Бензин погнали через биржу

Федеральная антимонопольная служба пригрозила крупнейшим нефтекомпаниями начать против них расследования, если они не увеличат объемы продаж бензина на бирже. Они существенно сократились, так как компании переориентировали поставки на экспорт на фоне высокого нетбэка и снижения топливного демпфера. Оптовые цены на бензин в июне почти ежедневно обновляют абсолютные рекорды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). По словам нескольких источников “Ъ”, знакомых с ходом биржевого комитета ФАС, предупреждения получили «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Татнефть», «Нефтехимсервис» (владеет Яйским НПЗ), ТАИФ, «Фортеинвест», трейдер «Газпром ГПН холдинга» и «Газпром нефтехим Салават» (обе компании принадлежат «Газпрому»).

Как пояснила ФАС, объемы продаж топлива на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9% год к году, что привело «к образованию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на бензины Аи-92 и Аи-95».

По данным биржи, за 105 торговых дней с 9 января по 13 июня 2023 года в основную сессию реализовано 3,19 млн тонн ж/д партий высокооктанового бензина.

По мнению ФАС, сокращение продаж на бирже привело к существенному росту цен. Биржевые цены на бензин росли с апреля и за предыдущие два месяца увеличились более чем на 20% на Аи-92, и на 24% — на Аи-95. На 14 июня оптовая стоимость Аи-95 в очередной раз побила исторический максимум, достигнув уровня в 65,5 тыс. руб. за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла до 57,8 тыс. руб. за тонну, приблизившись к пиковому значению августа 2021 года (58,7 тыс. руб. за тонну).

ФАС предупредила, что отсутствие мер со стороны нефтекомпаний служба может расценить как признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела. Там отметили, что сейчас прорабатывается повышение обязательного норматива продаж топлива на бирже, который сейчас составляет 12% от объема выпуска для бензина, и 8,5% —для дизтоплива. Обсуждается увеличение этих показателей до 15% и 11,5% соответственно.

В конце мая Минэнерго уже давало аналогичную рекомендацию производителям сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые также начали активно дорожать на фоне повышения спроса весной. Обязательный норматив биржевых продаж для СУГ составляет 7,5%. К концу мая цены на СУГ на бирже выросли с начала года почти втрое, превысив отметку в 25 тыс. руб., но затем стали корректироваться (14 июня торги закончились на отметке 21,3 тыс. за тонну).

«Причинами роста цен на нефтепродукты, как правило, является нарушение баланса спроса и предложения. Спрос на Аи-95 растет, а его объемы продаж на бирже падают. Производство этого бензина хотя и растет, но не успевает за динамикой спроса»,— пояснил “Ъ” глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, сохраняется и так называемый серый экспорт — речь идет о вывозе купленных на бирже объемов, за которые уплачен демпфер. «То, что надо увеличивать объемы продаж на бирже и повышать нормативы, у нас не вызывает никакого сомнения, причем делать это нужно с разделением по маркам топлива. Также необходимо принимать меры для запрета серого экспорта. И, конечно, менять структуру производства для увеличения процентного соотношения высокооктановых марок бензинов»,— полагает глава союза.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт бензинов с начала года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основной причиной является большая разница между ценой продаж на внутреннем рынке и экспортным нетбэком.

Такая тенденция наблюдается с сентября 2022 года, когда российским компаниям сократили выплаты по топливному демпферу, отмечают источники “Ъ” на рынке. С 1 сентября по предложению Минфина демпфер сократится в два раза.

В «Роснефти» заявили “Ъ”, что поставляют на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина Аи-95, обеспечивая стабильную работу собственной сети АЗС. «Компания является крупнейшим поставщиком топлива на биржу и традиционно перевыполняет биржевые нормативы. Так, в июне объем поставок бензина превысил установленные показатели на 195%»,— сообщили там. В других нефтекомпаниях от комментариев отказались.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов