Африка проявила себя миротворчески

Желающих внести вклад в урегулирование украинского кризиса становится все больше. В пятницу высокопоставленная делегация, представляющая ЮАР, Союз Коморских Островов, Замбию, Сенегал, Египет, Уганду и Конго, встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. А уже завтра, 17 июня, политиков из Африки примет в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. В Кремле утверждают, что открыты к любым идеям по решению украинской проблемы, но с африканской инициативой пока подробно не знакомы. По данным СМИ, речь идет об отводе войск от линии соприкосновения, выводе ядерного оружия с территории Белоруссии, ослаблении санкций против РФ и приостановке выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканские лидеры с президентом Украины Зеленским (третий спрпва) в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Африканские лидеры с президентом Украины Зеленским (третий спрпва) в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

За мир и дружбу

В Киеве в пятницу собрались президенты ЮАР, Союза Коморских островов, Замбии и Сенегала, премьер-министр Египта, спецпосланник угандийского лидера и глава канцелярии президента Конго. Атмосферу в украинской столице они смогли прочувствовать в полной мере: утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве работала система ПВО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в этой связи позднее заявил: РФ таким образом отправила африканским лидерам сигнал, что «стремится к войне, а не миру». Между тем в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заверили днем, что не слышали в Киеве каких-либо сирен или взрывов, а миссия «проходит хорошо и по плану».

Вечером визит прокомментировал сам господин Рамафоса. Впрочем, по большей части он ограничился общими фразами о необходимости скорейшего достижения мира «через переговоры и демократию», а также о том, что обе стороны противостояния должны принять меры по деэскалации и, в свою очередь, получить гарантии безопасности.

Поделился президент и впечатлениями от пятничного посещения украинского города Буча, сказав: международное расследование произошедшего там необходимо, и при этом надо «внимательно выслушать», что говорят в Москве и Киеве.

Впрочем, все слова уже были сказаны более года назад. Напомним, что Украина обвиняет Россию в массовом убийстве мирных жителей Бучи, а в РФ утверждают, что речь идет об «инсценировке и провокации».

Из Киева члены делегации поездом отправились в Польшу, а затем спецсамолетами вылетели в Санкт-Петербург. В субботу представителей африканских стран примет Владимир Путин. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, с российской стороны во встрече также примут участие глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Господин Песков добавил, что Владимир Путин был и остается открытым для «любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы». Сирил Рамафоса, будучи в Киеве, рассказал, что в ходе переговоров африканские лидеры поднимут вопрос о необходимости соблюдения положений устава ООН (который, в частности, подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности).

Юрий Ушаков заявил «Интерфаксу», что никаких документов, где были бы прописаны предложения африканской стороны, Москва по состоянию на пятницу не получала. Впрочем, накануне агентство Reuters поделилось подробностями мирного плана. В числе предлагаемых «мер доверия» для прекращения огня — отвод войск от линии соприкосновения, вывод с территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия, ослабление санкций против РФ, а также приостановка выданного МУС ордера на арест Владимира Путина. Кроме того, в списке было упомянуто «безусловное соглашение о зерне и удобрениях» (страны Африки сильно страдают от роста цен на эти товары, спровоцированного украинским конфликтом).

Перенасыщение инициативами

Впервые миссию африканских лидеров анонсировал 16 мая Сирил Рамафоса. Он сообщил, что Москва и Киев согласились принять делегацию, но дальнейших подробностей раскрывать не стал. Тогда же стало известно, что с планом ознакомился генсек ООН Антониу Гутерриш.

Состав миссии не выглядит случайным. Отправившиеся в турне политики представляют не только различные части Африки и свои региональные блоки, но и разные точки зрения на конфликт. Так, Уганда, Республика Конго и ЮАР в начале года на Генассамблее ООН воздержались от голосования по резолюции с осуждением действий РФ, а вот Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова проголосовали за. Например, президент Уганды Йовери Мусевени не скрывает своих пророссийских симпатий, в то время как лидер Замбии Хакаинде Хичилема склоняется к поддержке Украины.

По идее, в таком составе делегация должна была обеспечить баланс позиций.

Ведущую роль в организации и финансировании миссии взяла на себя некоммерческая организация Brazzaville Foundation (Фонд Браззавиля) со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 2014 году французским бизнесменом Жан-Ивом Оливье. За последние полгода он неоднократно бывал в Киеве и Москве, где прорабатывал детали визита с украинскими и российскими чиновниками (в частности, с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым).

В течение последних десятилетий Жан-Ив Оливье занимался благотворительностью и урегулированием конфликтов на Африканском континенте. 78-летний бизнесмен пользуется доверием президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который считается одним из наиболее опытных и авторитетных африканских политиков. При этом основатель Brazzaville Foundation имеет обширные связи по всему миру, включая США и РФ.

В частности, по данным издания Financial Times, господин Оливье в свое время консультировал российскую госкорпорацию «Росатом».

Крупнейшим из мероприятий, в которых принимал участие Жан-Ив Оливье, было подписание в 1988 году Браззавильского протокола, который способствовал обретению независимости Намибии, окончанию гражданской войны в Анголе и демонтажу режима апартеида в ЮАР. По месту заключения соглашений — столицы Республики Конго Браззавиля, часто выступающей площадкой для посреднических инициатив,— организация и получила свое название.

Напомним, что недостатка в мирных инициативах по Украине нет уже давно. Среди наиболее ярких игроков, пытающихся найти точки соприкосновения между Москвой и Киевом,— президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, глава КНР Си Цзиньпин. В ближайшее время в Москве ждут кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках порученной ему папой римским миссии уже посетил Киев 5–6 июня. Свои идеи высказывали также Индонезия и Камбоджа.

Ни по одному из треков до сих пор не удалось продвинуться сколь-либо далеко. Например, спецпредставитель китайского лидера Ли Хуэй, в конце мая посетивший Киев, Москву и ряд европейских столиц, был вынужден признать: позиции сторон пока слишком далеки друг от друга, чтобы остановить боевые действия прямо сейчас.

На этом фоне и в рамках африканской инициативы ожидать прорыва вряд ли стоит.

Владимир Зеленский по итогам переговоров повторил мысль о том, что рецепт завершения войны прост: РФ должна вывести все войска с украинской территории (под этой формулировкой Киев подразумевает в том числе и Крым). «Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны»,— добавил он, как бы давая понять, что африканская инициатива может привести к одному из этих двух результатов.

Такие опасения разделяют и на Западе. «Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир»,— заявил в пятницу глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. «Если Украина сейчас прекратит воевать, то она прекратит существование как независимая нация»,— сказал в этой же связи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем, в разговорах с журналистами Жан-Ив Оливье подчеркивал, что миссия не ставит перед собой глобальной задачи добиться моментального завершения конфликта. Цель — выслушать стороны, инициировать диалог по вопросам, прямо не касающимся хода боевых действий, и тем самым подготовить почву для возобновления переговоров. Одной из потенциальных точек соприкосновения господин Оливье называл тему обмена пленными. В пятницу по итогам переговоров с Владимиром Зеленским об этом же упомянул и Сирил Рамафоса. И в этом смысле все в итоге может оказаться не так бесперспективно.

Павел Тарасенко, Алексей Целунов