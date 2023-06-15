IPhone залежались

Из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов, говорят источники “Ъ”, отмечая в первую очередь iPhone 14 и 13. При этом остальной рынок смартфонов растет — в январе—мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%. В конце весны некоторые модели iPhone даже подешевели на 6–10%. Однако дальнейшего серьезного снижения цен эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на рынке электроники, в апреле—июне на рынке сложился явный переизбыток iPhone: «Сейчас продукцию компании везут все подряд под видом чего угодно. Ранее Apple строго контролировала поставки, организуя их соразмерно спросу или меньше его».

Предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое, подтверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, особенно явно затоваривание по наиболее дорогим моделям iPhone 14 и 13.

Ситуацию усугубляет падение спроса на устройства, добавляет господин Кусков. О снижении востребованности техники Apple говорят и в МТС: по данным компании, доля вендора в общем объеме продаж в январе—мае 2023 года в штуках сократилась с 14% до 10% год к году, а в деньгах — с 39% до 36%. Ситуация уже привела к снижению цен на продукцию: в конце мая «Известия» сообщали, что модели iPhone подешевели на 6–10%. Однако господин Кусков считает, что в дальнейшем цены на iPhone не будут снижаться на фоне роста курса доллара и евро и с учетом премиальности бренда.

В то же время в re:Store, который раньше был официальным дилером Apple в России, напротив, говорят о том, что по ряду моделей iPhone, например iPhone 14 pro max и 13, наблюдается дефицит. «Поставки устройств приходят регулярно, однако из-за параллельного импорта количество поставляемых гаджетов не всегда успевает за спросом»,— говорит представитель ритейлера. В «М.Видео-Эльдорадо» «доступность смартфонов Apple полностью удовлетворяет текущий спрос», сообщил представитель сети.

После начала военных действий на Украине Apple остановила официальные поставки своей продукции в Россию. Сейчас техника ввозится в рамках механизма параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

Между тем в целом рынок мобильных устройств в России растет. Так, по данным гендиректора розничной сети МТС Андрея Губанова, с января по май 2023 года продажи смартфонов в стране выросли на 12,5%, до 10,6 млн устройств. Впрочем, в деньгах они снизились на 8%, до 223,4 млрд руб.

«Сокращение продаж в денежном выражении объясняется высокой базой — взрывным ростом продаж моделей в высоком ценовом сегменте в феврале и частично в марте прошлого года, после чего наблюдался рост спроса на устройства более дешевых китайских брендов и падение продаж Apple»,— объясняет он.

Господин Губанов добавляет, что спрос падает и на смартфоны Samsung: доля бренда в штуках сократилась с 29% в январе—мае 2022 года до 13% за тот же период 2023 года, в деньгах — с 26% до 17%. При этом в ритейлере отмечают рост спроса на китайские Tecno, их доля увеличилась с 2% до 11%, а в деньгах — с 1% до 5%. По словам господина Губанова, Apple не вошла в тройку лидеров по продажам в РФ, сейчас самым продаваемым вендором стал китайский Xiaomi (28% рынка), на втором месте Realme (14%) и на третьем Samsung. Годом ранее на первом месте был Samsung (29%), следом Xiaomi (27%) и замыкал тройку лидеров Apple (14%).

Спрос на устройства всегда снижается летом, так как люди тратят средства на отпуск и поездки, отмечает ведущий продакт-менеджер diHouse Любовь Морозова: «Поэтому некоторые ритейлеры прибегают к акциям и скидкам. Также магазинам необходимо к сентябрю распродать стоки, так как будут выходить новые устройства».

Тимофей Корнев