Джуд Беллингем узнал себе цену

Мадридский «Реал» объявил о переходе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема. 19-летний футболист, с 2020 года выступавший за дортмундскую «Боруссию», обойдется «Реалу» минимум в €103 млн. С учетом бонусов и премиальных выплат стоимость игрока может превысить €130 млн. В таком случае его трансфер войдет в топ-5 самых дорогих переходов в истории.

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Фото: Wolfgang Rattay DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO., Reuters Джуд Беллингем

Фото: Wolfgang Rattay DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO., Reuters

В среду дортмундская «Боруссия» объявила о том, что продала своего звездного полузащитника, 19-летнего Джуда Беллингема мадридскому «Реалу».

Стороны достигли соглашения, согласно которому «Боруссия» получит за игрока €103 млн плюс дополнительные выплаты за различные возможные достижения Беллингема на новом месте. Их размер «может достичь почти 30% трансферной стоимости».

Таким образом, если Беллингем «активирует» все бонусные опции, он обойдется «Реалу» более чем в €130 млн. Отметим, что в 2020 году «Боруссия» купила футболиста «Бирмингему», который сейчас выступает во втором по силе английском дивизионе, за €25 млн. Как видно, дортмундцы осуществили весьма выгодное вложение средств.

В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 31 матч, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. К слову, дортмундцам совсем немного не хватило, чтобы выиграть чемпионат Германии, они уступили мюнхенской «Баварии» только по дополнительным показателям.

Отметим, что игроков, за которых платили бы €100 млн и больше, в истории футбола было не так уж и много. Согласно подсчетам портала Transfermarkt, их не наберется и полтора десятка, а сделка по Беллингему оказывается как минимум на 12-м месте — следом за переходом Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» (€105 млн) и перед покупкой «Реалом» Гарета Бейла (€101 млн).

Но если «Реал» действительно выплатит все возможные бонусы, то в рейтинге самых дорогих переходов в истории английский полузащитник поднимется на 4-е место. Выше него будут только Неймар (€222 млн), Килиан Мбаппе (€180 млн) и Усман Дембеле (€140 млн).

Арнольд Кабанов