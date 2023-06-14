МЧС оценило ущерб от затопления Херсонской области в 1,2 млрд рублей

Обстановка в Херсонской области, где обрушение Каховской ГЭС привело к масштабным подтоплениям, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным министерства, ущерб от ЧП превышает 1,2 млрд руб.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования»,— сказал господин Куренков по итогам заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (цитата по ТАСС).

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня, оказались затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). На левобережье погибли 17 человек. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Смотреть

Лаура Кеффер