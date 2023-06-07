Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полярно противоналожные позиции

НОВАТЭК предлагает льготы для китайских инвесторов «Ямал СПГ»

По данным “Ъ”, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта «Ямал СПГ» — CNPC и SRF. Взамен иностранные инвесторы готовы реинвестировать эти средства в новые проекты по сжижению газа в Арктике. Сейчас CNPC и SRF платят налог по ставке около 10%, его обнуление может высвободить на новые СПГ-проекты, по оценкам аналитиков, около 10 млрд руб. в год.

НОВАТЭК попросил правительство отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, готовых реинвестировать эти средства в СПГ-проекты, говорят источники “Ъ”, знакомые с обращением. Соответствующими полномочиями глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просит наделить правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

По сути, сейчас эти предложения касаются только китайских участников проекта «Ямал СПГ» — CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (SRF, 9,9%). Французская Total, владеющая 20% в «Ямал СПГ», заявляла, что больше не будет инвестировать в российские проекты из-за военных действий РФ на Украине. В перспективе после запуска проекта «Арктик СПГ-2» (первую линию планируется ввести в конце 2023 года) воспользоваться опцией в теории смогут китайские CNPC и CNOOC (по 10%), а также консорциум японских Mitsui, Mitsubishi и JOGMEC (также 10%).

В НОВАТЭКе, аппарате правительства и Минфине “Ъ” не ответили.

Согласно российскому законодательству, нерезиденты РФ платят налог на дивиденды по ставке 15%, если иное не предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения со страной происхождения инвестора. В случае «Ямал СПГ» иностранные компании платили меньше, поскольку по соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и Францией Total было достаточно вложить в проект более 500 тыс. франков, чтобы получить ставку 5%. Соглашение РФ и Китая позволяет получить ставку 10%.

Китайские акционеры проекта неоднократно просили снизить налог на дивиденды, получаемые с проекта, хотя бы до уровня Total. Российская сторона была готова пойти на это при условии, что и российские инвесторы в Китае получат аналогичные преференции. Пока достичь договоренности не удалось.

Как отмечает господин Михельсон, в данный момент предоставление кредитных средств проекту «Арктик СПГ-2» иностранными кредиторами приостановлено, больше года проект финансируется исключительно за счет средств НОВАТЭКа и иностранных акционеров. «Иностранные партнеры НОВАТЭКа, получающие дивиденды с проекта "Ямал СПГ", готовы направлять их на финансирование реализации российских проектов в случае отмены налога у источника с таких дивидендов»,— сообщает он в письме в правительство.

Не уточняется, о каких проектах идет речь. В разработке у НОВАТЭКа находятся еще два проекта — «Обский СПГ» на российском оборудовании мощностью 7 млн тонн, инвестрешение по проекту может быть принято в ближайшее время, а также «Мурманский СПГ» на 20,4 млн тонн. Кроме того, у НОВАТЭКа есть проект в Мурманске и на Камчатке «Арктическая перевалка», куда китайские инвесторы еще не вошли.

По мнению независимого эксперта Александра Собко, интерес КНР к новым инвестициям в российские заводы по сжижению будет зависеть от спроса на СПГ в самом Китае, который сейчас спрогнозировать непросто. За последние два года китайские компании заключили долгосрочные контракты на годовую поставку около 50 млн тонн СПГ — это значительный объем, сопоставимый с текущим потреблением, хотя большая часть этих контрактов начнет действовать только через несколько лет, добавляет он. «С другой стороны, в этих договорах очень заметную долю, около половины, составляет будущий СПГ из США. Далее увеличивать долю американского СПГ для Китая выглядело бы очень рискованным, что говорит в пользу наращивания импорта по другим направлениям, не в последнюю очередь и из России»,— полагает господин Собко.

В 2022 году «Ямал СПГ» начислил дивиденды на 740,8 млрд руб., выплатил 363,8 млрд руб., чистая прибыль составила 840,2 млрд руб. В 2023–2024 годах мы можем увидеть снижение чистой прибыли «Ямал СПГ» до 350–450 млрд руб., поскольку в 2022 году цены на СПГ были экстремально высокими, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, в таком случае дивиденды проекта могут составить около 350 млрд руб., а доля китайских акционеров в выплатах — 100–110 млрд руб. Соответственно, при обнулении налога на дивиденды у китайских компаний появилось бы 10–11 млрд руб. в год на дополнительные инвестиции в РФ. «Это предложение, конечно, необычно, но может способствовать привлечению инвестиций в российскую газовую отрасль»,— замечает аналитик.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...