На всем продавецком пространстве

Остановка инвестиций в продвижение привела к оттоку продавцов с «AliExpress Россия». По данным «Точка Маркетплейсы», по итогам января—мая число селлеров на площадке сократилось на 27% год к году, тогда как ее конкуренты растут по этому параметру в разы. Онлайн-площадки все чаще ищут уникальные товары, говорят эксперты, поэтому конкуренция за продавцов будет только обостряться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов по итогам января—мая этого года, следует из подсчетов сервиса «Точка Маркетплейсы». По данным аналитиков, год к году число продавцов на площадке сократилось на 27%. У «Сбермегамаркета» количество селлеров, напротив, увеличилось на 120%, у Ozon — на 92%, у «Яндекс Маркета» — на 89%, у Wildberries — на 36%. Дочернему «AliExpress Россия» KazanExpress тоже удалось увеличить показатель, но гораздо меньше, чем основным конкурентам — на 7%. Общее число продавцов на онлайн-площадках РФ с начала 2023 года выросло на 51%, подсчитали аналитики.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Как писал The Bell (внесен в реестр иностранных агентов), после начала военных действий на Украине совладельцы площадки остановили инвестиции. VK с учетом «значительной экономической неопределенности», затрагивающей рынок e-commerce, отразила в отчете убыток от обесценения «AliExpress Россия» в размере 9,86 млрд руб. По данным Data Insight, в 2022 году продажи «AliExpress Россия» снизились на 47%, до 56,2 млрд руб.

По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, число продавцов на «AliExpress Россия» за период снизилось примерно на 30%, у «Сбермегамаркета» показатель вырос более чем в три раза, у Ozon — более чем в вдвое, у «Яндекс Маркета» — примерно вдвое, а у Wildberries — на 50%. По словам эксперта, локальный бизнес «AliExpress Россия» «теперь в основном представлен KazanExpress». В «AliExpress Россия» и KazanExpress комментариев не дали.

СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец связывает результаты «AliExpress Россия» с сокращением инвестиций, отмечая, что привлечение новых продавцов — серьезная статья бюджета. Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов подчеркивает, что маркетплейсы конкурируют за продавцов, используя рекламу, участвуя в выставках и конференциях. А «AliExpress Россия» в последнее время ни в одной из этих плоскостей нормально не присутствует, видимо, из-за боязни западных санкций, утверждает он.

В «Сбермегамаркете» отмечают многократное увеличение числа продавцов, связывая это с развитием инфраструктуры, обучающими проектами, упрощением функционала. В Ozon сообщили, что на конец мая число активных продавцов выросло в 2,2 раза год к году в связи с появлением новых складов в регионах, расширением сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), программами поддержки. В «Яндекс Маркете» говорят о росте числа активных продавцов почти вдвое, до 81 тыс. Магазины выходят на большее количество площадок, а компания развивает логистику в регионах и открывает фирменные ПВЗ, указывают там. В Wildberries заявили, что число активных селлеров выросло на 69% «в условиях инвестиций в развитие логистической инфраструктуры, автоматизации бизнес-процессов и IT-инструментов».

Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов отмечает, что в целом рост числа продавцов на онлайн-площадках замедляется. По его словам, селлеры стараются диверсифицировать риски, расширяя бизнес на несколько маркетплейсов, и новые продавцы часто выходят сразу на несколько площадок.

По словам Михаила Бурмистрова, маркетплейсам увеличение числа продавцов обеспечивает рост рекламных доходов, но сегодня площадки все больше стараются привлечь селлеров, предлагающих товары, нужные конкретной витрине. «Яндекс Маркет», к примеру, начал продавать бренды IKEA и Adidas, поясняет он. По словам эксперта, потенциал расширения числа селлеров сохраняется за счет региональных продавцов с уникальным локальным предложением, поставщиков, предлагающих крупногабаритные товары с доставкой со склада, а также компаний из других стран.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова