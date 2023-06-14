Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп опять побывал под стражей

Обвинительное заключение экс-президенту зачитали в канун его 77-летия

Экс-президенту США Дональду Трампу во вторник зачитали обвинения по делу о неподобающем хранении секретной информации. Господин Трамп стал первым экс-президентом, которому вынесли обвинения на федеральном уровне, по совокупности которых ему может грозить до 400 лет тюрьмы. Однако, несмотря на серьезность этих обвинений, экс-президент, как и ожидалось, беспрепятственно покинул зал федерального суда Флориды и вылетел в Нью-Джерси на встречу с многочисленными сторонниками.

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Фото: Amr Alfiky, Reuters

Вновь под стражей

Дональду Трампу предъявили 37 обвинений. Экс-главе Белого дома вменяют в вину, в первую очередь, неподобающее обращение с секретными документами в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Потенциальное совокупное наказание — до 400 лет тюрьмы.

Дональду Трампу в апреле уже было предъявлено обвинение на региональном уровне — это произошло в Нью-Йорке в суде Манхеттена. Но именно заседанию во вторник суждено было стать историческим, поскольку господин Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены обвинения на федеральном уровне.

Власти Флориды опасались волнений, связанных с заседанием. К залу суда были стянуты множество полицейских, которые, по данным местных правоохранительных органов, были готовы сдерживать толпу до 50 тыс. человек. В самом суде меры безопасности были тоже повышены из-за опасения провокаций с обеих сторон. Однако в этот день обошлось без серьезных столкновений. СМИ сообщили лишь об одном аресте протестующего в полосатом тюремном костюме, требовавшего посадить Дональда Трампа.

В зале суда экс-президент был уже примерно в 14:45 по местному времени, чуть раньше запланированного на 15:00 заседания. За одним столом с господином Трампом сидел и его помощник и сообвиняемый Уолт Наута, сообщал ABC News с места событий.

По другую сторону позади прокуроров журналисты заметили спецпрокурора Джека Смита, который вел дело Дональда Трампа.

После того, как 45-й президент США вошел в зал суда, он формально был помещен под арест. Однако на него не надели наручники, традиционный для таких случаев фотоснимок тоже сделан не был. Единственное, что Дональду Трампу запретили — вести любые диалоги с любыми лицами, проходящими по этому делу, кроме как через адвоката.

45-й президент находился в зале суда около десяти минут, прежде чем прибыл судья. Адвокаты тотчас же обратились к нему с просьбой освободить их подзащитного без каких-либо финансовых или иных условий, поскольку нет рисков того, что он сбежит. Так судья и поступил.

Новый недавно нанятый адвокат экс-президента Тодд Бланш (предыдущая команда накануне сложила с себя полномочия) в ходе заседания от имени подсудимого заявил о его невиновности, после чего господин Трамп покинул зал суда без каких-либо препятствий. Суд также не ограничил поездки Дональда Трампа, его паспорт не аннулировали.

После того, как обвиняемый был отпущен под честное слово, он, смотря себе под ноги, молчаливо отправился к ожидавшему его кортежу. Но по дороге в аэропорт Дональд Трамп расслабился и отмалчиваться не стал. Члены делегации отправились в местный латиноамериканский ресторан Versailles в Майами, который посещают в основном кубинские иммигранты.

Сотрудники предвыборной кампании Дональда Трампа поделились видеозаписью об этом визите в соцсетях. На ней видно, как бывший президент пожимает руки восторженным гостям ресторана и благодарит их за поддержку.

Некоторые завсегдатаи поторопились поздравить экс-президента с днем рождения — в среду Дональду Трампу исполняется 77 лет. Он же на это заявил, что оплачивает всем присутствующим их ланч. «Еду для всех»,— прокричал экс-президент.

Позже в тот же день Дональд Трамп вылетел в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где у него было запланировано выступление перед сторонниками.

В ожидании возмездия

Хотя во вторник на консервативных телеканалах не раз в происходящем напрямую обвиняли администрацию Байдена, в Белом доме, как и прежде, предпочитали молчать. На прямой вопрос журналиста CNN, будет ли президент США Джо Байден комментировать арест Дональда Трампа, тот, выходя с мероприятия в Восточном зале Белого дома вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, прокричал категоричное «нет».

А в лагере республиканцев ему, тем временем, обещали возмездие — от блокировки любых кандидатур на высокие посты в Минюсте до «расследования против расследования».

В частности консерваторы в Палате представителей, сообщил CNN со ссылкой на «многочисленные источники в Республиканской партии, знакомые с ходом мыслей» председателя судебного комитета Джима Джордана, рассматривают варианты заставить спецпрокурора Джека Смита дать показания парламентариям или предоставить информацию по делу Дональда Трампа в другом виде.

Некоторые претенденты на президентскую номинацию от консерваторов в случае победы так же пообещали помиловать экс-президента в случае, если его все-таки осудят. Такой вариант не исключила бывший постпред США при ООН Никки Хейли. С таким же призывом к другим однопартийцам обратился предприниматель Вивек Рамасвами.

Республиканцы обвиняют Джо Байдена во взяточничестве

Другой кандидат-республиканец в президенты Аса Хатчинсон (адвокат, бизнесмен и политик, некогда занимавший пост 46-го губернатора Арканзаса) отреагировал на обещание соперника крайне негативно, сказав, что «это совершенно неправильно». Господин Хатчинсон обвинил оппонента в попытках заработать очки в предвыборной кампании, поставив под вопрос беспристрастность судебной системы США.

Критиковал Дональда Трампа и экс-госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он заявил: если обвинения верны — «а есть много сигналов, что они верны, что у президента Трампа были засекреченные документы, которых у него не должно было быть» — то экс-президент поступал очень неправильно.

Еще один бывший сотрудник администрации Трампа, экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон после объявления обвинений экс-президенту призвал его немедленно отказаться от выдвижения на выборах-2024. Бывший генпрокурор при Дональде Трампе Уильям Барр добавил: если хотя бы половина обвинений правдива — «все кончено» для Дональда Трампа.

«Гнусное злоупотребление властью»

Однако сдаваться экс-президент, очевидно, не собирается. Каких-либо законов США, ограничивающих его от участия в гонке, будучи обвиняемым по двум делам, нет. Да и поддержка его по-прежнему крепка.

В районе девяти вечера Дональд Трамп появился в свете софитов и многочисленных мобильных телефонов на трибуне в Нью-Джерси. Толпа встретила его приветственными возгласами и аплодисментами. Он улыбался им в ответ, несмотря на тяжелый день, проведенный в федеральном суде.

«Для меня большая честь видеть вас здесь»,— обратился он к присутствующим. И продолжил, что происходящее с ним — «самое злостное и гнусное злоупотребление властью в истории США». Это ни что иное как попытка «вмешаться в выборы… по ложным и сфабрикованным обвинениям, по которым, если на то пошло, и многие другие президенты могли бы быть обвинены». Это происходит «прямо посреди президентских выборов, на которых он (Джо Байден — «Ъ») очень сильно проигрывает».

На фоне уголовного преследования популярность Дональда Трампа продолжает расти

Под ободряющие возгласы присутствовавших Дональд Трамп продолжил, что этот день войдет в историю США как один из самых «позорных». А Джо Байдена «навсегда запомнят не только как самого коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов, но (что, возможно, даже более важно) как президента, который вместе с бандой своих ближайших головорезов, неудачников и марксистов попытался уничтожить американскую демократию».

Дональд Трамп аргументировал свою невиновность тем, что спецпрокурор применяет к нему Закон о шпионаже, который «использовался для преследования предателей и шпионов», и по нему ответчики могли караться вплоть до смертной казни. Вместо Закона о шпионаже необходимо было применение Закона о президентских записях, уверен экс-президент. Именно по этому закону он действовал в рамках правил и совершенно ничего не нарушал.

При этом он уверен, что ничего страшного в итоге не произойдет: «Они (его враги — «Ъ») потерпят неудачу, и мы выиграем еще больше, чем когда-либо».

И тут кто-то в толпе крикнул «С Днем рождения» и все как один запели «Happy birthday». Дональд Трамп явно растрогался, заявив, что это «прекрасный день рождения», вспомнил про своих внуков и даже ненадолго забыл о политических распрях и грозящем возможном заключении.

Екатерина Мур, Вашингтон

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...