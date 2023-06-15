Назначительное превосходство

Бывший технический директор фестиваля «Золотая маска» Анна Волк возглавила один из самых известных музыкальных театров России — Пермский театр оперы и балета. Она сменила Довлета Анзарокова, покинувшего руководящий пост из-за разногласий с региональным минкультом. Эксперты считают, что комментировать назначение преждевременно, и ожидают от нового руководителя объяснений мотивов смены руководства, а также презентации планов по развитию театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Анна Волк

Фото: Министерство культуры Пермского края Новый руководитель Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Анна Волк

Фото: Министерство культуры Пермского края

Новым руководителем Пермского театра оперы и балета имени Чайковского назначена экс-директор столичного театра «Центр драматургии и режиссуры» Анна Волк. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Пермской оперы, в четверг вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и региональный министр культуры Алла Платонова представили коллективу Пермской оперы госпожу Волк в качестве гендиректора.

«Для меня большое счастье и большая честь возглавить Пермский театр оперы и балета. Не будет преувеличением сказать, что в театральной России нет человека, который бы не знал, каковы его значение и роль. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие»,— передает слова Анны Волк пресс-служба театра.

На посту гендиректора госпожа Волк сменила Довлета Анзарокова, покинувшего театр в мае из-за разногласий с региональным министерством культуры. Договор с ним был расторгнут по инициативе краевого минкульта. После чего об уходе из театра в знак солидарности заявил главный дирижер Мигран Агаджанян. Он написал заявление 13 июня после завершения работы над премьерой оперы Верди «Бал-маскарад». Однако, по данным «Ъ», это заявление формально еще не подписано руководством театра. После отставки господина Анзарокова источники «Ъ», знакомые с пермским театральным сообществом, называли Анну Волк наиболее вероятным кандидатом на вакантную руководящую должность.

Собеседник, близкий к Пермскому театру оперы и балета, полагает, что новый руководитель учреждения в ближайшее время планирует провести встречи со всеми подразделениями театра, «чтобы вникнуть в ситуацию». Источник полагает, что основными задачами нового руководителя станут подготовка к театральному сезону и ремонт театра.

«Причем включаться в подготовку сезона придется очень быстро. Обычно театр представлял его еще весной, сейчас же уже лето»,— поделился собеседник.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края пообещали позже прокомментировать задачи, которые ведомство ставит перед новым директором Пермской оперы.

Анна Волк в 1999 году окончила театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС) с красным дипломом, работала в театре «Ленком» и в Международном фонде К. С. Станиславского. С 2004 по 2012 год работала руководителем штаба и техническим директором фестиваля «Золотая маска». С 2012 по 2015 год госпожа Волк руководила московским Театром имени Пушкина, в 2015–2016 годах возглавляла продюсерский отдел БДТ имени Товстоногова (Санкт-Петербург). В 2016–2022 годах возглавляла театр «Центр драматургии и режиссуры» в Москве. За время работы Анна Волк сотрудничала с Марком Захаровым, Эймунтасом Някрошюсом, Дмитрием Черняковым, Декланом Доннелланом, Евгением Писаревым и другими известными театральными режиссерами.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция», член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева считает, что «кадровые решения должны быть вариантом реализации стратегии развития театра».

«Надеюсь, что новый руководитель объяснит пермякам логику смены руководства через публикацию своей программы действий»,— добавила госпожа Агишева.

По словам директора частной филармонии «Триумф» Марии Зуевой, комментировать назначение Анны Волк преждевременно. «Она достаточно известна в московской театральной среде, но для Перми человек новый. Тем более что она только-только возглавила Пермскую оперу. Но многие надеются, что театр продолжит развиваться, будут появляться новые интересные постановки приглашенных режиссеров»,— поделилась Мария Зуева.

Константин Кадочников, Пермь