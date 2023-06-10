Разрушение Каховской ГЭС, сохранение ключевой ставки и массовое отравление сидром

По букве закона

Владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован на два месяца по обвинению в массовом отравлении людей слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр».

В Воронеже ввели режим ЧС после падения беспилотника.

Центризбирком утвердил перечень из 24 регионов, где на выборах 10 сентября будет применяться дистанционное электронное голосование.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу.

Главы правительств СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Отставки и назначения

Заксобрание Красноярского края делегировало бывшего губернатора Александра Усса в Совфед.

Из-за скандала с суррогатом должностей лишились замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции Александр Ремнев.

Спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка проиграл праймериз «Единой России».

На пост главы турецкого ЦБ впервые назначена женщина — Хафизе Гайе Эркан.

Шведский футболист Златан Ибрахимович завершил карьеру.

Цифры недели

Центробанк в шестой раз сохранил ключевую ставку 7,5%.

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в зоне риска оказались около 80 населенных пунктов.

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ОПЕК+ приняла решение об ограничении добычи нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки с 2024 года.

С 2020 года пандемия коронавируса обошлась экономике РФ более чем в 3,6 трлн рублей.

Тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе—марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров.

Железнодорожные перевозки по МТК «Север—Юг» за пять месяцев 2023 года выросли более чем на 40%, до 4 млн тонн.

В первом квартале число активных платежных карт в РФ сократилось на 7,4 млн.

Российские нефтекомпании, несмотря на санкции, увеличили экспорт бензина с начала года на 37%, до 2,5 млн тонн.

С января по май рост продаж билетов на концерты-трибьюты в РФ составил 155%, а число мероприятий увеличилось на 95%.

Принц Гарри стал первым за 132 года членом королевской семьи, давшим показания в суде.

Инициативы недели

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС.

В «Общественной потребительской инициативе» призвали отменить мораторий на проверки на потребительском рынке, а также усилить контроль за маркировкой из-за массового отравления «Мистером Сидром». Ужесточить надзор за отраслью предложили и крупнейшие пивовары.

Московское отделение «Единой России» выдвинуло Сергея Собянина кандидатом в мэры.

Папа римский отправил в Киев эмиссара для поиска путей урегулирования украинского конфликта.

Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта «Ямал СПГ» — CNPC и SRF.

Армянские, казахстанские и гонконгские банки начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы и другую электронику для юрлиц из России.

Российские производители оборудования просят запретить поставки зарубежных систем безопасности.

В России разрабатывается нормативный механизм, который обяжет образовательные онлайн-платформы сертифицировать свои курсы.

Цитаты недели

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов» (президент России Владимир Путин на пресс-конференции).

«В год через него прокачивалось порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточных для того, чтобы накормить 45 млн человек. Таким образом, киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки. Нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода» (представитель МИД РФ Мария Захарова о подрыве аммиакопровода Тольятти—Одесса).

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«Происходящее ясно демонстрирует необходимость немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Только мир может спасти жизни людей. Если бы решение о прекращении огня и переговорах было принято вчера, то эта трагедия не произошла бы» (госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер о катастрофе на Каховской ГЭС).

Сделки недели

Инвесткомпания Владимира Потанина «Интеррос» продала топ-менеджменту УК «Восход».

Депутат Госдумы, основатель ГК «Рота» Дмитрий Саблин и его супруга и глава совета директоров группы Алла Налча стали совладельцами винного хозяйства «Вина Арпачина».

Переход из «Боруссии» полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема обойдется «Реалу» более чем в €100 млн.