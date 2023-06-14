МЧС оценило ущерб от затопления Херсонской области в 1,2 млрд рублей

Обстановка в Херсонской области, где обрушение Каховской ГЭС привело к масштабным подтоплениям, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным министерства, ущерб от ЧП превышает 1,2 млрд руб.
«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования»,— сказал господин Куренков по итогам заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (цитата по ТАСС).
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня, оказались затоплены обе стороны Днепра (левый берег контролируют российские войска, правый — украинские). На левобережье погибли 17 человек. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.
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