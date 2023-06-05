Грузы поехали в Иран

Железнодорожные перевозки по МТК «Север—Юг» за пять месяцев 2023 года выросли более чем на 40%, до 4 млн тонн. Большая часть объема идет западным маршрутом, где пока нет сплошного железнодорожного сообщения. На восточном и транскаспийском направлениях рост превышает 80%, однако объемы пока относительно невелики. С учетом ужесточения экспортных ограничений со стороны западных стран аналитики ожидают продолжения роста спроса на иранском направлении даже до завершения строительства железной дороги Решт—Астара.

Из материалов ОАО РЖД следует, что перевозки по международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг» в январе—мае составили 4 млн тонн, увеличившись на 41,8%. Основная доля пришлась на западный маршрут, соединяющий Россию с Ираном через Азербайджан,— 3,6 млн тонн (рост на 37,9%). По другим коридорам динамика выше, но объем грузоперевозок меньше. Так, по восточному маршруту через Туркмению и Казахстан перевезено 353,5 тыс. тонн (рост на 80,3%). По транскаспийскому — 117,7 тыс. т (рост на 80,5%).

Именно на западном маршруте, где следует основной железнодорожный грузопоток, для сплошного железнодорожного сообщения не хватает 162 км на участке Решт—Астара в Иране. Соглашение о финансировании участка Россия и Иран подписали 17 мая (см. “Ъ” от 18 мая), Москва предоставит госкредит на €1,3 млрд из необходимых €1,6 млрд. Предполагается, что сначала участок будет построен на европейской колее, принятой в Иране,— 1435 мм, а потом продублирован на российской 1520 мм. Завершить проект планируется до конца 2027 года, после чего объем поставок по западному маршруту коридора увеличится до 15 млн тонн. Сейчас разрыв в инфраструктуре закрывается автотранспортом.

Развитие транскаспийского маршрута МТК «Север—Юг» сдерживают дефицит предложения рейсов и нехватка инфраструктуры, но российские транспортные компании выражают готовность ставить суда на каспийские рейсы, и уже в 2024 году ожидается ввод контейнерного терминала в порту Оля (см. “Ъ” от 19 апреля). В мае иранское агентство ISNA сообщало, что Россия и Иран подписали соглашение о строительстве и закупке 20 судов для транспортной компании General Cargo.

Рост перевозок на восточном маршруте во многом связан с существенными льготами железных дорог РФ и транзитных стран. В конце 2022 года правление ОАО РЖД ввело на год скидку в 20% на контейнерные перевозки восточным маршрутом через Казахстан и Туркмению. Железные дороги Казахстана предоставили скидку 40% на перевозки в направлении Туркмении основной номенклатуры грузов, кроме зерна, продуктов перемола и нефтепродуктов, а «Туркменские железные дороги» — скидку в 40–50% при перевозке на погранпереходы с Ираном.

Для стимулирования перевозки контейнеров железные дороги Казахстана, Туркмении и Ирана ввели на 2023 год единые пониженные ставки за использование инфраструктуры в $0,15–0,18 за TEU-км и $0,24 за FEU-км. По оценке вице-премьера Алексея Оверчука, в этом году грузопоток на восточном маршруте превысит 1 млн тонн, в 2025 году ожидается выход на 5–7 млн тонн.

Рост грузопотока по МТК «Север—Юг» продолжится, ожидает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В целом ситуация выглядит так, что экспортные ограничения в отношении РФ будут усиливаться, поэтому спрос на перевозки на этом направлении будет продолжать расти, в том числе в связи с расширением списка доступных логистических сервисов»,— говорит он. Аналитик считает, что, хотя инфраструктурные ограничения сохраняются, рост будет наблюдаться даже до завершения достройки участка Решт—Астара.

Наталья Скорлыгина