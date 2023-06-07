Пиво самоосветляется

Массовое отравление напитком «Мистер Сидр» стало для крупнейших пивоваров поводом в очередной раз поднять тему усиления контроля на рынке. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) предложила главе Минфина Антону Силуанову ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива и отказаться от категории «пивные напитки», под которой выпускаются и коктейли. Другие участники рынка видят в некоторых предложениях попытку получить дополнительные преференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Исполнительный директор АПП (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов направил главе Минфина Антону Силуанову предложения «по усилению контроля и обелению рынка» в связи с массовым отправлением напитком «Мистер Сидр». Копия письма от 6 июня есть у “Ъ”. В Минфине оперативный комментарий не предоставили.

О массовом отправлении напитком «Мистер Сидр», выпущенным ООО «Анди» в Самарской области, стало известно 5 июня. Пострадали жители Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии, несколько случаев закончились летальным исходом. Как уточнял губернатор Ульяновской области Алексей Русских, «Мистер Сидр», где содержался метанол, поставлялся в кегах объемом 30 л и продавался на разлив. Оборот продукции «Анди» заблокирован, в ходе расследования уголовного дела задержан предприниматель из Самарской области. По данным Роспотребнадзора, на вечер 6 июня из оборота изъято 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр», наибольший объем — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

Как отмечают в АПП, «настал момент, когда необходимо пересмотреть требования» к контролю за производителями и каналами продаж вне зависимости от объемов бизнеса. В письме ассоциация, в частности, предлагает установить счетчики на производстве для предприятий всех размеров, ужесточить ответственность за нелегальный оборот и контроль за разливным сегментом, а также упразднить категорию «пивные напитки».

Как пишет господин Мамонтов, эта «искусственно созданная категория» создает поле для манипуляций недобросовестных игроков. «Мистер Сидр» также выпускался как «напиток пивной осветленный фильтрованный яблочный», хотя не являлся продуктом брожения, отмечают собеседники “Ъ”. Как сказано в письме АПП, нужно скорректировать определение «пиво» так, чтобы оно включало категории напитков, которые во всем мире признаются пивом.

По законодательству РФ пивные напитки, в отличие от пива, могут содержать иные ингредиенты кроме солода, хмеля и пивных дрожжей. К категории относятся такие бренды, как Hoegaarden и Corona Extra.

Как отмечали в АПП, именно через канал разливного пива проходит основной объем нелегальной продукции. Там и ранее поддерживали установку счетчиков на всех пивоварнях и считали ошибочным введение категории «пивной напиток». Небольшие и средние пивовары установку счетчиков для малых предприятий считали избыточной мерой, грозящей дополнительными затратами, и выступали за ужесточение требований к содержанию солода в пиве.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что счетчики на производстве не гарантируют тотальный контроль, а упразднение категории пивных напитков — попытка крупнейших игроков добиться возможности выпускать пиво с меньшей долей солода в составе для снижения себестоимости. По его словам, алкогольные коктейли часто выпускаются под видом «пивных напитков» и логично, если пивной продукцией признавался бы только напиток брожения. Совладелец пивоварни Gletcher, исполняющий обязанности председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский добавляет, что, возможно, стоит требовать от производителей таких напитков наличия оборудования полного цикла.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель в целом считает странным использовать случай незаконного производства алкоголя, не имеющего ничего общего с пивом и сидром, для предложений мер регулирования пивоваренного рынка. По его мнению, снизить риски может помочь проведение проверок в точках продаж для выявления сомнительной продукции. Независимый эксперт Алексей Небольсин отмечает, что Росалкогольрегулированию (РАР) достаточно усилить контроль за наименованием вводимой в оборот продукции для выявления сомнительных «пивных напитков». А Игорь Хавский предлагает расширить число поводов для проведения контрольных мероприятий РАР и разработать такие поводы для проверок Роспотребнадзора.

Анатолий Костырев