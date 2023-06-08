На всякий пожарный импорт

Все больше российских производителей оборудования просят власти ограничить поставки конкурирующих зарубежных решений. Вслед за вендорами электроники с такой идеей в Минпромторг обратились поставщики систем противопожарной безопасности. Участники рынка утверждают, что технику известных европейских и американских производителей активно ввозят строительные подрядчики. Но, подчеркивают отечественные вендоры, использование западных систем несет риски из-за отсутствия техподдержки Строители же подчеркивают, что отказ от импортных решений ухудшит имидж премиальных объектов, снизит конкуренцию и приведет к подорожанию российских аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом консорциума «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» (АНО «Консорциум ПОПСБ», объединяет поставщиков систем безопасности «Тензор», «Рубеж», ГК «Пожтехника» и др.) замглавы Минпромторга Василию Шпаку от 17 мая. В документе предлагается ограничить параллельный импорт зарубежных пожарных и охранных систем, произведенных компаниями, которые покинули российский рынок.

В перечень товаров для параллельного импорта, который ведет министерство, включено оборудование Autronica, Schneider Electric, Eaton, но их использование несет риск для безопасности жилых и административных зданий, считают в АНО. Компоненты систем безопасности, в частности, извещатели дыма и пламени зарубежных брендов, не поддерживаются производителями, и их невозможно заменить на оборудование российского производства, потому что протоколы подключения несовместимы, говорится в письме. Кроме того, отмечается в документе, ряд строительных компаний ввозит в РФ и системы других известных западноевропейских и американских производителей, которые прекратили работу в стране и тоже не поддерживают технику, но не вошли в список Минпромторга. В министерстве и МЧС не ответили на запрос.

Проблема также в том, что софт зарубежной электроники не работает в РФ, и пожарные системы не выполняют свои задачи, уточняет источник “Ъ” в одном из российских производителей: «Регуляторы должны разработать механизм отслеживания и пресечения применения на объектах такой продукции». Он утверждает, что выбор западных систем объясняется «не качеством, а наценкой, которая выше у иностранной техники».

Идея ограничения импорта, который и так удается наладить с трудом, возникает не впервые. В частности, Минпромторг совместно с российскими производителями рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов электроники, включая Acer, IBM, Dell и других (см. “Ъ” от 2 июня).

Выбор системы безопасности происходит на стадии проектирования здания, при этом стандарта на государственном уровне нет, отмечает председатель правления межрегионального общественного объединения «Гильдия инженеров газового оборудования» Станислав Митюшин: «Именно поэтому, например, крупные застройщики при проектировании и строительстве используют в том числе оборудование марок, которые приняли решение о прекращении поставок в нашу страну». Господин Митюшин признает, что на рынке «действительно есть ряд российских и азиатских аналогов систем безопасности». Однако, по его мнению, «стоит не запрещать параллельный импорт, а вводить приоритетное использование российской продукции».

Для зданий в сегментах «бизнес» и «премиум» линейки оборудования, которые поставляются параллельным импортом, «подчеркивают класс проекта», поясняет директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова: «Отсутствие качественных брендов в этой области может повлиять на имидж объектов». По ее словам, российские аналоги также объективно «уступают иностранным по потребительским характеристикам». По словам партнера Pridex Алексея Курсина, на новых проектах заказчики уже нередко переходят на российское оборудование «даже в ущерб функционалу проектируемых систем». При этом, уверен эксперт, «любое сокращение конкуренции в итоге неизбежно скажется на ценовой политике оставшихся поставщиков».

Тимофей Корнев, Александра Мерцалова