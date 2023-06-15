Вот такая, понимаешь, загогулина

Министерство юстиции ведет проверку екатеринбургского Ельцин-центра на предмет его возможного соответствия критериям иностранного агента. Причиной стал запрос не названного депутата Госдумы. В Ельцин-центре заявляют об отсутствии оснований для включения в реестр. Эксперты напоминают, что попечительский совет центра возглавляют высокопоставленные чиновники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

О проверке Ельцин-центра упомянул заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Депутат от Свердловской области Андрей Альшевских (ЕР) спросил, есть ли возможность провести комплексную проверку и «раз и навсегда прекратить споры» о том, является ли Ельцин-центр иностранным агентом. «Мы ее начали,— ответил господин Свириденко.— Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет». Для ее завершения, по словам замминистра, потребуется не меньше месяца.

Борис Ельцин (1931–2007) — первый президент России (1991–1999). Ельцин-центр открыт в Екатеринбурге в 2015 году в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». Центр занимается сохранением и изучением наследия Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х. В нем расположены музей, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

После заявления господина Свириденко пресс-служба Ельцин-центра напомнила, что учреждение ежегодно отчитывается перед попечительским советом, куда входят, в частности, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Вся наша деятельность, и содержательная, и финансовая, осуществляется в строгом соответствии с ФЗ-68 "О центрах исторического наследия президентов РФ" и нашим уставом,— заявили в пресс-службе.— Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин-центра иностранным агентом нет».

В Кремле не знают, что стало поводом для проверки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства»,— отметил он.

Ельцин-центр регулярно подвергается критике со стороны некоторых политиков и деятелей культуры. В прошлом году депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) назвал его «храмом тоталитарной секты либералов», а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить на Центр патриотического воспитания. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, в период президентства Бориса Ельцина активно его поддерживавший, возмущался, что Ельцин-центр до сих пор не признали иноагентом. По его мнению, ролик о правителях государства, который показывают в начале экспозиции,— «ужасающий мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».

Певица Вика Цыганова на прошлой неделе заявила, что присутствие Ельцин-центра «разлагает Урал». Закрыть его требовал и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев: «Послы недружественных государств проводят там встречи, иноагенты читают лекции, а мы, получается, все это спонсируем». Впрочем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно заявлял, что Ельцин-центр создан в соответствии с федеральным законом и, «конечно, должен существовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это единственная успешная попытка примирить две эпохи — девяностые годы и путинские времена,— заявил “Ъ” неоднократно критиковавший концепцию Ельцин-центра журналист Олег Кашин (внесен в реестр иностранных агентов).— В том, что Ельцин-центр в какой-то момент действительно стал идеологически окрашенным учреждением, нет ничего ужасного. Люди, которые придерживаются отраженного в концепции музея взгляда на новейшую российскую историю,— это вполне влиятельная фракция российская власти, люди, для которых Россия, ее развитие и величие связаны с прогрессом, с интеграцией в остальной мир. В нынешних условиях центр выглядит чем-то перпендикулярным тому, куда идет российское государство, но здесь нет повода для упреков в адрес Ельцин-центра».

При этом господин Кашин «чисто по-человечески» хотел бы, чтобы Ельцин-центр — организацию с высокопоставленными чиновниками в попечительском совете — по итогам проверки признали иноагентом: «Рано или поздно это все равно случится, такова сама логика иноагентства: размытость определений политической деятельности и иностранного финансирования позволяет признать иноагентом кого угодно».

В октябре 2022 года прокуратура Свердловской области проверяла Ельцин-центр после обращения господина Альшевских. Одним из поводов стало заявление, опубликованное центром после начала спецоперации на Украине с призывом «незамедлительно остановить военные действия». Позднее заявление было удалено с сайта центра по требованию правоохранительных органов. Прокуратура в итоге не нашла оснований для реагирования.

«Иноагентом не может быть признано юридическое лицо, учредителем которого является администрация президента и руководитель возглавляет попечительский совет»,— указал юрист Георгий Краснов. Он подчеркнул особый правовой статус центра исторического наследия президента, прекратившего исполнение своих полномочий: «На него не распространяются многие обязанности, лежащие на рядовых НКО; он огражден от конъюнктурных политических изменений и нападок отдельных публичных лиц».

Катерина Якушева, Екатеринбург; Александр Черных