий Тервонин — 24 года, Андрей Сироткин — 23 года и 6 месяцев, Александр Кирсеев — 21 год (все — в колонии строгого режима), Виктор Карпов — 18 лет, Сергей Вануйто и Эдуард Смольников — по 16 лет (особый режим), Олег Бирлов — 15 лет, Сергей Солдатов — 14 лет (строгий режим), Максим Абубакаров и Вячеслав Гузиев — по 13 лет (особый режим), Ахмед Исаев и Леонид Иванов — по 11 лет, Сергей Насонов — 10 лет, Георгий Попов — 7 лет и 6 месяцев (строгий режим).

Трое членов ОПГ вину признали и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В итоге Махач Азизов был приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб., Октай Эфендиев — к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 700 тыс. руб., Игорь Пармон — к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафу 800 тыс. руб.

Предпринимателей Александра Егорова и Алексея Рохлина присяжные посчитали непричастными к деятельности группировки, оба были оправданы.

Дарья Шучалина, Сыктывкар