Дружественный интернационал

Смещение российской внешней торговли в страны, не поддержавшие введение санкций, потребует создания параллельной инфраструктуры для обслуживания торговых потоков — в условиях рисков вторичных санкций контрагентами российского бизнеса будут становиться компании и банки, ориентированные на национальные рынки, заявили участники внешнеэкономических сессий ПМЭФ. На восток сместится и технологическая кооперация — ее увеличения ждут в первую очередь с Китаем, а также — с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые могут стать хабом для выхода российских компаний на рынки стран Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Участники ПМЭФ в этом году фактически признали необратимость изменения основных торговых потоков и внешних экономических связей, отметив растущий спрос на соответствующую инфраструктуру — ее создание в условиях действия санкций необходимо для сохранения «нормальных» условий для взаимной торговли.

От зарубежных партнеров российские власти ждут в первую очередь наращивания технологической кооперации.

Торговля с Китаем по-прежнему растет высокими темпами: с начала года оборот увеличился на 40,7%, до $93,7 млрд, при этом растет не только экспорт из РФ, но и ввоз из Китая продукции машиностроения и электроники, отметили участники странового диалога «Россия—Китай» (китайская сторона на нем была представлена бизнесом и деловыми ассоциациями). Замминистра промышленности Алексей Груздев отметил, что Россия поднялась в списке крупнейших торговых партнеров Китая с десятого на седьмое место, при этом ведомство рассчитывает на «повышение качества производственной кооперации» (по примеру локализации производства китайских автомобилей Haval) в судостроении, станкостроении, химпроме, фармацевтике, биотехнологиях.

Оборот с ОАЭ, ставшими еще одним популярным внешнеторговым направлением для российского бизнеса, в прошлом году вырос на 68%, до $9 млрд. На двустороннем диалоге вице-премьер Денис Мантуров также говорил о возможностях производственной кооперации, отметив, что российские компании заинтересованы в создании производственных площадок на территории ОАЭ для экспорта в страны региона. Со страной также ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС и проведении взаиморасчетов в нацвалютах. Министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари, в свою очередь, заявил, что ОАЭ являются крупнейшим инвестором в экономику РФ среди арабских стран, на ПМЭФ же приехали представители 18 эмиратских компаний.

В логистике проблемы постепенно решаются: российские компании закупают суда для замещения ушедших транспортных операторов (рынок для последних, по словам председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова, стал «премиальным»).

При этом продолжает расти нагрузка на дальневосточные порты — прирост контейнерных перевозок через них в этом году составил 34%, на северо-западе, напротив, наблюдался спад на минус 34%, сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов. Сейчас на дальневосточные порты приходится почти 60% оборота грузов, но, по оценкам транспортных компаний, некоторое восстановление грузопотока отмечается и в портах на Балтике, в том числе на фоне перегрузки Восточного полигона железных дорог. Мощность дальневосточных портов составляет около 300 млн тонн, но фактическая перевалка — около 230 млн тонн, добавил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков,— 47% приходится на уголь, но доля его поставок не растет, увеличивается доля контейнерных перевозок.

За счет сотрудничества со странами БРИКС, в свою очередь, российская сторона рассчитывает в первую очередь на решение проблем с платежной инфраструктурой — на профильной сессии обсуждалось, в частности, создание перестраховочного пула, альянса рейтинговых агентств (международные агентства отозвали рейтинги по РФ) и — снова — увеличение оборота торговли в нацвалютах. По словам старшего банкира ВЭБ.РФ Сергея Сторчака, госкорпорация также выдвинула идею создания независимой финансовой инфраструктуры в рамках объединения на базе таких расчетов. На фоне ухода от платежей в долларах и евро (это происходит в том числе из-за проблем с использованием корсчетов западных банков) доля рубля в экспорте уже выросла с 12% до 34%, доля юаня в расчетах по экспорту российских компаний — с 0,5% до 15%. Помимо этого, российская сторона могла бы поспособствовать интернационализации индийской рупии, в том числе в рамках межбанковского механизма стран БРИКС, который во время ковида «стал пробуксовывать», предположил он. Решением проблемы вторичных санкций является присоединение к механизму банков, ориентированных на национальные экономики,— так будет легче договориться о том, как открывать корсчета, вести комплаенс, устанавливать лимиты, пояснил господин Сторчак. В частности, в Китае отдельные финансовые структуры использовались для операций с Ираном.

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург