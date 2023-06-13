Искупление в законе

Участников специальной военной операции (СВО), совершивших нетяжкие преступления, будут освобождать от уголовной ответственности, а на фронт можно будет совершенно легально отправиться прямо из тюрьмы. Это следует из законопроекта, внесенного во вторник в Госдуму депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной («Единая Россия»), а также главой комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Опыт ЧВК «Вагнер» по набору заключенных признан успешным, и теперь это будет уже государственное дело, констатирует эксперт, напоминая, что аналогичная практика была распространена во время Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря новой инициативе парламентариев заключенные смогут выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с боевыми заслугами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Благодаря новой инициативе парламентариев заключенные смогут выйти на свободу не только с чистой совестью, но и с боевыми заслугами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно законопроекту «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в СВО или заключат контракт о прохождении военной службы.

Но «прощение» последует не сразу, а уже после увольнения со службы или в случае получения государственной награды. До этого момента уголовное дело в отношении участника СВО должно быть приостановлено по ходатайству войсковой части, а уже отбывающий наказание будет освобожден условно.

Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением подобных мобилизованных и контрактников осуществляется командованием войсковых частей, уточняется в законопроекте. Если же отправившийся в зону СВО осужденный совершит преступление уже во время прохождения службы, то наказание за него будет суммироваться с приговором, полученным до подписания контракта, говорится в документе. Напомним также, что, в соответствии с указом президента, уже заключенные контракты о прохождении военной службы «продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации», за исключением случаев увольнения по возрасту, по состоянию здоровья и в связи со вступлением в силу приговора о наказании в виде лишения свободы.

Как пояснил “Ъ” соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, в случае принятия закона под его действие подпадут лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время, в отношении которых вступил в силу приговор суда, а также подсудимые и подследственные.

При этом существует точка отсечения — дата вступления закона в силу, подчеркнул депутат, это значит, что те, кто совершит преступление после этой даты, уже не смогут избежать наказания, заключив контракт об участии в боевых действиях.

По словам господина Крашенинникова, принятие поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам не потребуется, поскольку в новом законопроекте есть нормы уголовного и процессуального права.

Дума рассмотрит эту инициативу вместе с законопроектом председателя комитета по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова. «Наш текст вытекает из их проекта»,— отметил Павел Крашенинников. Поправки единороссов Картаполова и Красова, которые Дума планирует рассмотреть в первом чтении уже 14 июня, подводят «правовую основу» под предлагаемые нововведения. В частности, их проект предусматривает постановку обитателей исправительных учреждений на воинский учет (сейчас осужденные к лишению свободы с него автоматически снимаются), а также возможность заключения контракта о прохождении военной службы с осужденными или находящимися под следствием (действующий закон «О воинской обязанности и военной службе» это запрещает). Механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что это уже не первая попытка расширить мобилизационный резерв за счет преступников.

В прошлом году депутаты разрешили мобилизацию граждан, имеющих непогашенную судимость за тяжкие преступления, за исключением осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также за теракт, захват заложников, госизмену, шпионаж и т. п. Формально закон и сейчас не запрещает призыв осужденных на военную службу, говорит адвокат Александр Передрук, под ограничения подпадают только осужденные по определенным статьям. Однако, добавляет он, и с практикой такой сталкиваться не приходилось. Исключением можно считать только набор осужденных в ЧВК «Вагнер», но там, насколько известно, освобождение от наказания реализовывалось через механизм помилования, добавляет эксперт.

Практика отправки на фронт заключенных прямо восходит к опыту штрафбатов времен Великой Отечественной, напоминает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, нынешнее нововведение связано с опытом частных военных компаний — по всей видимости, он оценивается как успешный. Поэтому теперь это будет уже государственное дело, а под него требуется подвести соответствующую нормативную базу, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова