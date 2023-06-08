Хакасию оставляют на бумаге

Центризбирком (ЦИК) утвердил перечень из 24 регионов, где на выборах 10 сентября будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В большинстве из них пройдут отдельные муниципальные кампании, и только в десяти субъектах поставить электронную галочку смогут все жители — там будут выбирать губернаторов и депутатов заксобраний. В последний момент от ДЭГ отказались в Омской, Ульяновской, Кировской, Ленинградской и Самарской областях, Забайкальском крае, а также в «красной» Хакасии, где, как ожидается, состоятся наиболее конкурентные выборы этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель ЦИКа Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании в среду Центризбирком согласовал проведение ДЭГ в регионах, чьи избирательные комиссии ранее подавали соответствующие заявки. Как пояснила председатель ЦИКа Элла Памфилова, изначально речь шла о 31 субъекте, однако семь избиркомов «после тщательного сопоставления плюсов и минусов» передумали. В результате ЦИК дал добро на электронное голосование в 24 регионах.

В десяти из них поставить галочку через портал госуслуг смогут все жители. В частности, в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях ДЭГ будет применяться на выборах губернаторов, а в Ненецком автономном округе, Архангельской, Владимирской и Ярославской областях — депутатов законодательных собраний. В Крыму и Липецкой области электронное волеизъявление будет доступно на довыборах в Госдуму по одномандатным округам №19 и №114. В остальных субъектах — Чувашии и Карелии, Пермском и Камчатском краях, Курской, Томской, Свердловской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Оренбургской и Челябинской областях — ДЭГ будет носить частичный характер, поскольку там запланированы или дополнительные выборы в заксобрания, или муниципальные выборы.

Всего в этом году, по данным Эллы Памфиловой, ДЭГ охватит 20,6 млн избирателей, а с учетом Москвы, которая использует собственную электронную систему,— 28,2 млн человек. Сопоставленные профили на портале госуслуг есть у 15,9 млн из них (с учетом столицы — 21,5 млн), то есть уже сейчас эти граждане имеют возможность голосовать онлайн. Остальным нужно будет подтвердить свои учетные записи, добавила председатель ЦИКа.

Отдельно госпожа Памфилова остановилась на регионах, чьи избирательные комиссии сначала подали заявки на проведение ДЭГ, но затем проанализировали ситуацию и самостоятельно пришли к выводу, «что нет — пока не совсем готовы». По ее мнению, это говорит об их «максимальной ответственности». В число отказников попали Кировская и Ленинградская области (муниципальные выборы), Забайкальский край и Ульяновская область (выборы в заксобрания), а также Омская и Самарская области (губернаторские выборы).

Председатель избиркома Омской области Иван Ходаков пояснил “Ъ”, что ДЭГ требует «особой готовности цифровой инфраструктуры», которой в регионе не оказалось. «Это и количество активных учетных записей, и обеспеченность населения доступом к интернету. Совместно с Минцифры и ЦИКом оценив цифровые возможности региона, было принято решение не применять ДЭГ в этом году»,— сказал господин Ходаков, допустив, что к следующим выборам регион все-таки может «дозреть».

Аналогичным образом отказ от «электронки» объяснил “Ъ” глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко: «Нам пока рано, в это дело еще надо вкладывать средства». Технических подробностей он не привел, однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что Ульяновская область «завалила» проверку работоспособности новой платформы по обработке сведений об избирателях: «Первая же выгрузка показала, что платформа работает некорректно, на выходе оказалась полная неразбериха, выгружаемые сведения требуют очень большой и серьезной корректировки вручную». По его словам, комиссия «просто испугалась, что многие избиратели буквально не смогут проголосовать из-за таких ошибок».

Наконец, от электронного голосования в этом году отказались в Хакасии, где жители будут одновременно выбирать и главу республики, и депутатов ее Верховного совета. Сейчас регионом руководит представитель КПРФ Валентин Коновалов, победивший в 2018 году тогдашнего губернатора-единоросса Виктора Зимина. Господин Коновалов хочет продлить свои полномочия еще на один срок, однако ему может помешать депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, который уже заявил о притязаниях на губернаторское кресло. По оценке Фонда развития гражданского общества, эта гонка «обречена на конкурентность». Не исключено, что для выявления победителя, как и пять лет назад, потребуется второй тур, отмечают в фонде.

Правительство Хакасии ранее открыто выступало против применения ДЭГ на сентябрьских выборах, ссылаясь на «отсутствие качественного интернета в отдаленных территориях». Республиканский избирком, в свою очередь, настаивал на обратном, приводя в пример высокую долю подтвержденных учетных записей на портале госуслуг: их имеют 90% избирателей субъекта, что является «одним из важных показателей готовности» к ДЭГ. Комиссия даже провела опрос жителей, который показал, что онлайн-голосованию доверяют более половины респондентов, а использовать его и вовсе готовы более двух третей. Узнать, почему позиция комиссии изменилась и заявка на ДЭГ была отозвана, “Ъ” оперативно не удалось.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск; Сергей Титов, Ульяновск