Килиану Мбаппе не сидится в Париже

Вслед за Лионелем Месси ПСЖ может в ближайшее время потерять другого своего лидера. Форвард Килиан Мбаппе, уже пытавшийся покинуть клуб в 2022 году, уведомил его о том, что не намерен использовать опцию продления контракта с парижанами следующим летом. Это означает, что, чтобы не отпустить лучшего бомбардира французского первенства и чемпионата мира в Катаре бесплатно, ПСЖ нужно организовать процесс его продажи прямо сейчас. При этом источники не сомневаются, что предложение о покупке Мбаппе, которого оценивают в сумму не ниже €150 млн, уже готов сделать упустивший нападающего год назад «Реал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе не намерен пролонгировать до 2025 года контракт с ПСЖ, срок действия которого истекает по завершении следующего сезона

Фото: Christian Hartmann / Reuters Килиан Мбаппе не намерен пролонгировать до 2025 года контракт с ПСЖ, срок действия которого истекает по завершении следующего сезона

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Представители Килиана Мбаппе распространили через агентство AFP пресс-релиз, посвященный ситуации с контрактом футболиста. В нем говорится о том, что еще 15 июля 2022 года Мбаппе «устно» уведомил руководителей ПСЖ о том, что не воспользуется опцией его продления. Договор вступил в действие перед только что завершимся сезоном. В нем есть пункт о его возможной пролонгации по инициативе футболиста, который может быть активирован по окончании сезона будущего, то есть в 2024 году. Окружение Мбаппе сообщило, что за прошедшие месяцы мнение игрока по этому поводу не изменилось и в переговоры с клубом игрок не вступал.

Это заявление было реакцией на публикацию L’Equipe, которая получила в свое распоряжение письмо Килиана Мбаппе в адрес менеджмента французского клуба: его содержание подтвердил целый ряд медиаресурсов. В нем как раз говорилось об отказе Мбаппе продлевать договор с ПСЖ. В пресс-релизе представителей игрока, правда, сказано, что в ближайшем сезоне он в любом случае «останется в ПСЖ», но на самом деле все, кажется, гораздо сложнее.

Нынешняя история с Килианом Мбаппе, который выступает за ПСЖ с 2017 года и в этом клубе превратился в одну из ярчайших футбольных суперзвезд, выглядит органичным продолжением истории из 2022 года, очень громкой.

В мае прошлого года многие ведущие издания уверенно анонсировали переход Мбаппе из парижской команды, играющей в не слишком конкурентном чемпионате и постоянно допускающей осечки на подступах к победе в Лиге чемпионов, в «Реал» в статусе свободного агента, приобретенного после окончания срока действия контракта. Более того, в течение нескольких дней ни одна из заинтересованных в сделке сторон ни разу не опровергла неизбежность перехода, благодаря которому молодой (сейчас ему 24 года) форвард мог, по мнению экспертов, совершить еще один карьерный рывок. Однако вместо того, чтобы уйти в «Реал», Килиан Мбаппе вдруг объявил о подписании нового договора с ПСЖ.

Срыв сделки, как считали разные источники, был следствием крайне энергичных действий двух президентов — президента клуба Насера аль-Хелаифи и президента Франции Эмманюэля Макрона, персонального фаната Мбаппе, уговаривавшего его остаться на родине, а также, естественно, финансовых стимулов. Считается, что ПСЖ, чтобы удержать нападающего, пообещал ему дополнительные выплаты в виде бонусов на сумму от €150 млн (это примерно столько же, во сколько парижанам обошлось приобретение Мбаппе у «Монако» по сложной, через первоначальную аренду, схеме в 2017 году) до €300 млн при годовой зарплате в €100 млн.

Прошедший сезон на самом деле никак не изменил восприятие альянса ПСЖ и Килиана Мбаппе.

Лично для форварда он вышел вполне удачным. Мбаппе с 29 голами в пятый раз подряд выиграл снайперскую гонку во французском первенстве, а в конце прошлого года блестяще сыграл на чемпионате мира в Катаре. Он стал его лучшим бомбардиром, забив восемь мячей, включая три в финальном матче. В нем, правда, сборная Франции уступила по пенальти в финале аргентинцам и рассталась с завоеванным в России в 2018 году титулом. В голосовании, определявшем обладателя «Золотого мяча», Мбаппе занял шестое место. Но при этом ПСЖ, взяв французское золото, вновь не преуспел в Лиге чемпионов, споткнувшись в стартовом раунде play-off на «Баварии». А его далеко не всегда коррелирующая с колоссальными инвестициями по качеству игра спровоцировала очередную кадровую революцию. ПСЖ расстается с тренером Кристофом Гальтье, а его пока не выбранному преемнику уже точно придется строить команду, обходясь без помощи только что являвшегося ее фронтменом Лионеля Месси. Легендарный аргентинец неделю назад сообщил о том, что отправился из Европы в США, в клуб «Интер Майами».

Но L’Equipe и другие ресурсы не сомневаются, что слова из пресс-релиза представителей Килиана Мбаппе не означают, будто он, в отличие от Месси, действительно проведет очередной сезон в ПСЖ. Дело в том, что это противоречит интересам самого французского клуба. Сохранив Мбаппе, он через год не получит за него — из-за статуса свободного агента — никакой компенсации. Таким образом, ПСЖ выгодно прямо сейчас инициировать процесс его продажи.

ESPN уверен, что потенциальный покупатель уже есть.

По его данным, «Реал», упустивший Килиана Мбаппе в 2022 году, готов сделать предложение о его трансфере, вдвойне актуальном сегодня, потому что ведущего форварда испанского гранда, прошлогоднего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема только что переманил саудовский «Аль-Иттихад». ESPN предполагает, что ПСЖ оценивает Мбаппе в сумму «не ниже» €150 млн. Она приблизительно соответствует оценке футболиста в Transfermarkt — €180 млн.

Алексей Доспехов