Электронике отключили оплату

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России. Поставщики пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны дружественных стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, опасаются эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке электроники рассказали, что в последние две недели все чаще сталкиваются со случаями, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и т. д. Это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, объясняет один из собеседников “Ъ”. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица (см. “Ъ” от 24 февраля).

По словам источника “Ъ”, в результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных (СХД) и другой техники, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД (какими именно, собеседник “Ъ” не уточняет).

Либо, добавляет он, «придется поставлять технику целиком в сборке».

Другой источник “Ъ”, близкий к правительству, добавил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов. В Минпромторге “Ъ” не ответили. В ЦБ пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости».

Еще в середине апреля 2022 года в интервью РБК министр экономики Армении Ваган Керобян говорил, что армянские банки «тщательно следят за тем, чтобы не попасть под санкции». Через год грузинский банк ТВС начал уведомлять клиентов, что может заблокировать их счет в случае выявления трансакций, связанных с обходом санкций в отношении РФ. После начала военных действий на Украине в черный список США уже попали два армянских дилера электроники, «Тако» и «Милор Электроникс» (Milur Electronics).

«Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки»,— отмечает глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, партнеры из Гонконга говорят, что «ситуация с платежами тяжелая и связана с санкционным давлением». Законы Гонконга, добавляет господин Манкевич, в этом отношении достаточно строгие, они жестче, например, чем в Макао.

По 84-й и 85-й группам ТН ВЭД давно усилен комплаенс-контроль банков, проблемы могут возникнуть почти с любой группой товаров, например с принтерами, уточняет один из источников “Ъ”, но «пока это происходит выборочно и непредсказуемо».

По его словам, не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, а сами поставщики начинают использовать «иные способы проведения платежей» (деталей он не раскрыл).

Обычно расчет за товар идет с использованием торговых аккредитивов, в которых указано назначение платежа, пояснил собеседник “Ъ” среди банкиров: «Бронируются деньги на счете под поставку определенных товаров и после поставки списываются. Если товар санкционный, деньги не будут бронироваться».

Другой источник добавил, что все платежи из РФ банки «проверяют вручную».

Казахские банки также ужесточили контроль над трансакциями по санкционной продукции, в том числе электроники, говорит гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и т. д. невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции». 10 мая “Ъ” сообщал, что из-за ужесточения контроля поставок электроники через Казахстан дистрибуторы начали менять маршруты, прокладывая их через Китай, Киргизию и ОАЭ. Но это увеличивает стоимость техники.

Тимофей Корнев, Никита Королев, Максим Буйлов