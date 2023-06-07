Лукашенко помиловал россиянку Сапегу и отправил в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденную россиянку Софью Сапегу. Ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко (девушка родилась во Владивостоке). Изначально предполагалось, что Софью Сапегу передадут в Россию для отбывания наказания.

«Она на свободе после моего обращения к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении»,— написал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. По его словам, Александр Лукашенко подписал указ о помиловании сразу после их встречи.

Олег Кожемяко также опубликовал видео, на котором Софья Сапега встретилась с делегацией Приморского края после освобождения. Она поблагодарила господина Лукашенко «за возможность вернуться домой». Адвокат сообщил ТАСС, что она уже покинула Белоруссию и направляется в Россию к отцу.

Софья Сапега подала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко в июне 2022 года. В январе 2023-го стало известно, что власти отказали ей в прошении. В марте ее внесли в белорусский список причастных к террористической деятельности. В апреле, по словам адвоката, началась процедура ее экстрадиции в Россию.

В мае 2022 года белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. Она была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (освещал протесты в Белоруссии в 2020 году) Романом Протасевичем. Его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем. 16 мая Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.

Лусине Баласян