ЛУКОЙЛ открыл недра молодым

Семья основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова расширяет свое присутствие в нефтесервисном бизнесе. Его сын Юсуф стал контролирующим акционером в совместном предприятии с ЛУКОЙЛом «ВэллТех», которое будет заниматься текущим и капитальным ремонтом скважин в Западной Сибири. У семьи Алекперовых уже есть крупнейшая доля «Буровой компании "Евразия"» — ключевом буровом подрядчике ЛУКОЙЛа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем нефтесервисной компании «ВэллТех» с долей 51%, следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомился “Ъ”. Остальную долю получила дочерняя структура ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Вклад «Экто» в уставный капитал «ВэллТех» составил 51 млн руб. Компания в сентябре прошлого года была зарегистрирована в Когалыме (ХМАО) и получила по итогам 2022 года выручку в 84 млн руб. Основным профилем «ВэллТех» является текущий и капитальный ремонт скважин. Компания разместила несколько объявлений о найме сотрудников на своем сайте и рекрутинговых площадках. В Telegram-канале «ВэллТех» называет себя инновационной нефтесервисной компанией, осуществляющей работы по всему Западно-Сибирскому региону. В ЛУКОЙЛе и «ВэллТех» не ответили на запрос “Ъ”.

Юсуф Алекперов — 32-летний сын основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Большая часть бизнеса Юсуфа Алекперова связана с ЛУКОЙЛом. В состав его холдинга «Экто» входят железнодорожный оператор «Вестерн Петролеум Транспортейшн», автодилер «Лукавто» (в паритетном владении с «Холдингом стратегического развития»), производитель энергетиков «План Б». В мае Forbes назвал Юсуфа Алекперова самым богатым российским наследником.

Вагит Алекперов покинул пост главы ЛУКОЙЛа в апреле 2022 года после того, как Великобритания ввела против него санкции. Вместо господина Алекперова эту должность занял его заместитель Вадим Воробьев.

У семьи Алекперовых уже есть крупный нефтесервисный бизнес — «Буровая компания "Евразия"» (БКЕ). БКЕ исторически создавалась на базе буровых активов ЛУКОЙЛа и, хотя в 2004 году была продана созданной Александром Джапаридзе кипрской Eurasia Drilling Company, не утратила тесную связь с нефтекомпанией. ЛУКОЙЛ все эти годы оставался крупнейшим заказчиков БКЕ. В мае 2022 года EDC передала бизнес БКЕ напрямую российским владельцам. Сейчас крупнейшим владельцем буровой компании является «Холдинг стратегического развития» (доля — 35,5%), которым, по последним данным на февраль 2022 года, в равных долях владели Вагит Алекперов, его супруга Лариса и Юсуф Алекперов. Другие крупные акционеры БКЕ — семья Магановых (32,3%), Салих Гаджиев (18,4%), Джеван Челоянц (11,5%).

«"ВэллТех" специализируется на ремонтах, тут нет серьезных проблем с оборудованием — разве что запорная арматура и насосы, но это решаемый вопрос»,— полагает Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. По его мнению, наибольшая проблема заключается с отсутствием достаточного количества кадров: рынок ремонтов сейчас характеризуется высоким спросом, свободных бригад фактически нет. Вполне возможно, рассуждает эксперт, «дружественная» БКЕ сможет в перспективе помочь закрыть потребности «ВэллТех» с оборудованием и кадрами, например, сдав ей оборудование в аренду.

Дмитрий Козлов