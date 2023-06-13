Из семечек выжали цены

Превышение предложения подсолнечного масла над спросом, в том числе в условиях рекордного производства в России, негативно сказывается на мировых ценах на этот продукт. К началу июня котировки на российское масло снизились примерно на 18%, до $710–740 за тонну, приблизившись к значениям мая 2020 года. В таких условиях темпы экспорта подсолнечного масла из РФ уже начали замедляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средние цены на подсолнечное масло из России на мировом рынке к началу июня опустились до $740 за тонну (FOB), приблизившись к уровню мая 2020 года, говорится в обзоре «Совэкона». Индекс подсолнечного масла Центра ценовых индексов Газпромбанка в июне снизился на 18%, до $732 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает котировки в $710–720 за тонну. По его словам, на неделе 5–9 июня цены опускались и ниже $710 за тонну в условиях низкого спроса, но затем были поддержаны ростом стоимости соевого масла.

Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко считает, что мировые цены на подсолнечное масло уже могут быть близки ко дну. Как отмечается в отчете Газпромбанка, продукт сейчас в среднем стоит на $19 за тонну дешевле пальмового масла. Это ненормальная ситуация, так как подсолнечное масло считается более качественным, указывает госпожа Снитко. По ее словам, в 2017–2020 годах подсолнечное масло в среднем стоило $650–700 за тонну и текущие средние уровни должны быть выше, учитывая объективный рост издержек и инфляцию.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что на стоимость подсолнечного масла могут влиять оптимистичные оценки урожая сои в Бразилии, ослабление мировых цен на нефть, а также неплохие виды на урожай подсолнечника в России. Дмитрий Рылько отмечает, что на котировках может сказываться и переизбыток подсолнечного масла в РФ в этом сезоне. Предложение на мировом рынке подсолнечного масла превышает спрос, сказано в отчете Газпромбанка.

По данным «Совэкона», с начала сезона с сентября 2022-го по май 2023 года в РФ произведено 6 млн тонн растительных масел, включая 4,3 млн тонн подсолнечного, против 5,1 млн тонн и 4 млн тонн годом ранее. Экспорт сырого подсолнечного масла, поддержанный ростом производства и снижением пошлины, за этот период «Совэкон» оценивает в 2,6 млн тонн против 2,5 млн тонн сезоном ранее с учетом ЕАЭС. В тройку основных импортеров подсолнечного масла из РФ в этом сезоне входят Китай, Индия и Турция.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что на рынок растительных масел давит сокращение притока ликвидности, а также демпинг со стороны Украины, хотя предложение из страны может быть и не подкреплено физической поставкой. По словам источника “Ъ” на рынке, в этом сезоне цены на подсолнечное масло с Украины доходили до $683–685 за тонну в пересчете на российский базис FOB.

Дмитрий Рылько говорит, что рентабельность переработчиков остается неплохой, в том числе за счет снижения закупочных цен на подсолнечник и ослабления рубля, хотя маржа и ниже, чем на начало сезона. По данным «Совэкона», на неделе 5–9 июня средние цены на подсолнечник снизились на 500 руб., до 20,87 тыс. руб. за тонну. Переработчики в мае начали снижать закупочные цены, а предложение аграриев росло из-за ухудшения условий хранения, пишут аналитики. На 1 мая запасы подсолнечника у его производителей достигли 1,7 млн тонн, превысив прошлогодние на 74%, указывают в «Совэконе» со ссылкой на Росстат. По данным аналитиков, на внутреннем рынке подсолнечное масло на неделе 5–9 июня подешевело в среднем на 2 тыс. руб., до 64,32 тыс. руб. за тонну.

Как отмечает Дмитрий Рылько, в мае в условиях снижения мировых цен темпы экспорта подсолнечного масла замедлились примерно до 300 тыс. тонн. По его словам, по самым оптимистичным оценкам, экспорт в сезоне достигнет 3,9 млн тонн, хотя с точки зрения баланса нужно экспортировать 4,4 млн тонн. Господин Мальцев добавляет, что продавать на падающем рынке сложнее и ситуация может сказаться на объемах экспорта масла в этом сезоне.

Анатолий Костырев