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Путин: украинское наступление началось

Президент Владимир Путин завил, что наступление Украины уже началось. Как сообщил президент, 7 и 8 июня велись активные бои, однако украинские военные не имели успеха ни на одном участке.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов»,— сказал президент на пресс-конференции. Как сообщил Владимир Путин, интенсивные бои продолжаются пять дней. По его словам, потери Украины «значительно превышают классические показатели» при контрнаступлении — «три к одному».

Как отметил Владимир Путин, у России пока не хватает современных вооружений. Однако он заявил, что оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные в этой области задачи будут выполнены. По мнению президента, неудачи контрнаступления Украины в том числе связаны с эффективностью современных российских вооружений.

Президент сказал, что наступательный потенциал украинских войск сохраняется. «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий при выстраивании наших действий в ближайшее время»,— заявил Владимир Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. По данным министра, за три дня боевых действий погиб 71 российский военный и 3715 украинских военнослужащих. Ночью 8 июня, как сообщил министр обороны, 1,5 тыс. украинских военных и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По словам министра, силы Украины отодвинули благодаря разведке и «превентивному удару артиллерии» и авиации. Власти Украины пока не подтвердили начало полномасштабного контрнаступления.

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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