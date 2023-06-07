Полярно противоналожные позиции

По данным “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта «Ямал СПГ» — CNPC и SRF. Взамен иностранные инвесторы готовы реинвестировать эти средства в новые проекты по сжижению газа в Арктике. Сейчас CNPC и SRF платят налог по ставке около 10%, его обнуление может высвободить на новые СПГ-проекты, по оценкам аналитиков, около 10 млрд руб. в год.

НОВАТЭК попросил правительство отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, готовых реинвестировать эти средства в СПГ-проекты, говорят источники “Ъ”, знакомые с обращением. Соответствующими полномочиями глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просит наделить правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

По сути, сейчас эти предложения касаются только китайских участников проекта «Ямал СПГ» — CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (SRF, 9,9%). Французская Total, владеющая 20% в «Ямал СПГ», заявляла, что больше не будет инвестировать в российские проекты из-за военных действий РФ на Украине. В перспективе после запуска проекта «Арктик СПГ-2» (первую линию планируется ввести в конце 2023 года) воспользоваться опцией в теории смогут китайские CNPC и CNOOC (по 10%), а также консорциум японских Mitsui, Mitsubishi и JOGMEC (также 10%).

В НОВАТЭКе, аппарате правительства и Минфине “Ъ” не ответили.

Согласно российскому законодательству, нерезиденты РФ платят налог на дивиденды по ставке 15%, если иное не предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения со страной происхождения инвестора. В случае «Ямал СПГ» иностранные компании платили меньше, поскольку по соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и Францией Total было достаточно вложить в проект более 500 тыс. франков, чтобы получить ставку 5%. Соглашение РФ и Китая позволяет получить ставку 10%.

Китайские акционеры проекта неоднократно просили снизить налог на дивиденды, получаемые с проекта, хотя бы до уровня Total. Российская сторона была готова пойти на это при условии, что и российские инвесторы в Китае получат аналогичные преференции. Пока достичь договоренности не удалось.

Как отмечает господин Михельсон, в данный момент предоставление кредитных средств проекту «Арктик СПГ-2» иностранными кредиторами приостановлено, больше года проект финансируется исключительно за счет средств НОВАТЭКа и иностранных акционеров. «Иностранные партнеры НОВАТЭКа, получающие дивиденды с проекта "Ямал СПГ", готовы направлять их на финансирование реализации российских проектов в случае отмены налога у источника с таких дивидендов»,— сообщает он в письме в правительство.

Не уточняется, о каких проектах идет речь. В разработке у НОВАТЭКа находятся еще два проекта — «Обский СПГ» на российском оборудовании мощностью 7 млн тонн, инвестрешение по проекту может быть принято в ближайшее время, а также «Мурманский СПГ» на 20,4 млн тонн. Кроме того, у НОВАТЭКа есть проект в Мурманске и на Камчатке «Арктическая перевалка», куда китайские инвесторы еще не вошли.

По мнению независимого эксперта Александра Собко, интерес КНР к новым инвестициям в российские заводы по сжижению будет зависеть от спроса на СПГ в самом Китае, который сейчас спрогнозировать непросто. За последние два года китайские компании заключили долгосрочные контракты на годовую поставку около 50 млн тонн СПГ — это значительный объем, сопоставимый с текущим потреблением, хотя большая часть этих контрактов начнет действовать только через несколько лет, добавляет он. «С другой стороны, в этих договорах очень заметную долю, около половины, составляет будущий СПГ из США. Далее увеличивать долю американского СПГ для Китая выглядело бы очень рискованным, что говорит в пользу наращивания импорта по другим направлениям, не в последнюю очередь и из России»,— полагает господин Собко.

В 2022 году «Ямал СПГ» начислил дивиденды на 740,8 млрд руб., выплатил 363,8 млрд руб., чистая прибыль составила 840,2 млрд руб. В 2023–2024 годах мы можем увидеть снижение чистой прибыли «Ямал СПГ» до 350–450 млрд руб., поскольку в 2022 году цены на СПГ были экстремально высокими, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, в таком случае дивиденды проекта могут составить около 350 млрд руб., а доля китайских акционеров в выплатах — 100–110 млрд руб. Соответственно, при обнулении налога на дивиденды у китайских компаний появилось бы 10–11 млрд руб. в год на дополнительные инвестиции в РФ. «Это предложение, конечно, необычно, но может способствовать привлечению инвестиций в российскую газовую отрасль»,— замечает аналитик.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов