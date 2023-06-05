Артистов ставят в копию

В РФ активно растет интерес к концертам музыкальных групп—трибьютов известных исполнителей. Продажи билетов в сегменте, по оценкам агрегаторов, с января по май выросли на 155%, а число мероприятий — на 95%. Такие концерты позволяют услышать живое звучание хитов исполнителей, которые перестали выступать в РФ после начала военных действий на Украине, объясняют организаторы. Но эксперты полагают, что аудитория насытится уже в ближайшей перспективе, спрос сократится, а отрасли придется искать новые форматы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными сервиса по продаже билетов «Яндекс Афиша» о спросе на концерты-трибьюты (речь о музыкальных группах и исполнителях, которые перепевают песни известных артистов, копируя их внешность и стиль). С января по май рост продаж билетов на такие мероприятия составил 155%, а количество событий в сегменте выросло на 95%. Средний чек вырос на 43%, до 4,3 тыс. руб. В Ticketscloud подтверждают: с начала 2023 года прошли либо анонсированы 135 мероприятий, а за весь 2022 год — только 152, говорит глава коммерческого департамента сервиса Анастасия Коломенская. По ее данным, всего за март было проведено 44 трибьюта, в то время как в марте 2022 года — 14 концертов.

В МТС Live (структура МТС) также наблюдают рост числа концертов в сегменте, но абсолютные показатели на раскрывают: «В этом году в "МТС Live Холл" в Санкт-Петербурге проходит трибьют-шоу Rammstein и трибьют Queen». В первую очередь развитие сегмента связано с отсутствием концертов зарубежных исполнителей, спрос на музыку которых в живом исполнении остался, «поэтому ниша растет, у нее есть свой зритель и спрос на такие шоу будет сохраняться», полагают в МТС Live.

После начала военных действий на Украине концерты мировых звезд в РФ были отменены (Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, Bjork и др.). Также по политическим мотивам в России перестали выступать многие известные отечественные артисты. Это привело к падению объемов продаж билетов на концерты более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом (см. “Ъ” от 8 августа 2022 года).

Сейчас продажи в сегменте концертов стабильно растут, в том числе за счет увеличения количества событий, «частью этого тренда стали и трибьют-концерты, в какой-то степени они дают возможность услышать живое исполнение любимых зарубежных хитов или играют на ностальгии», говорит директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. Однако, считает он, трибьют-шоу стали набирать популярность не только за счет громких имен — «это отлично проработанные перформансы».

Трибьюты популярны по всем мире. Это можно объяснить тем, что оригинальная продукция существует в единственном экземпляре, отмечает директор продюсерского центра RG Shows (шоу «Гарри Поттер. Тайна Запретного леса», «Эпидерсия», «Мультимания») Владимир Бурыкин. «К примеру, одна группа не может выступать в один день на разных континентах или городах, а этот жанр позволяет в географическом плане закрыть спрос»,— отмечает он.

В числе проектов, например, «Tribute Rammstein». Как говорит создатель проекта Сергей Савуляк, его задача в шоу погрузить зрителя в атмосферу настоящих Rammstein — костюмы, декорации, спецэффекты и, конечно, саму музыку: «Мы оставили оригинальное звучание песен, их мощь, как их написала сама группа, и усилили звучанием симфонического оркестра». Он добавил, что готовит еще один проект к осени.

Но ряд экспертов смотрит на перспективы сегмента скептически. В целом концертов-трибьютов уже достаточно: как правило, когда появляется афиша в новом городе, каждый третий концерт — трибьют, отмечает омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. «Думаю, что через сезон-два рынок насытится трендом, он пойдет на спад»,— говорит она.

Тем более что есть вопросы к законности таких выступлений. Они могут быть вполне легальными — «исполнители или организаторы концертов могут получить согласие правообладателей, заключить лицензионные договоры с авторами, студиями или Российским авторским обществом», говорит преподаватель Moscow Digital School Борис Единин.

Но если договора нет, публичное исполнение запрещено, подчеркивает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЭБР Кирилл Ляхманов. Вознаграждение правообладателей, добавляет он, как правило, строится из фиксированной части и процента с проданных билетов, «с учетом прекращения деятельности в РФ основных зарубежных лейблов и сложностей с оплатой резидентам недружественных государств отдельные организаторы концертов могут пренебрегать требованиями закона».

Юлия Юрасова