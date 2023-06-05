Что известно о «Мистере Сидре»

Количество погибших от отравления напитком «Мистер Сидр» достигло 18 человек, а глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из оборота всю продукцию. Что известно о напитке и его производителе — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутылки с «Мистером Сидром» на прилавке магазина в Димитровграде

Фото: РИА Новости Бутылки с «Мистером Сидром» на прилавке магазина в Димитровграде

Фото: РИА Новости

Напиток «Мистер Сидр» производится на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Поставщик — индивидуальный предприниматель 32-летний Гусейнов Анар Афат Оглы (он задержан). Основные направления деятельности зарегистрированного в 2020 году ИП: оптовая и розничная продажа пива, алкоголя, воды, соков, кондитерских изделий, табака, морепродуктов и их перевозка.

Анар Гусейнов владеет зарегистрированным в ноябре 2021 года в Самарской области микропредприятием ООО «Анди» (производство сидра и прочих плодовых вин). Ее выручка за 2022 год составила 9,26 млн руб., чистая прибыль —1,023 млн руб. На компанию было подано два судебных иска о взыскании задолженностей по заработной плате и прочих выплат. Оба дела были частично удовлетворены в пользу истца.

Напиток поставлялся в другие регионы РФ, в Ульяновской области он продавался в розничных сетях «Территория пива» и «Биррхаус». Как пишет ООО «Анди» на сайте поставщиков: «У нас лучшие цены и качество на рынке России! Разливные слабоалкогольные напитки (СИДР) в 30 л. пэт-кегах. Содержание алк. 4,7%, есть возможность производства до 6%». Кроме того, производитель сообщает о широкой линейке вкусов и возможности создать «эксклюзивный букет» для заказчика. Объем заказа — от 1 т.

С 2016 года Анар Гусейнов также был гендиректором и совладельцем ООО «Олимп Агро», которое занималось оптовой торговлей зерном. В 2018 году эта компания ликвидирована. В 2016 году предприниматель регистрировал ИП, занимавшееся созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов (закрыто в 2019-м).

В 2022 году Анар Гусейнов привлекался к административной ответственности по второй части статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота). Тогда суд назначил предпринимателю штраф в размере 10 тыс. руб., который заменил на предупреждение и постановил уничтожить 150 л изъятой у бизнесмена продукции.