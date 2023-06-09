Бензин дальней перегонки

Российские нефтекомпании, несмотря на санкции, увеличили экспорт бензина с начала года на 37%, до 2,5 млн тонн, на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке. После резкого роста оптовых цен на бензин в мае и рекомендаций Минэнерго сократить экспорт нефтекомпании снизили его в первую неделю июня вчетверо относительно конца мая. Оптовые цены растут на фоне ремонтов НПЗ, роста спроса на топливо и планов по сокращению демпфера. При текущих оптовых ценах на бензин АЗС начинают нести убытки, так как не могут так же быстро поднять розничные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспорт высокооктанового бензина с начала года увеличился на 37% относительно того же периода прошлого года, до почти 2,5 млн тонн, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые со статистикой. По данным “Ъ”, Минэнерго еще в мае просило нефтекомпании снизить экспорт, а также увеличить поставки на внутренний рынок. За первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина действительно уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тыс. тонн. Запасы на нефтебазах и НПЗ находятся на уровне 1,9 млн тонн.

Российские нефтекомпании увеличили с начала года производство бензина на 2% относительно 2022 года, до 17,9 млн тонн, при этом поставки топлива на внутренний рынок снизились почти на 2%. За первые шесть дней июня отгрузки на внутренний рынок на 8% отстают от плана и составили около 620 тыс. тонн. Относительно прошлого года поставки на внутренний рынок снизились на аналогичное значение. По словам источника “Ъ” в нефтяной отрасли, Минэнерго уже угрожало нефтекомпаниям ограничением экспорта бензина, если поставки на внутренний рынок не вырастут.

В июне, как и в мае, стоимость АИ-95 на СПбМТСБ несколько раз продолжила обновлять исторические максимумы на фоне ремонтной кампании российских НПЗ, а также планов правительства по сокращению демпферных выплат нефтяникам. Так, 8 июня АИ-95 подорожал на 1%, до почти 63 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — на 0,5%, до 55,4 тыс. руб.

Стремительный рост оптовых цен уже приводит к убыткам операторов АЗС, которые стали постепенно увеличивать цены на заправках, но существенно более низкими темпами. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 на АЗС составляет минус 0,1 руб. и минус 1,1 руб. за литр топлива. Средняя стоимость бензина за прошедшую неделю выросла на 0,3%, согласно данным Росстата. Ситуация на топливном рынке на прошлой неделе обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Он поручил НПЗ обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизтоплива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. В конце мая глава Минэнерго Николай Шульгинов отмечал стабильность розничных цен. «Мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице (из-за роста оптовых цен.— “Ъ”)»,— говорил он.

Российские нефтекомпании в прошлом году столкнулись с проблемами экспорта нефти и нефтепродуктов из-за западных санкций против РФ за начало боевых действий на Украине. Это заставило нефтекомпании придумывать альтернативные схемы и направления для экспорта. Веденный 5 февраля этого года ЕС и G7 потолок цен на российские нефтепродукты (установлен в $100 за баррель для бензина и дизтоплива) существенно не сказался на объеме экспорта, поскольку фактические цены оказались ниже уровня потолка.

Исторически оптовая цена с учетом демпфера, выраженная в валюте, была на 10–15% ниже международной цены бензина в стране-импортере, оценивает Борис Синицын из «Ренессанс Капитала». Но во втором полугодии 2022 года внутренние оптовые цены даже с учетом выплат по демпферу были на 35% ниже экспортной альтернативы. В мае в среднем оптовая цена с учетом демпфера была на 11% ниже экспортной, то есть вернулась на нормальный уровень, отмечает эксперт. Он добавляет также, что динамика оптовой цены, помимо нормализации дисконта к нетбэку, также отражает ослабление рубля с начала года.

Дмитрий Козлов