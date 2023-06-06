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Что такое Каховская ГЭС

В Херсонской области частично разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, началось затопление территорий. Что известно об этой станции — в материале «Ъ».

Каховская ГЭС

Каховская ГЭС

Фото: Дмитрий Липунов / Wikimedia

Каховская ГЭС

Фото: Дмитрий Липунов / Wikimedia

Каховская ГЭС им. П. С. Непорожнего — шестая и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. 19 октября 1959 года ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию с установленной мощностью 312 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии — 1420 млн кВт•ч.

Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в реке Днепр до 16 м и образовало Каховское водохранилище объемом 18,2 куб. км. Длина сооружений гидроузла — 3850 м. Максимальная пропускная способность воды в рабочем состоянии — 21 400 куб. м в секунду.

В состав Каховского гидроузла входят: машинный зал ГЭС, водосливная плотина гравитационного типа длиной 447 м (28 водосливных затворов размером 12х9 м), здание ГЭС с монтажной площадкой, земляная плотина между шлюзом и ГЭС, однокамерный судоходный шлюз, пойменная и надпойменная плотины.

По данным на 2021 год, на Каховской ГЭС работало около 250 человек. В ноябре 2022 года был взорван мост у станции. Тогда же из-за боевых действий она прекратила выработку электроэнергии. «Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, в общем-то служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет такой существенной роли в энергообеспечении. На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет»,— говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Эксперты оценивали, что при разрушении дамбы Каховской ГЭС преимущественно будет затоплен левый берег Днепра. В зоне риска около 80 населенных пунктов, которые лежат ниже по течению, в том числе частично город Херсон.

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