Волеизъявление в свободной форме

Центризбирком (ЦИК) одобрил в четверг запросы новых регионов о проведении выборов и определился со сроками голосования на довыборах в Госдуму. И там, и там процедуру решено растянуть на максимально возможные три дня, но если на новых территориях такое решение объясняют желанием избежать скопления людей на участках, то в остальных случаях основным аргументом в пользу многодневного голосования стало удобство избирателя. Всего же выбор в пользу трехдневки сделали в 50 регионах, подсчитали в ЦИКе, а в течение одного дня процедуру намерены завершить только четыре субъекта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 15 июня единогласно одобрил запросы всех четырех новых субъектов РФ о проведении там выборов в сентябрьский единый день голосования. Решение принято по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. В целях безопасности регионам разрешено сократить сроки избирательных действий, но не более чем на половину, а их избиркомы должны представить в ЦИК календарные планы по подготовке и проведению выборов. В общей сложности там пройдет около 80 избирательных кампаний, подсчитали в ЦИКе: помимо региональных парламентов, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выберут представительные органы муниципальных образований.

Выборы во всех этих субъектах РФ будут проходить в течение трех дней, рассказал зампред ЦИКа Николай Булаев. Причем по решению региональных избиркомов там могут одновременно применяться дополнительные виды волеизъявления — например, голосование групп избирателей в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено, и голосование вне участков на пригодных для этого территориях (так называемое голосование «на пеньках», от которого ЦИК ранее рекомендовал регионам воздерживаться). Кроме того, напомнил господин Булаев, новым регионам закон позволяет проводить досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. «Мы считаем, что в тех условиях, которые существуют сегодня в новых субъектах, эта форма голосования может быть достаточно широко востребована»,— подчеркнул зампред ЦИКа. Решение о том, какие населенные пункты признавать труднодоступными, будет принимать территориальный избирком. Все эти меры позволят избежать большой концентрации избирателей на участках в дни голосования и минимизировать риски, уверены в ЦИКе.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил “Ъ”, что на выборах запланированы и другие послабления: в частности, голосовать можно будет не только по паспорту, но и по другим документам — например, по украинским водительским правам.

Это делается потому, что многие жители еще не получили российские паспорта, объяснил губернатор. Он добавил, что перечень документов, удостоверяющих личность для голосования, будет утвержден специальным нормативным актом, но окончательное решение, сможет ли человек по своему документу получить бюллетень, останется за избиркомом.

Голосование на довыборах в Госдуму по четырем одномандатным округам тоже будет проходить в течение трех дней, постановил ЦИК. По этому поводу у членов комиссии было больше сомнений: так, Евгений Колюшин назвал такое решение «шагом назад» и выступил против многодневного голосования, которое вводилось как временная мера в период пандемии. Но все перевесил аргумент об удобстве такого формата для избирателей. Судя по всему, такой же точки зрения придерживаются и в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно определяться с продолжительностью волеизъявления на своих выборах. По данным ЦИКа, трехдневку выбрали в 50 регионах, три субъекта решили проводить выборы в течение двух дней и еще четыре назначили обычное однодневное голосование.

Также ЦИК утвердил календарь дополнительных выборов в Госдуму. Согласно документу, выдвижение кандидатов будет проходить с 16 июня по 10 июля, подать документы в окружные комиссии они должны не позднее 21 июля, а регистрация завершится 6 августа. Не позднее 20 августа должны быть опубликованы предвыборные программы партий и кандидатов, а официальный старт предвыборной агитации в СМИ будет дан с 12 августа. Подвести итоги голосования на участках избиркомы должны не позднее четырех часов утра 11 сентября (при совмещении выборов разного уровня комиссии получат дополнительно два часа). Общие результаты довыборов ЦИК должен определить не позднее 25 сентября, а на их публикацию дается еще пять дней.

Анастасия Корня, Елена Рожкова