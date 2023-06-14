Дональд Трамп опять побывал под стражей

Экс-президенту США Дональду Трампу во вторник зачитали обвинения по делу о неподобающем хранении секретной информации. Господин Трамп стал первым экс-президентом, которому вынесли обвинения на федеральном уровне, по совокупности которых ему может грозить до 400 лет тюрьмы. Однако, несмотря на серьезность этих обвинений, экс-президент, как и ожидалось, беспрепятственно покинул зал федерального суда Флориды и вылетел в Нью-Джерси на встречу с многочисленными сторонниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky, Reuters Фото: Amr Alfiky, Reuters

Вновь под стражей

Дональду Трампу предъявили 37 обвинений. Экс-главе Белого дома вменяют в вину, в первую очередь, неподобающее обращение с секретными документами в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Потенциальное совокупное наказание — до 400 лет тюрьмы.

Дональду Трампу в апреле уже было предъявлено обвинение на региональном уровне — это произошло в Нью-Йорке в суде Манхеттена. Но именно заседанию во вторник суждено было стать историческим, поскольку господин Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены обвинения на федеральном уровне.

Власти Флориды опасались волнений, связанных с заседанием. К залу суда были стянуты множество полицейских, которые, по данным местных правоохранительных органов, были готовы сдерживать толпу до 50 тыс. человек. В самом суде меры безопасности были тоже повышены из-за опасения провокаций с обеих сторон. Однако в этот день обошлось без серьезных столкновений. СМИ сообщили лишь об одном аресте протестующего в полосатом тюремном костюме, требовавшего посадить Дональда Трампа.

В зале суда экс-президент был уже примерно в 14:45 по местному времени, чуть раньше запланированного на 15:00 заседания. За одним столом с господином Трампом сидел и его помощник и сообвиняемый Уолт Наута, сообщал ABC News с места событий.

По другую сторону позади прокуроров журналисты заметили спецпрокурора Джека Смита, который вел дело Дональда Трампа.

После того, как 45-й президент США вошел в зал суда, он формально был помещен под арест. Однако на него не надели наручники, традиционный для таких случаев фотоснимок тоже сделан не был. Единственное, что Дональду Трампу запретили — вести любые диалоги с любыми лицами, проходящими по этому делу, кроме как через адвоката.

45-й президент находился в зале суда около десяти минут, прежде чем прибыл судья. Адвокаты тотчас же обратились к нему с просьбой освободить их подзащитного без каких-либо финансовых или иных условий, поскольку нет рисков того, что он сбежит. Так судья и поступил.

Новый недавно нанятый адвокат экс-президента Тодд Бланш (предыдущая команда накануне сложила с себя полномочия) в ходе заседания от имени подсудимого заявил о его невиновности, после чего господин Трамп покинул зал суда без каких-либо препятствий. Суд также не ограничил поездки Дональда Трампа, его паспорт не аннулировали.

После того, как обвиняемый был отпущен под честное слово, он, смотря себе под ноги, молчаливо отправился к ожидавшему его кортежу. Но по дороге в аэропорт Дональд Трамп расслабился и отмалчиваться не стал. Члены делегации отправились в местный латиноамериканский ресторан Versailles в Майами, который посещают в основном кубинские иммигранты.

Сотрудники предвыборной кампании Дональда Трампа поделились видеозаписью об этом визите в соцсетях. На ней видно, как бывший президент пожимает руки восторженным гостям ресторана и благодарит их за поддержку.

Некоторые завсегдатаи поторопились поздравить экс-президента с днем рождения — в среду Дональду Трампу исполняется 77 лет. Он же на это заявил, что оплачивает всем присутствующим их ланч. «Еду для всех»,— прокричал экс-президент.

Позже в тот же день Дональд Трамп вылетел в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где у него было запланировано выступление перед сторонниками.

В ожидании возмездия

Хотя во вторник на консервативных телеканалах не раз в происходящем напрямую обвиняли администрацию Байдена, в Белом доме, как и прежде, предпочитали молчать. На прямой вопрос журналиста CNN, будет ли президент США Джо Байден комментировать арест Дональда Трампа, тот, выходя с мероприятия в Восточном зале Белого дома вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, прокричал категоричное «нет».

А в лагере республиканцев ему, тем временем, обещали возмездие — от блокировки любых кандидатур на высокие посты в Минюсте до «расследования против расследования».

В частности консерваторы в Палате представителей, сообщил CNN со ссылкой на «многочисленные источники в Республиканской партии, знакомые с ходом мыслей» председателя судебного комитета Джима Джордана, рассматривают варианты заставить спецпрокурора Джека Смита дать показания парламентариям или предоставить информацию по делу Дональда Трампа в другом виде.

Некоторые претенденты на президентскую номинацию от консерваторов в случае победы так же пообещали помиловать экс-президента в случае, если его все-таки осудят. Такой вариант не исключила бывший постпред США при ООН Никки Хейли. С таким же призывом к другим однопартийцам обратился предприниматель Вивек Рамасвами.

Другой кандидат-республиканец в президенты Аса Хатчинсон (адвокат, бизнесмен и политик, некогда занимавший пост 46-го губернатора Арканзаса) отреагировал на обещание соперника крайне негативно, сказав, что «это совершенно неправильно». Господин Хатчинсон обвинил оппонента в попытках заработать очки в предвыборной кампании, поставив под вопрос беспристрастность судебной системы США.

Критиковал Дональда Трампа и экс-госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он заявил: если обвинения верны — «а есть много сигналов, что они верны, что у президента Трампа были засекреченные документы, которых у него не должно было быть» — то экс-президент поступал очень неправильно.

Еще один бывший сотрудник администрации Трампа, экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон после объявления обвинений экс-президенту призвал его немедленно отказаться от выдвижения на выборах-2024. Бывший генпрокурор при Дональде Трампе Уильям Барр добавил: если хотя бы половина обвинений правдива — «все кончено» для Дональда Трампа.

«Гнусное злоупотребление властью»

Однако сдаваться экс-президент, очевидно, не собирается. Каких-либо законов США, ограничивающих его от участия в гонке, будучи обвиняемым по двум делам, нет. Да и поддержка его по-прежнему крепка.

В районе девяти вечера Дональд Трамп появился в свете софитов и многочисленных мобильных телефонов на трибуне в Нью-Джерси. Толпа встретила его приветственными возгласами и аплодисментами. Он улыбался им в ответ, несмотря на тяжелый день, проведенный в федеральном суде.

«Для меня большая честь видеть вас здесь»,— обратился он к присутствующим. И продолжил, что происходящее с ним — «самое злостное и гнусное злоупотребление властью в истории США». Это ни что иное как попытка «вмешаться в выборы… по ложным и сфабрикованным обвинениям, по которым, если на то пошло, и многие другие президенты могли бы быть обвинены». Это происходит «прямо посреди президентских выборов, на которых он (Джо Байден — «Ъ») очень сильно проигрывает».

Под ободряющие возгласы присутствовавших Дональд Трамп продолжил, что этот день войдет в историю США как один из самых «позорных». А Джо Байдена «навсегда запомнят не только как самого коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов, но (что, возможно, даже более важно) как президента, который вместе с бандой своих ближайших головорезов, неудачников и марксистов попытался уничтожить американскую демократию».

Дональд Трамп аргументировал свою невиновность тем, что спецпрокурор применяет к нему Закон о шпионаже, который «использовался для преследования предателей и шпионов», и по нему ответчики могли караться вплоть до смертной казни. Вместо Закона о шпионаже необходимо было применение Закона о президентских записях, уверен экс-президент. Именно по этому закону он действовал в рамках правил и совершенно ничего не нарушал.

При этом он уверен, что ничего страшного в итоге не произойдет: «Они (его враги — «Ъ») потерпят неудачу, и мы выиграем еще больше, чем когда-либо».

И тут кто-то в толпе крикнул «С Днем рождения» и все как один запели «Happy birthday». Дональд Трамп явно растрогался, заявив, что это «прекрасный день рождения», вспомнил про своих внуков и даже ненадолго забыл о политических распрях и грозящем возможном заключении.

Екатерина Мур, Вашингтон