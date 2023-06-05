Быль о тройках

«Единая Россия» (ЕР) подвела итоги праймериз перед выборами в заксобрания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Результаты оказались отчасти неожиданными: например, предварительное голосование с треском проиграл действующий спикер парламента ДНР Владимир Бидевка. По сведениям “Ъ”, в ЕР близки к тому, чтобы определиться с тройками лидеров своих предвыборных списков на новых территориях. Предполагается, что первыми номерами станут исполняющие обязанности глав регионов. Второе и третье места в ДНР займут, по-видимому, победители праймериз: командир батальона «Спарта» Артем Жога и гендиректор республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная. В ЛНР на второй и третьей позициях ожидают спикера парламента Дениса Мирошниченко и депутата Госдумы Виктора Водолацкого, в Запорожской области — мэра Мелитополя Галину Данильченко и члена совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир «Спарты» Артем Жога победил на праймериз «Единой России» и получил возможность стать депутатом нового парламента ДНР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Командир «Спарты» Артем Жога победил на праймериз «Единой России» и получил возможность стать депутатом нового парламента ДНР

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В отличие от других российских регионов, на новых территориях праймериз проходили в смешанном формате: члены партии могли сделать свой выбор онлайн, остальные жители — на участках. Ответственным за праймериз и выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях является заместитель секретаря генсовета ЕР, глава ее федерального исполкома Александр Сидякин.

Итоги предварительного голосования по кандидатурам в Народный совет ДНР опубликованы на сайте донецкой ячейки партии dnr.er.ru. Наибольшую поддержку жителей региона получил отец погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха), Герой России Артем Жога, сменивший сына на посту командира подразделения. Правда, сколько именно голосов он получил, неизвестно: результаты опубликованы в виде списка победителей. На втором месте в ДНР — профессор Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького Анна Железная, на третьем — глава республиканского МЧС Алексей Кострубицкий.

Выборы первого созыва Народного совета ДНР в составе России намечены на 10 сентября. В парламент войдут 90 депутатов, избранных по партийным спискам. Согласно принятому в конце мая закону, списки должны включать от 90 до 130 кандидатов. При этом они не будут разбиваться на общую и региональные части, как это делается в большинстве «старых» субъектов (кандидаты из головной части получают мандаты в приоритетном порядке, а из региональных — в рейтинговом). Фактически кандидаты будут получать мандаты просто по порядку. Количество проходных мест будет зависеть от количества партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Среди действующих донецких депутатов на высокие места в списке ЕР могут рассчитывать также комбат Константин Кузьмин (5-е место по итогам предварительного голосования) и спортсменка Юлия Михайлова (7-е место на праймериз). «Проходные» позиции себе обеспечили руководитель фракции «Донецкой Республики» (эту общественную организацию возглавляет врио главы ДНР Денис Пушилин) Валерий Скороходов (10-е место на праймериз), вице-спикер Народного совета Сергей Прокопенко (15-е место), предприниматель Игорь Пашков (18-е), экс-министр информации Александр Хряков (19-е) и глава комитета по труду Юлия Крюкова (20-е). Еще 29 действующих депутатов парламента ДНР заняли на праймериз места с 36-го по 82-е, то есть имеют шансы оказаться в списке ЕР на «проходных» позициях. 21 действующий парламентарий предварительное голосование фактически проиграл: их позиции распределились с 92-го места по 269-е. Среди них главы ряда ключевых комитетов: по конституционному законодательству — Максим Кныш (119-е место), по транспорту — Олег Бондаренко (135-е), по обороне — Виталий Кравец (138-е), по промышленности — Сергей Чучин (223-е), по бюджету — Марина Жейнова (250-е). Самым неожиданным итогом праймериз оказался проигрыш бывшего народного депутата Украины от Коммунистической партии и действующего спикера Народного совета ДНР (фракция «Донецкой Республики») Владимира Бидевки: он занял лишь 178-е место. Господин Бидевка не ответил на звонки и запросы “Ъ”; источник “Ъ” в руководстве ДНР предположил, что карьера спикера на этом завершится: «У меня есть сомнения, что партия поступится принципами и выдвинет проигравших».

На праймериз в Народный совет ЛНР результаты оказались более предсказуемыми. Как следует из опубликованного списка, лидером предварительного голосования стал спикер парламента и секретарь луганской ячейки ЕР Денис Мирошниченко. Следом расположились депутаты Зинаида Наден (2-е место), Ян Лещенко (3-е) и Игорь Рябушкин (4-е), а также вице-спикер Олег Коваль (6-е). 10 сентября в законодательный орган ЛНР должны быть избраны 50 депутатов, и, вероятно, большинство «проходных» позиций в списке ЕР получат действующие парламентарии — по крайней мере, с 1-й по 47-ю строчки на праймериз заняли сразу 32 из них.

В Херсонской области нет действующего законодательного органа, поэтому в лидерах праймериз, как следует из опубликованных результатов, оказались местные чиновники, предприниматели и общественные деятели. Так, первую строчку заняла директор элеватора «Каменский» Елена Дмитрук, вторую — глава военно-гражданской администрации Геническа Елена Терских, а третью — внештатный советник главы Крыма Рустем Ниметуллаев. Напомним, парламент Херсонщины будет называться областной думой, в него войдут 36 депутатов. Наконец, запорожские единороссы остаются единственными, кто пока не опубликовал результаты предварительного голосования (в заксобрание области будут входить 40 депутатов).

По сведениям “Ъ”, в ЕР фактически близки к тому, чтобы определиться и с будущими лидерскими тройками на выборах в парламенты новых регионов. Во всех четырех субъектах их возглавят исполняющие обязанности губернаторов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье), Владимир Сальдо (Херсонская область). По вторым и третьим местам в регионах подход разный. В ДНР, по словам осведомленного источника в ЕР, предполагается, что эти места займут Артем Жога и Анна Железная, в ЛНР — Денис Мирошниченко и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Последний возглавляет думскую группу дружбы с Народным советом ЛНР. В Запорожской области на втором месте в предвыборных списках партии, скорее всего, окажется мэр Мелитополя Галина Данильченко, а на третьем — медиадеятель, председатель движения «Мы вместе с Россией» и член совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Андрей Прах, Андрей Винокуров