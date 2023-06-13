Искупление в законе

Участников специальной военной операции (СВО), совершивших нетяжкие преступления, будут освобождать от уголовной ответственности, а на фронт можно будет совершенно легально отправиться прямо из тюрьмы. Это следует из законопроекта, внесенного во вторник в Госдуму депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной («Единая Россия»), а также главой комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Опыт ЧВК «Вагнер» по набору заключенных признан успешным, и теперь это будет уже государственное дело, констатирует эксперт, напоминая, что аналогичная практика была распространена во время Великой Отечественной войны.
Благодаря новой инициативе парламентариев заключенные смогут выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с боевыми заслугами
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно законопроекту «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы.
Но «прощение» последует не сразу, а уже после увольнения со службы или в случае получения государственной награды. До этого момента уголовное дело в отношении участника СВО должно быть приостановлено по ходатайству войсковой части, а уже отбывающий наказание будет освобожден условно.
Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением подобных мобилизованных и контрактников осуществляется командованием войсковых частей, уточняется в законопроекте. Если же отправившийся в зону СВО осужденный совершит преступление уже во время прохождения службы, то наказание за него будет суммироваться с приговором, полученным до подписания контракта, говорится в документе. Напомним также, что, в соответствии с указом президента, уже заключенные контракты о прохождении военной службы «продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации», за исключением случаев увольнения по возрасту, по состоянию здоровья и в связи со вступлением в силу приговора о наказании в виде лишения свободы.
Как пояснил “Ъ” соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, в случае принятия закона под его действие подпадут лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время, в отношении которых вступил в силу приговор суда, а также подсудимые и подследственные.
При этом существует точка отсечения — дата вступления закона в силу, подчеркнул депутат, это значит, что те, кто совершит преступление после этой даты, уже не смогут избежать наказания, заключив контракт об участии в боевых действиях.
По словам господина Крашенинникова, принятие поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам не потребуется, поскольку в новом законопроекте есть нормы уголовного и процессуального права.
Дума рассмотрит эту инициативу вместе с законопроектом председателя комитета по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова. «Наш текст вытекает из их проекта»,— отметил Павел Крашенинников. Поправки единороссов Картаполова и Красова, которые Дума планирует рассмотреть в первом чтении уже 14 июня, подводят «правовую основу» под предлагаемые нововведения. В частности, их проект предусматривает постановку обитателей исправительных учреждений на воинский учет (сейчас осужденные к лишению свободы с него автоматически снимаются), а также возможность заключения контракта о прохождении военной службы с осужденными или находящимися под следствием (действующий закон «О воинской обязанности и военной службе» это запрещает). Механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отметим, что это уже не первая попытка расширить мобилизационный резерв за счет преступников.
В прошлом году депутаты разрешили мобилизацию граждан, имеющих непогашенную судимость за тяжкие преступления, за исключением осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также за теракт, захват заложников, госизмену, шпионаж и т. п. Формально закон и сейчас не запрещает призыв осужденных на военную службу, говорит адвокат Александр Передрук, под ограничения подпадают только осужденные по определенным статьям. Однако, добавляет он, и с практикой такой сталкиваться не приходилось. Исключением можно считать только набор осужденных в ЧВК «Вагнер», но там, насколько известно, освобождение от наказания реализовывалось через механизм помилования, добавляет эксперт.
Практика отправки на фронт заключенных прямо восходит к опыту штрафбатов времен Великой Отечественной, напоминает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, нынешнее нововведение связано с опытом частных военных компаний — по всей видимости, он оценивается как успешный. Поэтому теперь это будет уже государственное дело, а под него требуется подвести соответствующую нормативную базу, резюмирует эксперт.