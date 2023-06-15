Reuters: страны Африки могут предложить вывод войск РФ для мирных переговоров с Украиной

Агентство Reuters ознакомилось с планом африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. В документе говорится, что для разрешения конфликта должны пройти переговоры между Россией и ЕС, Россией и НАТО, Россией и США.

Для продвижения переговоров, говорится в документе, африканские страны могут предложить приостановить действие некоторых санкций против России, а также действие ордера Международного уголовного суда в Гааге отношении президента России Владимира Путина.

После начала переговоров, следует из документа, может быть введен режим прекращения огня и произведен отвод вооружений. На первом этапе переговоров страны Африки могут предложить России вывезти тактическое ядерное оружие из Белоруссии и другие «меры по укреплению доверия».

Кроме того, как следует из документа, для ускорения переговоров страны Африки могут предложить вывести российские войска с украинских территорий. Во время переговоров предлагается уделить внимание следующим темам: развертывание тактического ядерного оружия, контроль над биологическим оружием, подписание нового договора о вооруженных силах Европы.

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