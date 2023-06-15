Украина ждет жестов доброй воли

Военная поддержка Украины будет еще больше увеличена, а рассчитывать на нее Киев сможет столько, сколько потребуется. Об этом говорили в четверг участники двух брюссельских встреч — члены Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», а также министры обороны стран НАТО. Между тем украинские власти ждут не только вооружений, но и политических жестов в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что «мощный сигнал» скоро будет послан. Впрочем, нет никакой уверенности в том, что этот сигнал будет именно таким, каким его хотят видеть в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Yves Herman, Reuters Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр обороны Украины Алексей Резников

Фото: Yves Herman, Reuters

Традиционное обсуждение военной помощи Украине западными союзниками 15 июня вышло особенным. Так, в четверг поддержка Западом Киева обсуждалась сразу в нескольких форматах: в Брюсселе состоялись заседание «Рамштайн-13» и встреча министров обороны стран Североатлантического альянса, которая сопровождалась еще и Комиссией Украина—НАТО. К тому же подобные дискуссии впервые прошли не на фоне ожиданий украинского контрнаступления, а как раз в разгар активизации боевых действий. По оценке западных СМИ и аналитиков, наступление ВСУ проходит не без трудностей, а потому обсуждение краткосрочных потребностей Украины на поле боя выглядело актуальнее обычного. Другое дело, что и долгосрочная поддержка, которая также давно стала частью повестки союзников, на этот раз сводилась не только к вооружениям, но и к более политическим вопросам.

По итогам обсуждений перед журналистами отчитались глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Труднее всего пришлось последнему. Он, в отличие от коллег, на прямой вопрос о перспективах получения Украиной «гарантий безопасности» на приближающемся вильнюсском саммите отделаться совсем дежурными фразами не мог. Как-никак Киев ждет от НАТО официального согласия принять страну в альянс сразу после завершения российско-украинского конфликта — в чем публично признается и даже грозит проигнорировать встречу лидеров блока, если не получит от союзников формальных обязательств по дальнейшей интеграции (см. “Ъ” от 13 июня). Поэтому должность обязывала господина Столтенберга и отсутствие единого мнения среди партнеров учитывать, и к желаниям Киева отнестись с уважением.

Генсек НАТО, анонсируя повестку брюссельских переговоров, пытался сосредоточиться на важности удовлетворения срочных и долгосрочных нужд украинской армии. Начавшееся контрнаступление позволяло Йенсу Столтенбергу предположить, что, «очевидно, самый большой фокус был, есть и будет» на поставках различных видов вооружений и поддержании «уже переданных систем». «Я имею в виду, что у них (украинских военных.— “Ъ”) есть боеприпасы, запасные детали, обслуживание, возможности ремонта и что они будут иметь поддержку в течение всего наступления»,— сказал генсек альянса.

Таким образом, он предложил сконцентрироваться на срочных потребностях ВСУ и убедиться, что вопроса «Где боеприпасы?» у украинских военных во время контрнаступления не возникнет. Но политические обстоятельства, как и власти в Киеве, ждали и даже требовали от него совсем других слов.

В итоге господин Столтенберг сдался: «Мы пошлем мощный сигнал о поддержке и солидарности с Украиной, который станет четким сигналом, что будущее Украины в НАТО». Пытаясь немного расшифровать столь непростую «сигнальную» формулировку, генсек НАТО подтвердил, что один из сценариев — трансформация Комиссии Украина—НАТО в соответствующий совет. «Если союзники договорятся… это означало бы, что за одним столом будет 32 равных участника. То есть это будет орган, который сможет принимать решения»,— подчеркнул политик. Впрочем, говорил Йенс Столтенберг об этом лишь как об опции.

Накануне газета The New York Times сообщила, что все упирается в позицию США, которые не торопятся давать зеленый свет четкому плану и графику вступления Украины в НАТО. По информации издания, президент Джо Байден оказался в меньшинстве среди лидеров блока и хотел бы ограничиться «расплывчатым обещанием» Киеву из-за крайней обеспокоенности перспективой третьей мировой войны. Среди полностью разделяющих его опасения стран — только Германия, утверждает газета.

В Белом доме склоняются к тому, чтобы предложить Украине «израильскую модель» и пообещать десятилетнюю программу стабильной военной помощи. Это безопаснее, чем согласиться принять эту страну в НАТО сразу после завершения ее конфликта с Россией. В пользу того, что публикация в The New York Times не была журналистской интерпретацией, говорят и комментарии главы Пентагона Ллойда Остина по итогам заседания «Рамштайн-13».

Господин Остин уверенно отчитывался о планах поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», называл суммы, потраченные на военную помощь, и перечислял виды вооружений, которые уже поступили или скоро отправятся в распоряжение ВСУ.

Но как только очередь дошла до вопроса о позиции США по присоединению Киева к НАТО, шефа Пентагона будто подменили.

Обычно, когда после очередного «Рамштайна» Ллойд Остин сталкивался с неудобным вопросом — например, о поставках западных танков или истребителей,— на помощь приходил Марк Милли. Здесь же речь шла все-таки о деле политическом, генерал в чужие компетенции влезать не хотел, и господин Остин не нашел ничего лучше, чем ответить в духе пресс-службы Североатлантического альянса, заверив, что «двери НАТО открыты для всех». По его словам, США будут придерживаться решений саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда страны-члены согласились, что когда-нибудь Украина станет частью блока. И это притом, что Киев публично говорил: «Бухареста» уже недостаточно.

Зато подтверждений публикации издания Politico о том, что США давят на Украину и требуют добиться крупных успехов на поле боя в ближайшее время, в речах Ллойда Остина и Марка Милли не прослеживалось. Напротив, оба попытались убедить общественность, что «потери на войне» неизбежны, торопиться с результатами не стоит, а «тяжелая битва» может затянуться на месяцы. «Столько, сколько потребуется»,— для убедительности в который раз повторил господин Остин.

Примечательно, что «Рамштайн-13» оказался первым в своем роде, когда шефу Пентагона было легко рассуждать о поставках каких-либо вооружений и даже вопрос о перспективах передачи Украине истребителей F-16 не вызывал у него серьезных колебаний.

Кажется, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был прав, когда недавно заявил, что Киев «вскрыл все табу» на вооружения и теперь единственное, за что действительно предстоит побороться с союзниками,— это членство в НАТО.

Тем не менее, как отмечал в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обеспечение безопасности России исключает присоединение Украины к альянсу. «Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет»,— сказал господин Песков, даже не упомянув США в этом контексте.

Алексей Забродин