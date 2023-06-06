Метанол шагает по стране

Владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован на два месяца по обвинению в массовом отравлении людей, в том числе со смертельным исходом, поставляемым им слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». В суде фигурант вину не признал, его адвокат заявлял, что некто другой, кто тоже уже арестован при содействии обвиняемого, мог поставить алкоголь с примесью метанола. Два года назад министерство промышленности и торговли Самарской области присвоило бренду звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анар Гусейнов в суде

Фото: Наталья Хороших / ТАСС Анар Гусейнов в суде

Фото: Наталья Хороших / ТАСС

Во вторник вечером Ленинский районный суд Ульяновска, рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении самарского предпринимателя, владельца компании «Анди» (ООО) Анара Гусейнова, принял решение об аресте обвиняемого на два месяца, по 4 августа. Анар Гусейнов был задержан 5 июня по подозрению в поставках слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр», содержащего «неизвестное отравляющее вещество», от которого в нескольких регионах России произошли массовые отравления, в том числе со смертельным исходом. Во вторник Следственным комитетом РФ (СКР) ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурант свою вину не признал. Его адвокат Вусал Шейдаев пояснял суду, что якобы поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого.

Также во вторник стало известно, что СКР по тому же уголовному делу задержаны менеджеры компании Антон Фролов и Рамиль Асланов, которые занимались реализацией сидра, и главный бухгалтер Полина Ускова.

Между тем общее число жертв отравления напитком «Мистер Сидр» 6 июня увеличилось до 28 человек. По данным минздрава Ульяновской области, общее количество отравившихся выросло до 51 человека, еще четыре человека умерли от отравления «Мистером Сидром», общее количество жертв ядовитого напитка в регионе — 20 человек. Основное количество отравлений, 37 случаев, зафиксировано в Димитровграде, там не удалось спасти 11 человек. Как сообщила во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева, среди отравившихся на сегодня — двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. Состояние всех пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек, в том числе 18 реанимационных. По словам главы регионального минздрава, из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог, также проводятся телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.

В Самарской области, по данным минздрава региона, погибли семь человек, 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях. В Новокуйбышевске Самарской области погибшие женщины пили «Мистер Сидр» со вкусом «Голубая лагуна». Они умерли дома до приезда скорой. Тела еще двух погибших нашла их дочь, самарская студентка. В квартире она увидела пустые бутылки «Мистера Сидра». Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о двух жертвах отравления, еще четыре человека пострадали. Еще один человек скончался в Удмуртии. Заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук рассказала о смерти 20-летнего молодого человека в ижевской ГКБ №6. Случаи отравления алкоголем также зафиксированы в Пензенской области, в том числе среди несовершеннолетних девушек.

Почти 14 тыс. литров «Мистера Сидра» изъято на складах и магазинах в Удмуртии, сообщает МВД. Крупные партии обнаружены в Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. Напиток «Мистер Сидр» обнаружили и изъяли в Москве, в Челябинской области, в Севастополе.

Управление МВД России по Ульяновской области отправило изъятое спиртное на физико-химическое исследование.

По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей (этилбутират — сложный эфир с запахом ананаса, нередко используется в качестве усилителя вкуса в обработанных апельсиновых соках).

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в отобранных пробах не было обнаружено превышения содержания метанола.

Руководитель управления Елена Дубовицкая сообщила на заседании штаба, что проверки показали: руководители и владельцы торговых точек, в которых реализовывался опасный напиток, «реализуют продукцию при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность напитка» — «не было деклараций о безопасности продукции, не было сертификатов, не было товарно-транспортных сопроводительных документов, которые позволили бы отследить поставки продукции».

Контрафактный алкоголь, от которого умерли десятки жителей Ульяновской и Самарской областей, производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Министерство промышленности и торговли Самарской области год спустя присвоило бренду звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Поставщиком являлся индивидуальный предприниматель 32-летний Гусейнов Анар Афат Оглы. ООО АНДИ и ООО «Варка» (пивная «Нехило») производили алкоголь в общих цехах в поселке Винтай Красноглинского района Самары, выступали как группа компаний: совместный сайт, один буклет и один сотрудник по продажам.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции, позволяющей работать подобным горе-предпринимателям. Политик выяснил, что предприниматель Анар Гусейнов уже попадался на нарушениях в реализации алкоголя. Однако в прошлом году судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина заменила бизнесмену штраф за отсутствие документации на поставляемый алкоголь на предупреждение. Парламентарий отметил, что ранее она по настоянию тогдашнего руководства суда была вынуждена покинуть судебную систему, но позже ее возвращение было пролоббировано тогдашним председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда Александром Ефановым, которого в мае со скандалом лишили судейских полномочий. Политик направил запросы о проведении проверки в отношении судьи Татьяны Матюхиной и ее привлечении к ответственности.

Андрей Сазонов, Самара; Сергей Титов, Ульяновск