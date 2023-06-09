Чрезвычайная посадка

В центре Воронежа беспилотник врезался в многоэтажку. Удар пришелся на пустую квартиру. Погибших нет, но три человека ранены осколками стекла. Несущие конструкции дома не пострадали, повреждения получили несколько окон и балконов. Введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) районного масштаба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в интересах «военно-политического руководства Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

В пятницу, 9 июня, около 10 часов утра беспилотник самолетного типа с взрывным устройством врезался в третий подъезд девятиэтажки на улице Белинского в Воронеже. Он летел с запада на восток — по направлению к Воронежскому авиастроительному заводу. Пролетая над центром города, аппарат резко сменил курс и рухнул. По всей видимости, его посадили с помощью спецсредств радиоэлектронной борьбы.

В последний месяц, по наблюдениям «Ъ», в центре города сбоит GPS-навигация: отслеживающие местоположение приложения часто не могут корректно отобразить данные, в том числе и в районе падения беспилотника.

Пострадавший дом расположен за главным корпусом Воронежского государственного университета, в этом же квартале на соседней улице Володарского находятся управления ФСБ и МВД по Воронежской области. Чуть дальше — управление Следственного комитета России, мэрия города и правительство области.

Сразу после взрыва на место прибыли все оперативные службы, в том числе ФСБ, МЧС и Росгвардия, а также губернатор Александр Гусев с заместителями. Территорию вокруг дома оцепили, местных жителей стали пускать к зданию только после предъявления паспорта.

Жители соседних домов рассказали «Ъ», что услышали взрыв после нескольких секунд гула, а затем увидели поваливший от здания дым. Аппарат врезался в стену между третьим и четвертым этажами. Удар пришелся на стену квартиры, в которой никого не было. Оконная рама в одной из комнат уничтожена полностью, конструкции балкона — наполовину. Стекла разбиты еще на нескольких балконах и в окнах, в том числе на седьмом этаже.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что три человека получили ранения от осколков стекла. Людям оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Части беспилотника упали во дворах частных домов, соседствующих с многоэтажкой. В ближайшем частном доме была пробита крыша. На улицах люди находили металлические шарики — поражающие элементы взрывного устройства.

После обследования конструкций дома, в котором проживают 90 человек, эксперты решили, что его не требуется расселять. Тем не менее в Воронеже был введен режим ЧС районного масштаба, который позволит оперативно восстановить пострадавшее жилье.

«Сейчас проводится опись поврежденного имущества,— сказал губернатор Александр Гусев.— Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь».

Спустя час после инцидента ажиотаж вокруг дома стих, и улицы вокруг него опустели. На них остались лишь журналисты, пытавшиеся поговорить с жителями многоэтажки. На прогулку с собакой вышла девочка, живущая в квартире, расположенной по соседству с пострадавшей. Она не стала делиться с «Ъ» впечатлениями от происшедшего. Другой житель рассказал «Ъ», что его не было дома во время взрыва, о случившемся он узнал от ТСЖ. На его балконе разбиты два стекла. «Сразу приехала компания по производству окон. Сказали, что ударной волной разбито примерно 90% стекол со стороны, откуда был взрыв. Всем проводят замеры и за счет города будут делать новые окна»,— рассказал собеседник «Ъ».

Следственный комитет России после падения беспилотника возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данным ведомства, беспилотник был запущен лицами, «действующими в интересах военно-политического руководства Украины». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает инцидент как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру РФ. «Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы»,— сказал господин Песков.

Сергей Толмачев, Воронеж