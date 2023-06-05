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Коммерсантъ FM
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Нефтекомпании отпустили на лето

Власти решили не сокращать субсидии до 1 сентября

Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября, в результате чего они сократятся на 50 млрд руб. в месяц. По словам собеседников “Ъ”, это уже не вызывает сопротивления отрасли, однако обсуждение налогового законопроекта все еще продолжается. Ключевые разногласия связаны с планами Минфина сократить максимальный дисконт Urals к Brent для расчета налогов до $20 за баррель. Изначально Минфин планировал уже в июле снизить выплаты по демпферу, но нефтяникам удалось получить отсрочку, поскольку корректировка механизма в период сезонного роста спроса на топливо могла ускорить повышение цен.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правительство пока смогло согласовать только один ключевой элемент будущего повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, которое первоначально должно было вступить в силу с июля.

По словам собеседников “Ъ”, на совещании с участием Минфина и нефтяных компаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, которое прошло 2 июня, было сообщено, что скорректированный — урезанный вдвое — демпфер заработает с 1 сентября.

В мае выплаты по демпферу в адрес нефтекомпаний составили более чем 100 млрд руб. По словам нескольких собеседников “Ъ” в нефтекомпаниях, вопрос по демпферу в ходе совещания был поднят представителем Минфина, со стороны компаний не было возражений. Пока предполагается, что урезанный демпфер сохранится в таком виде год, после чего будет восстановлен. В Минфине не ответили “Ъ”.

За счет корректировки демпфера бюджет может сэкономить 50 млрд руб. в месяц. При этом, как сообщал “Ъ” 2 мая, около 20 млрд руб. нефтяникам могут компенсировать за счет уменьшения НДПИ (через коэффициент КАБДТ в формуле НДПИ). В итоге нетто-эффект для бюджета составит 30 млрд руб. в месяц, как и говорил в мае глава Минфина Антон Силуанов.

2,16 триллиона рублей

получили нефтяники по топливному демпферу в 2022 году.

Первоначально Минфин планировал в условиях существенного недополучения нефтегазовых доходов повысить налоги на отрасль с июля, однако проект не был согласован в правительстве, а то не успело внести его в Госдуму. По словам собеседников “Ъ”, в период высокого сезонного спроса существенные изменения по демпферу могли бы подтолкнуть оптовые цены на топливо вверх, а перенос на осень позволит этого не допустить. Власти РФ больше всего опасаются, что повышение оптовых цен на топливо заставит операторов АЗС повышать цены на топливо.

В Минэнерго обещают, что рост цен на заправках не превысит уровень инфляции. Но уже сейчас подорожавшее в оптовом сегменте топливо вынуждает нефтекомпании и независимых операторов АЗС повышать цены.

Обсуждение других параметров налоговых изменений, которые будут оформлены в один законопроект, продолжается.

Ключевой спорный момент — сокращение максимального дисконта Urals к Brent для расчета нефтяных налогов.

Минфин планировал в проекте зафиксировать с сентября дисконт к Brent в $20 за баррель после того, как с апреля он был урезан с $34 до $25 в июле. При этом уже в мае реальный дисконт, по данным Минфина, составлял $22 за баррель. Минэнерго и отрасль считают, что возможности дальнейшего уменьшения вызывают вопросы, и выступают против такого подхода. Также власти еще обсуждают параметры использования ценового индикатора биржи СПбМТСБ для вычисления налогов на отрасль.

В декабре страны Запада ввели ценовой потолок для российской нефти на уровне в $60 за баррель, запретив своим компаниям участвовать в операциях по фрахту и страхованию российских грузов, если те продаются выше потолка. Учитывая текущую цену Brent, средняя цена продаж Urals с нынешним дисконтом укладывается в пределы потолка. Если дисконт сократить с $25 до $20, а цена Brent вырастет, это может вызвать сложности с отгрузками.

НПЗ снизили переработку в мае на 6%

На прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Сазанов выразил уверенность, что налоговый проект для нефтянки удастся внести в Госдуму в июне. «Сейчас обсуждается, помимо этого инструмента (демпфера.— “Ъ”), дополнительные. Поэтому вот это обсуждение сейчас еще идет в правительстве, и вся совокупность изменений будет объединена в один законопроект и внесена в Госдуму»,— отмечал чиновник.

По словам собеседников “Ъ”, Минфин не планирует ограничиваться этими корректировками и намерен в 2024 году сократить налоговые льготы для нефтяной отрасли.

Дмитрий Козлов

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