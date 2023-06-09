Московская «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом в мэры

Московское отделение «Единой России» на партийной конференции сегодня, 9 июня, выдвинуло действующего мэра Москвы Сергея Собянина в качестве своего кандидата на предстоящие этой осенью выборы столичного градоначальника. Для господина Собянина это будут первые выборы мэра, на которых он будет баллотироваться как кандидат от партии, а не в качестве самовыдвиженца. Сергей Собянин возглавил Москву осенью 2010 года после отставки Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия» тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2013 году он первый избрался на этот пост на прямых выборах, а в 2018 году переизбрался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин на партийной конференции

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин на партийной конференции

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Перед голосованием состоялась встреча господина Собянина с партийным активом, в которой принял участие секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что под руководством действующего мэра Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, а также одной из первых подключилась к помощи новым территориям РФ. «Главным политическим событием Москвы будут выборы мэра, и наша задача — обеспечить безусловную победу нашего кандидата»,— заявил господин Турчак. Он напомнил, что Сергей Собянин является членом ЕР с 2003 года, а с 2011 года входит в состав Бюро высшего совета партии. Сергей Собянин трижды возглавлял партийные списки на выборах в Госдуму и трижды ЕР одерживала победу, добавил господин Турчак. На встрече с партактивом господин Собянин поблагодарил партию за многолетнюю поддержку.

В ходе конференции московского отделения ЕР делегаты предложили две кандидатуры для выдвижения на пост мэра Москвы: конкуренцию Сергею Собянину составил лидер московских единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Результаты голосования сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников. В голосовании приняли участие 275 делегатов съезда, все они единогласно поддержали господина Собянина

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года на пленарном заседании в минувшую среду, 7 июня. Теперь в течение месяца партии должны провести официальные процедуры по выдвижению своих кандидатов, которые, впрочем, уже известны. КПРФ намерена выдвинуть внука лидера партии — депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, их партийная конференция пройдет 23 июня. Кандидатом «Справедливой России — За правду» станет лидер ее московского отделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев (партийная конференция намечена на 20 июня). От ЛДПР участие в выборах мэра Москвы намерен принять зампред Госдумы Борис Чернышов, либерал-демократы официально выдвинут его 21 июня. «Новые люди» заявили о выдвижении на пост мэра Москвы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, их конференция пройдет 18 июня. От непарламентской оппозиции о намерении принять участие в выборах мэра Москвы пока заявило только «Яблоко»: на конференции 16 июня партийцы планируют выдвинуть депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, сообщил «Ъ» лидер фракции «Яблоко» в столичном парламенте Максим Круглов.

Отметим, что ранее источник «Ъ», знакомый с ситуацией в Москве, не исключал, что участие в выборах мэра столицы смогут принять только кандидаты от пяти парламентских партий, остальным, по его словам, будет сложно пройти муниципальный фильтр. Для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы всем выдвиженцам необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов, при этом абсолютное большинство мест в районных советах столицы занимают представители «Единой России» и лояльного власти объединения «Мой район».

В четверг, 8 июня, Мосгоризбирком принял решение, что выборы мэра пройдут в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Елена Рожкова