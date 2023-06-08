Услуги пришли к соглашению

Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), которое обсуждалось более десяти лет, сегодня подписано премьер-министрами стран-участниц в Сочи. Суть соглашения — в упрощении доступа к рынку услуг и условий работы бизнеса в дополнение к уже действующему соглашению о свободной торговле товарами. Ожидается, что его реализация позволит в краткосрочной перспективе увеличить товарооборот на 1,1%, а взаимную торговлю услугами — на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (справа) перед началом заседания Совета глав правительств государств–участников СНГ на площадке «Сириуса» в Сочи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин (справа) перед началом заседания Совета глав правительств государств–участников СНГ на площадке «Сириуса» в Сочи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В четверг на заседании глав правительств СНГ, которое прошло в Сочи, премьер-министры подписали соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций — этот документ разрабатывался в рамках содружества больше десяти лет. Суть соглашения заключается в гарантии доступа на рынки услуг за счет обязательств тех или иных стран по оказанию услуг или отказу от различных ограничений в тех или иных сферах — речь идет, в частности, о сфере финансов, транспорта, строительства, консалтинга, образования и здравоохранения, туризма, — в развитии уже действующего соглашения о зоне свободной (и беспошлинной) торговле товарами.

Помимо гарантий доступа на рынки стран-участниц, рассказал глава Минэкономики Максим Решетников, соглашением также предусматривается смягчение условий работы бизнеса в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Для инвесторов из стран-участников соглашения условия работы «будут не хуже тех, что действуют для местных предпринимателей или инвесторов из третьих стран». Исключением, по словам министра, станут чувствительные сектора, перечень которых определили страны. Например, Россия сохранит право применять законодательные ограничения в части иностранных инвестиций в стратегические предприятия (речь идет, в частности, о необходимости согласования с правкомиссией сделок, в результате которых иностранный инвестор приобретает прямо или косвенно более 50% голосующих акций), Таджикистан — на ограничение иностранных инвестиций в горнорудную промышленность, а Узбекистан — в сферу электричества, атомной энергии и машиностроения.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, «соглашение призвано более детально, чем это прописано в двусторонних договоренностях, защищать в том числе права инвесторов и интересы государства. Сейчас, отметил премьер, на долю услуг приходится свыше половины ВВП СНГ — реализация соглашения должна придать импульс сотрудничеству и привлечению капиталов, поспособствовать открытию новых сфер и созданию дополнительных рабочих мест.

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, таким образом планируется сформировать «благоприятные условия для компаний по всей цепочке добавленной стоимости». Соглашение подписали семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Соглашение открыто для присоединения и других стран, в том числе и не входящих в СНГ.

Ожидается, что реализация этого соглашения в сфере услуг и инвестиций позволит в краткосрочном периоде увеличить на 1,1% товарооборот (около 81,3 млрд руб. прироста), а взаимную торговлю услугами участников соглашения — на 8% (или на 78,8 млрд руб.). Среди иных прогнозируемых эффектов — рост совокупного экспорта услуг на 5%, а их взаимного импорта — на 3%.

Евгения Крючкова, Сочи