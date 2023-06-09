Бензин дальней перегонки

Российские нефтекомпании, несмотря на санкции, увеличили экспорт бензина с начала года на 37%, до 2,5 млн тонн, на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке. После резкого роста оптовых цен на бензин в мае и рекомендаций Минэнерго сократить экспорт нефтекомпании снизили его в первую неделю июня вчетверо относительно конца мая. Оптовые цены растут на фоне ремонтов НПЗ, роста спроса на топливо и планов по сокращению демпфера. При текущих оптовых ценах на бензин АЗС начинают нести убытки, так как не могут так же быстро поднять розничные цены.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Экспорт высокооктанового бензина с начала года увеличился на 37% относительно того же периода прошлого года, до почти 2,5 млн тонн, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые со статистикой. По данным “Ъ”, Минэнерго еще в мае просило нефтекомпании снизить экспорт, а также увеличить поставки на внутренний рынок. За первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина действительно уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тыс. тонн. Запасы на нефтебазах и НПЗ находятся на уровне 1,9 млн тонн.
Российские нефтекомпании увеличили с начала года производство бензина на 2% относительно 2022 года, до 17,9 млн тонн, при этом поставки топлива на внутренний рынок снизились почти на 2%. За первые шесть дней июня отгрузки на внутренний рынок на 8% отстают от плана и составили около 620 тыс. тонн. Относительно прошлого года поставки на внутренний рынок снизились на аналогичное значение. По словам источника “Ъ” в нефтяной отрасли, Минэнерго уже угрожало нефтекомпаниям ограничением экспорта бензина, если поставки на внутренний рынок не вырастут.
В июне, как и в мае, стоимость АИ-95 на СПбМТСБ несколько раз продолжила обновлять исторические максимумы на фоне ремонтной кампании российских НПЗ, а также планов правительства по сокращению демпферных выплат нефтяникам. Так, 8 июня АИ-95 подорожал на 1%, до почти 63 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — на 0,5%, до 55,4 тыс. руб.
Стремительный рост оптовых цен уже приводит к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 на АЗС составляет минус 0,1 руб. и минус 1,1 руб. за литр топлива. Средняя стоимость бензина за прошедшую неделю выросла на 0,3%, согласно данным Росстата. Ситуация на топливном рынке на прошлой неделе обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.
Он поручил НПЗ обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизтоплива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. В конце мая глава Минэнерго Николай Шульгинов отмечал стабильность розничных цен. «Мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице (из-за роста оптовых цен.— “Ъ”)»,— говорил он.
Российские нефтекомпании в прошлом году столкнулись с проблемами экспорта нефти и нефтепродуктов из-за западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине. Это заставило нефтекомпании придумывать альтернативные схемы и направления для экспорта. Веденный 5 февраля этого года ЕС и G7 потолок цен на российские нефтепродукты (установлен в $100 за баррель для бензина и дизтоплива) существенно не сказался на объеме экспорта, поскольку фактические цены оказались ниже уровня потолка.
Исторически оптовая цена с учетом демпфера, выраженная в валюте, была на 10–15% ниже международной цены бензина в стране-импортере, оценивает Борис Синицын из «Ренессанс Капитала». Но во втором полугодии 2022 года внутренние оптовые цены даже с учетом выплат по демпферу были на 35% ниже экспортной альтернативы. В мае в среднем оптовая цена с учетом демпфера была на 11% ниже экспортной, то есть вернулась на нормальный уровень, отмечает эксперт. Он добавляет также, что динамика оптовой цены, помимо нормализации дисконта к нетбэку, также отражает ослабление рубля с начала года.