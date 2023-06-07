Из зерновой сделки вышел аммиак

Перспективы продления зерновой сделки РФ, Украины, Турции и ООН становятся все менее очевидными. Крест на инициативе может поставить подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса, скорейшее возобновление работы которого было одним из главных требований Москвы. Как заявили в среду в МИД РФ, ремонт поврежденного взрывом участка трубопровода в Харьковской области может занять до трех месяцев, а срок действия сделки заканчивается уже 17 июля. Шанс высказать свои озабоченности российским дипломатам представится совсем скоро: 9 июня в Женеве пройдет новый раунд тематических консультаций с ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса Москва расценила как преступный удар «киевского режима» по глобальной борьбе с голодом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса Москва расценила как преступный удар «киевского режима» по глобальной борьбе с голодом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса произошел еще в понедельник вечером, но подробности инцидента появились только в среду днем. «5 июня около 21:00 по московскому времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.— В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что российская сторона сделает все возможное для прояснения обстоятельств произошедшего.

«Но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, был киевский режим»,— добавила она.

Мария Захарова напомнила, что возобновление функционирования аммиакопровода было «одной из стержневых задач» в рамках работы по реализации пакетных договоренностей, заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года (так называемой зерновой сделки). «Объект имел ключевое значение с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В год через него прокачивалось порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточных для того, чтобы накормить 45 млн человек,— отметила она.— Таким образом, киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки. Нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и по оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложившего "стамбульский пакет", гуманитарное значение которого обесценивается на глазах».

По словам Марии Захаровой, на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения»,— уточнила представитель МИД РФ.

Аммиакопровод Тольятти—Одесса с пропускной способностью 2,5 млн тонн был запущен в 1981 году. Его протяженность — более 2,4 тыс. км. Цель — транспортировка продукции крупнейшего в мире производителя аммиака «Тольяттиазота» в порт Черного моря для последующего экспорта. Крупнейшими иностранными потребителями поставляемого по трубопроводу сырья традиционно были США, на которые приходилось до половины поставок, а также страны Евросоюза. Оператор российской части трубопровода — подконтрольный «Уралхиму» «Трансаммиак». Прокачка по аммиакопроводу была остановлена из соображений безопасности сразу после начала спецоперации — 24 февраля 2022 года. При этом, чтобы восстановить экспортные поставки, терминал по перевалке аммиака с аналогичной мощностью строится в порту Тамань.

Между тем первым о повреждении трубопровода еще вечером 5 июня сообщил глава Харьковской военной обладминистрации Олег Синегубов. Вину за это он возложил на российских военных. «В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода»,— написал он в своем Telegram-канале. В момент разгерметизации аммиакопровод, по словам господина Синегубова, был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. О том, были ли пострадавшие, он не упоминал.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что украинская сторона может восстановить аммиакопровод. «Если говорить об аммиаке и если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то да. Если это будет нужно — да»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Позже в офисе главы государства уточнили, что речь шла только о ремонте, а не о возобновлении полноценной работы трубопровода.

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Ранее российские власти неоднократно говорили о судьбе аммиакопровода в привязке к зерновой сделке. Первая ее часть, напомним, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из Одессы, Черноморска и Южного. По состоянию на 1 июня через зерновой коридор было экспортировано 30,5 млн тонн продовольствия, которое ушло в 45 стран. Куда больше проблем со второй частью сделки: рассчитанным на три года меморандумом Россия—ООН, который подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и, что важно в текущем контексте, восстановление работы аммиакопровода.

1 июня в ООН сообщили, что Россия ограничила выполнение первой части сделки до возобновления работы трубопровода Тольятти—Одесса.

В конце мая, еще до ЧП на аммиакопроводе, Мария Захарова говорила о готовности России «без промедления, в считаные дни» запустить его работу. «Но Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями»,— отмечала она. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, в свою очередь, говорил, что Киев может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта украинского зерна в рамках зерновой сделки.

Так или иначе, сейчас под угрозой находится вся сделка. Спасти ее активно пытается главный инициатор прошлогоднего соглашения — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В среду он позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, в ходе разговора заявив о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках «зерновой сделки». Попытка решить проблемы представится совсем скоро: следующий раунд консультаций между РФ и ООН состоится в пятницу в Женеве.

Пока все заявления российской стороны настраивают на пессимистичный лад. По словам дипломатов (в частности, постпреда РФ при ООН Василия Небензи и замглавы МИДа Сергея Вершинина), перспектив продления сделки (учитывая отсутствие прогресса по второй ее части) нет. Впрочем, подобные заявления звучали и раньше, но, несмотря на это, сделку продлевали уже несколько раз.

Елена Черненко, Павел Тарасенко, Ольга Мордюшенко