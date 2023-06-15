Серьезный уран

США в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Снижение поставок, по мнению аналитиков, могло быть связано с резким ростом цен и спецификой графиков отгрузок по долгосрочным контрактам. Цены на уран в 2022 году выросли до максимума с 2016 года, что вынудило американских потребителей в целом снизить закупки на 13%. Россия по-прежнему остается лидером по поставке услуг по обогащению урана для американских АЭС. Из-за геополитических рисков западные покупатели пытаются уйти от российских поставок, но этому мешает то, что существующие перерабатывающие мощности уже полностью загружены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США пока не могут отказаться от российского урана, несмотря на его высокую стоимость

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ США пока не могут отказаться от российского урана, несмотря на его высокую стоимость

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Американские операторы атомных электростанций сократили покупку уранового сырья из России в 2022 году на 24%, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента, следует из отчетности EIA. В этот объем включены натуральный уран (U3O8, закись-окись), гексафторид урана (UF6, продукт конверсии натурального урана) и обогащенный уран. В Tenex (входит в «Росатом», экспортирует уран за рубеж) отказались от комментариев.

Уран используется для производства ядерного топлива для АЭС. В США работают 93 атомных энергоблока мощностью около 96 ГВт. В 2022 году они произвели 18,2% электроэнергии в стране, по данным МАГАТЭ.

Доля России на урановом рынке США снизилась незначительно, поскольку американские потребители в целом сократили объем покупки. Суммарные закупки уранового сырья в США (с учетом собственного производства) упали на 13% год к году, до 40,5 млн фунтов U3O8-эквивалента (23,5 млн фунтов натурального урана, 8 млн фунтов UF6 и около 9 млн фунтов обогащенного урана). Доля сырья российского происхождения в 2022 году составила 11,7% против 13% в 2021 году.

США закупают за рубежом более 95% уранового сырья. Основным поставщиком в 2022 году стала Канада с долей в 27%, поставки выросли почти на 61%, до 11,1 млн фунтов U3O8-эквивалента. Казахстан продал в США 10 млн фунтов. Узбекистан — 4,44 млн фунтов (рост почти на 78% год к году), доведя свою долю на американском рынке до 11%.

Объем поставок из России, судя по статистике последних лет, существенно зависит от цены, увеличиваясь в периоды низких цен. Один из собеседников “Ъ” в отрасли соглашается, что снижение поставок сырья из РФ в 2022 году может быть связано с графиком поставки в долгосрочных контрактах, а также с рыночными ценами на продукцию, но не обязательно означает сокращение общего объема контрактов. В прошлом году стоимость уранового сырья росла рекордными темпами: для американских потребителей средневзвешенная цена выросла на 15% год к году, до $39,08 за фунт U3O8, что стало максимальным показателем с 2016 года, говорится в отчете EIA. Причем российская продукция подорожала сразу на 55%, до $35,2 за фунт U3O8.

Россия остается лидером в объеме импорта в США услуг по обогащению урана (наиболее капиталоемкий и технологически сложный процесс в ядерном топливном цикле). В 2022 году доля России в этом сегменте составила 33%, или 3,4 млн единиц работы разделения (ЕРР). Остальные поставки шли в основном из ЕС и Великобритании, где расположен завод Urenco. Объем поставок с единственной американской обогатительной фабрики Urenco составил 3,9 млн ЕРР. Средняя цена ЕРР для американских покупателей — $101 (рост на 1,5% год к году).

Весь прошлый год западные операторы АЭС пытались уйти от российских поставок из-за опасения введения санкций на «Росатом». Среди всех этапов ядерного топливного цикла наибольший интерес сейчас проявляется к услугам по конверсии и обогащению из-за геополитики, говорил в марте директор департамента маркетинга «Казатомпрома» Сейтжан Жаныбеков на конференц-колле. На «Казатомпром» приходится 42% от добычи урана в мире. «Несмотря на то что санкции против российского ядерного топливного цикла не были введены, некоторые энергокомпании работают над тем, чтобы найти новых поставщиков услуг конверсии и обогащения,— отмечал он.— Определенно, в прошлом году и в начале этого года мы видели некоторых новых игроков на открытом рынке, которые до этого покупали большую часть своих потребностей в топливе в виде готовой продукции».

Председатель правления «Казатомпрома» Ержан Муканов тогда же отмечал, что «все больше энергокомпаний готовы взять на себя долгосрочные обязательства в рамках контрактов с западными обогатителями и конвертерами, которым в целях удовлетворения данного спроса необходимо использовать свои существующие перерабатывающие мощности на пределе». В 2022 году были заключены долгосрочные контракты почти на 114 млн фунтов U3O8, что является самым высоким показателем с 2012 года. При этом средняя цена в долгосрочных контрактах выросла до $52 за фунт в 2022 году.

Полина Смертина