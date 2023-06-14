Skyeng покинул сооснователь Денис Сметнев

Один из основателей школы английского языка Skyeng Денис Сметнев вышел из операционного управления компанией, сообщили Forbes в Skyeng. Он занимал пост коммерческого директора и отвечал за международное развитие в Skyeng. В Skyeng уточнили, что господин Сметнев остался акционером школы, но сосредоточится на развитии маркетингового агентства uForce.

uForce было запущено в 2020 году как подразделение Skyeng. В 2021 году Денис Сметнев вывел проект из Skyeng. Уточняется, что сделка была нефинансовой — компания передала uForce предпринимателю в обмен на опцион в проекте, другие подробности не приводятся. Господин Сметнев инвестировал в проект около $100 тыс. личных средств. По итогам 2022 года выручка uForce составила 23 млн руб. Сейчас проект сотрудничает более чем со 100 компаниями.

Денис Сметнев запустил Skyeng вместе с Георием Соловьевым, Харитоном Матвеевым и Андреем Яунзем в 2012 году. В июле 2022 года сообщалось, что Skyeng ведет переговоры о продаже с VK и «Севергрупп».

О работе школы — в интервью исполнительного директора Рустама Айнетдинова «Ъ».

Лаура Кеффер